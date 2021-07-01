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Путин внес в Госдуму соглашение о создании пункта ВМФ в Судане

Путин внес в Госдуму соглашение о создании пункта ВМФ в Судане - РИА Новости, 01.07.2021

Путин внес в Госдуму соглашение о создании пункта ВМФ в Судане

Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ. Законопроект опубликован в базе... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T22:13

2021-07-01T22:13

2021-07-01T23:02

красное море

михаил мишустин

совет федерации рф

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безопасность

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ. Законопроект опубликован в базе нижней палаты парламента.О договоренности стало известно в ноябре 2020 года. Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, работу которого будет осуществлять российская сторона, не превысит трехсот человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.В конце апреля телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источник сообщил, что Судан замораживает действие соглашения, которое стороны подписали до смены власти в стране. Как ранее заявил начальник штаба Вооруженных сил Мухаммад Усман аль-Хусейн, Хартум намерен пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на Красном море. Он сослался на то, что документ приняло предыдущее правительство, но его не ратифицировал парламент.На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о внесении соглашения на ратификацию. В четверг президент назначил замглавы Минобороны Николая Панкова своим представителем в Госдуме и Совете Федерации по этому вопросу.

https://ria.ru/20210602/navy-1735315663.html

красное море

россия

судан

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красное море, михаил мишустин, совет федерации рф, владимир путин, россия, госдума рф, судан, вмф рф, безопасность, в мире