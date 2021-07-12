Космонавт-рекордсмен Падалка назвал полет Брэнсона грандиозным успехом

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российский космонавт, рекордсмен по суммарной продолжительности полета в космос (878 суток) Геннадий Падалка поздравил британского миллиардера Ричарда Брэнсона с суборбитальным полетом, а сам полет назвал высочайшим достижением для отдельной компании.В воскресенье Virgin Galactic успешно осуществила запуск своего корабля Unity с экипажем из четырех человек, который возглавлял владелец компании миллиардер Ричард Брэнсон. После отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту более 80 километров, где экипаж на несколько минут смог ощутить невесомость. После этого аппарат приступил к снижению и вскоре совершил посадку на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико."Вчерашний полет Ричарда Брэнсона - величайшее достижение для одной отдельно взятой частной компании. Достижение в области технологий, строительстве летательного аппарата, надежности и безопасности полетов на нем. Надежность аппарата подтвердил сам основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон, исполнив давнее обещание и совершив суборбитальный полет на своем корабле. Грандиозный успех полета подкреплен и шестью сотнями человек, уже купившими билеты на вчерашний день для полета в космос на корабле Брэнсона", - сказал Падалка РИА Новости.Он с сожалением констатировал, что Россия в подобных проектах пока остается в роли наблюдателей, а единственная отечественная частная компания "КосмоКурс" закрылась. "Бесследно исчезла, не успев родиться", - сказал космонавт.Он также отметил, что через одно-два десятилетия вполне возможны полеты людей к Марсу, строительство лунной и марсианской баз. На этом фоне прошлые, нынешние и будущие полеты космонавтов на орбитальные станции типа "Мира", МКС, "Тяньгун" покажутся незначительными и ничтожными.
Российский космонавт Падалка назвал суборбитальный полет Брэнсона грандиозным успехом
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российский космонавт, рекордсмен по суммарной продолжительности полета в космос (878 суток) Геннадий Падалка поздравил британского миллиардера Ричарда Брэнсона с суборбитальным полетом, а сам полет назвал высочайшим достижением для отдельной компании.
В воскресенье Virgin Galactic успешно осуществила запуск своего корабля Unity с экипажем из четырех человек, который возглавлял владелец компании миллиардер Ричард Брэнсон. После отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту более 80 километров, где экипаж на несколько минут смог ощутить невесомость. После этого аппарат приступил к снижению и вскоре совершил посадку на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико.
"Вчерашний полет Ричарда Брэнсона - величайшее достижение для одной отдельно взятой частной компании. Достижение в области технологий, строительстве летательного аппарата, надежности и безопасности полетов на нем. Надежность аппарата подтвердил сам основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон, исполнив давнее обещание и совершив суборбитальный полет на своем корабле. Грандиозный успех полета подкреплен и шестью сотнями человек, уже купившими билеты на вчерашний день для полета в космос на корабле Брэнсона", - сказал Падалка РИА Новости.
Он с сожалением констатировал, что Россия в подобных проектах пока остается в роли наблюдателей, а единственная отечественная частная компания "КосмоКурс" закрылась. "Бесследно исчезла, не успев родиться", - сказал космонавт.
Он также отметил, что через одно-два десятилетия вполне возможны полеты людей к Марсу, строительство лунной и марсианской баз. На этом фоне прошлые, нынешние и будущие полеты космонавтов на орбитальные станции типа "Мира", МКС, "Тяньгун" покажутся незначительными и ничтожными.
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