Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210712/gubernatory-1740903454.html
В КПРФ опровергли сообщения о приходе губернаторов-коммунистов в Госдуму
В КПРФ опровергли сообщения о приходе губернаторов-коммунистов в Госдуму - РИА Новости, 12.07.2021
В КПРФ опровергли сообщения о приходе губернаторов-коммунистов в Госдуму
В Центральном комитете КПРФ назвали слухами сообщения о возможном переходе в Госдуму действующих губернаторов-коммунистов Валентина Коновалова и Андрея Клычкова РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T12:38
2021-07-12T12:38
валентин коновалов
кпрф
госдума рф
андрей клычков
орловская область
республика хакасия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580867992_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_95daf0d5ea1fdf8b21b7f2b763860bb2.jpg
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. В Центральном комитете КПРФ назвали слухами сообщения о возможном переходе в Госдуму действующих губернаторов-коммунистов Валентина Коновалова и Андрея Клычкова после сентябрьских парламентских выборов, отметив, что их появление в списках Компартии является частью политического процесса и "вовсе не означает их планов покинуть свои посты".Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в администрации президента сообщила, что после сентябрьских выборов в Госдуме может оказаться сразу несколько губернаторов, в том числе глава Хакасии Валентин Коновалов и губернатор Орловской области Андрей Клычков. Издание пишет, что по оценкам администрации президента, Коновалов входит в число наименее успешных губернаторов. В отношении Клычкова источники издания обращают внимание на то, что он не идет "паровозом" в региональном списке, как это обычно бывает с популярными губернаторами, которые и после выборов остаются на своих постах, - а включен в первый эшелон общефедерального списка, при том что он "не настолько узнаваем, чтобы каким-то образом влиять на популярность партии на федеральном уровне"."Иногда, когда кажется, что в информационном пространстве мало новостей, возникает желание их сконструировать. Но слухи - это не новости, слухи - это слухи, качественная же информационная работа журналиста связана с информацией, с ее иногда толкованием, что уже переходит из журналистики в публицистику, но уж точно не связана со слухами", - заявил в понедельник РИА Новости зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Дмитрий Новиков на просьбу прокомментировать опубликованные материалы.По его словам, наличие целого ряда представителей партии в списках в качестве кандидатов на выборы в Госдуму "вовсе не означает их планов покинуть свои посты". "Тем более что в этом случае тогда "Единая Россия" должна остаться без половины, а то и больше губернаторов из губернаторского корпуса, если после выборов все, кто оказывается в списках политических партий, должны покидать свои нынешние посты", - отметил собеседник агентства.Также, добавил он, "надо иметь в виду, что те люди, которые выдвинуты губернаторами от КПРФ, не являются чистыми администраторами, чистыми бюрократами – они являются политиками, прежде всего"."Да, политиками с уже хорошим хозяйственным, управленческим опытом, но все-таки политиками. И поэтому появление наших лидеров регионов в списках политической партии КПРФ является абсолютно логичным и закономерным", - заключил Новиков.Общефедеральную часть списка КПРФ на выборах в Госдуму возглавили лидер коммунистов Геннадий Зюганов, летчик-космонавт Светлана Савицкая, директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" в Подмосковье Павел Грудинин, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин и губернатор Орловской области Андрей Клычков. В федеральную часть списка из 15 человек также вошли действующие депутаты Госдумы Иван Мельников, Владимир Кашин, Дмитрий Новиков, Николай Харитонов, Николай Коломейцев, Сергей Шаргунов, Юрий Синельщиков, Казбек Тайсаев, Алексей Куринный, а также экс-кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210712/volodin-1740876111.html
https://ria.ru/20210711/kprf-1740811108.html
орловская область
республика хакасия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580867992_509:0:3240:2048_1920x0_80_0_0_cec698b1615c46146420b949cc5952e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валентин коновалов, кпрф, госдума рф, андрей клычков, орловская область, республика хакасия, политика
В КПРФ опровергли сообщения о приходе губернаторов-коммунистов в Госдуму
12:38 12.07.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУчастники митинга с флагами КПРФ
Участники митинга с флагами КПРФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк

