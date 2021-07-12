https://ria.ru/20210712/gubernatory-1740903454.html

В КПРФ опровергли сообщения о приходе губернаторов-коммунистов в Госдуму

В КПРФ опровергли сообщения о приходе губернаторов-коммунистов в Госдуму - РИА Новости, 12.07.2021

В КПРФ опровергли сообщения о приходе губернаторов-коммунистов в Госдуму

В Центральном комитете КПРФ назвали слухами сообщения о возможном переходе в Госдуму действующих губернаторов-коммунистов Валентина Коновалова и Андрея Клычкова РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T12:38

2021-07-12T12:38

2021-07-12T12:38

валентин коновалов

кпрф

госдума рф

андрей клычков

орловская область

республика хакасия

политика

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. В Центральном комитете КПРФ назвали слухами сообщения о возможном переходе в Госдуму действующих губернаторов-коммунистов Валентина Коновалова и Андрея Клычкова после сентябрьских парламентских выборов, отметив, что их появление в списках Компартии является частью политического процесса и "вовсе не означает их планов покинуть свои посты".Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в администрации президента сообщила, что после сентябрьских выборов в Госдуме может оказаться сразу несколько губернаторов, в том числе глава Хакасии Валентин Коновалов и губернатор Орловской области Андрей Клычков. Издание пишет, что по оценкам администрации президента, Коновалов входит в число наименее успешных губернаторов. В отношении Клычкова источники издания обращают внимание на то, что он не идет "паровозом" в региональном списке, как это обычно бывает с популярными губернаторами, которые и после выборов остаются на своих постах, - а включен в первый эшелон общефедерального списка, при том что он "не настолько узнаваем, чтобы каким-то образом влиять на популярность партии на федеральном уровне"."Иногда, когда кажется, что в информационном пространстве мало новостей, возникает желание их сконструировать. Но слухи - это не новости, слухи - это слухи, качественная же информационная работа журналиста связана с информацией, с ее иногда толкованием, что уже переходит из журналистики в публицистику, но уж точно не связана со слухами", - заявил в понедельник РИА Новости зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Дмитрий Новиков на просьбу прокомментировать опубликованные материалы.По его словам, наличие целого ряда представителей партии в списках в качестве кандидатов на выборы в Госдуму "вовсе не означает их планов покинуть свои посты". "Тем более что в этом случае тогда "Единая Россия" должна остаться без половины, а то и больше губернаторов из губернаторского корпуса, если после выборов все, кто оказывается в списках политических партий, должны покидать свои нынешние посты", - отметил собеседник агентства.Также, добавил он, "надо иметь в виду, что те люди, которые выдвинуты губернаторами от КПРФ, не являются чистыми администраторами, чистыми бюрократами – они являются политиками, прежде всего"."Да, политиками с уже хорошим хозяйственным, управленческим опытом, но все-таки политиками. И поэтому появление наших лидеров регионов в списках политической партии КПРФ является абсолютно логичным и закономерным", - заключил Новиков.Общефедеральную часть списка КПРФ на выборах в Госдуму возглавили лидер коммунистов Геннадий Зюганов, летчик-космонавт Светлана Савицкая, директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" в Подмосковье Павел Грудинин, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин и губернатор Орловской области Андрей Клычков. В федеральную часть списка из 15 человек также вошли действующие депутаты Госдумы Иван Мельников, Владимир Кашин, Дмитрий Новиков, Николай Харитонов, Николай Коломейцев, Сергей Шаргунов, Юрий Синельщиков, Казбек Тайсаев, Алексей Куринный, а также экс-кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210712/volodin-1740876111.html

https://ria.ru/20210711/kprf-1740811108.html

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валентин коновалов, кпрф, госдума рф, андрей клычков, орловская область, республика хакасия, политика