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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210712/deti-1740941479.html
Детям на рейсах авиакомпании "Ямал" начали выдавать игровые наборы
Детям на рейсах авиакомпании "Ямал" начали выдавать игровые наборы - РИА Новости, 12.07.2021
Детям на рейсах авиакомпании "Ямал" начали выдавать игровые наборы
Детям на рейсах авиакомпании "Ямал" начали выдавать игровые наборы, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T15:32
2021-07-12T15:32
ямало-ненецкий автономный округ
россия
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
симферополь
сочи
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Детям на рейсах авиакомпании "Ямал" начали выдавать игровые наборы, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа."С сегодняшнего дня на рейсах авиакомпании "Ямал" началась выдача игровых наборов. Они предназначены для детей до 12 лет. Соответствующее решение принял губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ходе недавней встречи с активными ямальскими родителями", - говорится в сообщении.Игровые наборы будут выдавать в период с 12 июля по 30 сентября всем маленьким пассажирам прямых рейсов в южные города. На эти направления на данный момент продано уже 8 427 билетов. Дети до двух лет смогут поиграть в полете с мягкой книжкой, а в набор для пассажиров постарше входят несколько предметов: сумка-рюкзак, в которой находятся книжка-раскраска, карандаши, точилка, пазл, настольная игра, набор наклеек.Льготными путевками в 2021 году в ЯНАО обеспечены более 5 тысяч детей. Основные траты по ним берет на себя округ, родители оплачивают только проезд до лагеря. Для детей из малоимущих семей бесплатна и дорога, уточняет пресс-служба.В этом году действуют 11 авиамаршрутов на юг России. Так, из Салехарда дважды в неделю отправляются рейсы в Симферополь и Сочи. Новоуренгойцы могут трижды в неделю улететь в Краснодар, дважды – в Сочи, один рейс отправляется в Симферополь. Из Ноябрьска летают два рейса в Краснодар, два – в Симферополь, и с 2021 года добавлен один рейс в Сочи. Из Надыма в Сочи и Симферополь с этого года появились по одному рейсу в неделю, а отправиться в Краснодар надымчане могут дважды в неделю."По итогам прошлого года перелеты по южным направлениям совершили 9799 детей до 12 лет. Все полеты в среднем длятся около пяти часов. Игровой набор позволит провести это время весело и с пользой", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210706/granty-1740119681.html
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россия, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), симферополь, сочи, общество
Детям на рейсах авиакомпании "Ямал" начали выдавать игровые наборы
15:32 12.07.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

Детям на рейсах авиакомпании "Ямал" начали выдавать игровые наборы

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Детям на рейсах авиакомпании "Ямал" начали выдавать игровые наборы, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.
"С сегодняшнего дня на рейсах авиакомпании "Ямал" началась выдача игровых наборов. Они предназначены для детей до 12 лет. Соответствующее решение принял губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ходе недавней встречи с активными ямальскими родителями", - говорится в сообщении.
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Игровые наборы будут выдавать в период с 12 июля по 30 сентября всем маленьким пассажирам прямых рейсов в южные города. На эти направления на данный момент продано уже 8 427 билетов. Дети до двух лет смогут поиграть в полете с мягкой книжкой, а в набор для пассажиров постарше входят несколько предметов: сумка-рюкзак, в которой находятся книжка-раскраска, карандаши, точилка, пазл, настольная игра, набор наклеек.
Льготными путевками в 2021 году в ЯНАО обеспечены более 5 тысяч детей. Основные траты по ним берет на себя округ, родители оплачивают только проезд до лагеря. Для детей из малоимущих семей бесплатна и дорога, уточняет пресс-служба.
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"По итогам прошлого года перелеты по южным направлениям совершили 9799 детей до 12 лет. Все полеты в среднем длятся около пяти часов. Игровой набор позволит провести это время весело и с пользой", - отмечается в сообщении.
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Ямало-Ненецкий автономный округРоссияДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)СимферопольСочиОбщество
 
 
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