В КПРФ назвали сообщения о приходе губернаторов-коммунистов в Думу после выборов слухами

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. В Центральном комитете КПРФ назвали слухами сообщения о возможном переходе в Госдуму действующих губернаторов-коммунистов Валентина Коновалова и Андрея Клычкова после сентябрьских парламентских выборов, отметив, что их появление в списках Компартии является частью политического процесса и "вовсе не означает их планов покинуть свои посты".
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в администрации президента сообщила, что после сентябрьских выборов в Госдуме может оказаться сразу несколько губернаторов, в том числе глава Хакасии Валентин Коновалов и губернатор Орловской области Андрей Клычков. Издание пишет, что по оценкам администрации президента, Коновалов входит в число наименее успешных губернаторов. В отношении Клычкова источники издания обращают внимание на то, что он не идет "паровозом" в региональном списке, как это обычно бывает с популярными губернаторами, которые и после выборов остаются на своих постах, - а включен в первый эшелон общефедерального списка, при том что он "не настолько узнаваем, чтобы каким-то образом влиять на популярность партии на федеральном уровне".
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 10:08
Володин подал документы для участия в выборах в Госдуму
"Иногда, когда кажется, что в информационном пространстве мало новостей, возникает желание их сконструировать. Но слухи - это не новости, слухи - это слухи, качественная же информационная работа журналиста связана с информацией, с ее иногда толкованием, что уже переходит из журналистики в публицистику, но уж точно не связана со слухами", - заявил в понедельник РИА Новости зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Дмитрий Новиков на просьбу прокомментировать опубликованные материалы.
По его словам, наличие целого ряда представителей партии в списках в качестве кандидатов на выборы в Госдуму "вовсе не означает их планов покинуть свои посты". "Тем более что в этом случае тогда "Единая Россия" должна остаться без половины, а то и больше губернаторов из губернаторского корпуса, если после выборов все, кто оказывается в списках политических партий, должны покидать свои нынешние посты", - отметил собеседник агентства.
Также, добавил он, "надо иметь в виду, что те люди, которые выдвинуты губернаторами от КПРФ, не являются чистыми администраторами, чистыми бюрократами – они являются политиками, прежде всего".
"Да, политиками с уже хорошим хозяйственным, управленческим опытом, но все-таки политиками. И поэтому появление наших лидеров регионов в списках политической партии КПРФ является абсолютно логичным и закономерным", - заключил Новиков.
Участники ХVIII Съезда КПРФ в Московской области - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
11 июля, 15:09
ЦИК заверил списки кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму
Общефедеральную часть списка КПРФ на выборах в Госдуму возглавили лидер коммунистов Геннадий Зюганов, летчик-космонавт Светлана Савицкая, директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" в Подмосковье Павел Грудинин, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин и губернатор Орловской области Андрей Клычков. В федеральную часть списка из 15 человек также вошли действующие депутаты Госдумы Иван Мельников, Владимир Кашин, Дмитрий Новиков, Николай Харитонов, Николай Коломейцев, Сергей Шаргунов, Юрий Синельщиков, Казбек Тайсаев, Алексей Куринный, а также экс-кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
 
Валентин КоноваловКПРФГосдума РФАндрей КлычковОрловская областьРеспублика ХакасияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:59В Крыму пригласили миссию ЕС приехать с визитом
07:53Москвичей предупредили о рекордной жаре
07:47В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
07:34Врач рассказал об эффективности плазмы вакцинированных от COVID-19
07:29Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР
07:22Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году
07:07В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам
07:07"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021
07:00Названа причина взрыва в квартире в Приморье
06:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
06:56В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
06:46Россияне назвали главные достопримечательности страны
06:31Россияне назвали справедливую цену земельного участка
06:21Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину
05:06Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
05:05Мадуро заявил, что за последнее время на него готовилось два покушения
05:04В Приморье при взрыве в квартире пострадал один человек
04:49Глава правительства Сахалина заболел COVID-19 до второй дозы вакцины
04:45В Японии отметили модернизацию вооружений России
04:23Иммунолог рассказал, нужно ли носить маски после вакцинации
Лента новостейМолния