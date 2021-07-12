https://ria.ru/20210712/dogovor-1740870924.html

МИД Судана объяснил порядок ратификации договора о базе ВМФ России

МИД Судана объяснил порядок ратификации договора о базе ВМФ России - РИА Новости, 12.07.2021

МИД Судана объяснил порядок ратификации договора о базе ВМФ России

Вопрос ратификации соглашения по созданию в Порт-Судане центра материально-технического обеспечения ВМФ России рассмотрит Суверенный совет и правительство... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T09:29

2021-07-12T09:29

2021-07-12T13:36

россия

судан

вмф рф

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600112925_0:215:2114:1404_1920x0_80_0_0_9f916a74270032f601230f2839e2b7a9.jpg

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Вопрос ратификации соглашения по созданию в Порт-Судане центра материально-технического обеспечения ВМФ России рассмотрит Суверенный совет и правительство Судана, заявила в интервью РИА Новости министр иностранных дел этой страны Марьям аль-Махди.Министр иностранных дел Судана в воскресенье прибыла с визитом в Россию.По словам аль-Махди, в ходе недавнего визита в Россию министр обороны Судана Ясин Ибрагим Ясин на встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу "разъяснил этот вопрос".Глава МИД отметила, что соглашение о создании в Судане центра материально-технического обеспечения ВМФ России было подписано Военным советом Судана в 2019 году, однако еще не было ратифицировано."Процесс ратификации любого международного соглашения требует прохождения через законодательный совет, однако в его отсутствие в настоящее время <…> совет министров с одной стороны и гражданское крыло Суверенного совета с другой стороны должны изучить такие соглашения до их ратификации", — заявила аль-Махди, отметив, что через эту процедуру сейчас проходят все ранее заключенные Суданом, но не ратифицированные парламентом соглашения.Ранее президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России.О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года. Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, чья работа осуществляется силами и средствами российской стороны, не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.Ранее начальник штаба Вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн заявил, что страна намерена пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на Красном море, сославшись на то, что документ был принят предыдущим правительством, но не ратифицирован парламентом.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный массовыми народными протестами, начавшимися в декабре 2018 года на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдок был приведен к присяге 21 августа 2019 года. Военные и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ.

https://ria.ru/20210610/baza-1736501770.html

россия

судан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, судан, вмф рф, в мире