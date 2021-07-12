https://ria.ru/20210712/dava-1740876715.html

"Постоянно бухала": Dava вспомнил о прошлых отношениях

"Постоянно бухала": Dava вспомнил о прошлых отношениях - РИА Новости, 12.07.2021

"Постоянно бухала": Dava вспомнил о прошлых отношениях

Блогер и ведущий Давид Манукян, известный как Dava, вспомнил об одном из своих романов. В том, что в отношениях были серьезные трудности, он признался в эфире... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T10:49

2021-07-12T10:49

2021-07-12T10:49

ольга бузова

шоубиз

давид манукян (dava)

знаменитости

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Блогер и ведущий Давид Манукян, известный как Dava, вспомнил об одном из своих романов. В том, что в отношениях были серьезные трудности, он признался в эфире проекта "Дом-2"."Это ненормально. У меня были отношения, в которых моя девушка постоянно бухала. Это ни хрена не смешно. Ты себе позволяешь то, что в другом состоянии не сделал бы. Из-за этого теряются и разрушаются отношения. В определенный момент мне пришло понимание, что я сделал все, что мог, но не поменяется ничего", — обратился Dava к участнику шоу, у которого, по его мнению, есть проблемы со спиртным. Манукян не назвал имя бывшей возлюбленной и не стал раскрывать подробности романа. Самая известная девушка блогера — Ольга Бузова. Давид Манукян встречался с ней с августа 2019 по январь 2021. В конце мая было объявлено, что он станет новым ведущим "Дома-2".

https://ria.ru/20210707/manukyan-1740266038.html

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ольга бузова, давид манукян (dava), знаменитости