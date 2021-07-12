Космонавты рассказали, что пережил Брэнсон во время полета

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Британский миллиардер Ричард Брэнсон во время кратковременного суборбитального полета смог почувствовать невесомость, насладиться видами Земли, а также пережить чувство укачивания, полагают опрошенные РИА Новости российские космонавты.В воскресенье Virgin Galactic успешно осуществила запуск своего корабля Unity с экипажем из четырех человек, который возглавлял владелец компании миллиардер Ричард Брэнсон.После отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту более 80 километров, где экипаж на несколько минут смог ощутить невесомость. После этого аппарат приступил к снижению и вскоре совершил посадку на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико."Первое чувство - это морская болезнь. Сразу в первую секунду. Но это мои предположения. Каждый индивидуально это воспринимает", - поделился мнением космонавт Михаил Тюрин.По его словам, чтобы полностью прочувствовать пребывание в космосе, нужно больше времени, чем минуты в невесомости, но "у каждого этот отрезок свой"."Это непрерывный процесс восприятия, осмысления, переосмысления", - полагает космонавт.Его коллега Сергей Рязанский выразил мнение, что за время полета Брэнсон мог насладиться в первую очередь видами Земли и парением в невесомости."Невесомость это само по себе несравнимое чувство, сложно его сравнить с чем-нибудь на Земле. Ну и, конечно, вид нашей прекрасной планеты. Судя по конструкции, у них в корабле очень хорошие иллюминаторы", - рассказал Рязанский.Однако, уточнил он, суборбитальный полет нельзя сравнить с длительной экспедицией на МКС: "Если мы говорим о Международной космической станции, то с нее виды совершенно другие, а длительное пребывание в невесомости тоже совсем другое".По словам Рязанского, суборбитальные полеты будут востребованы как "туристический фан", и, если Брэнсон докажет безопасность, услуга станет массовой.
Космонавты рассказали, что Брэнсон во время полета смог почувствовать невесомость
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Британский миллиардер Ричард Брэнсон во время кратковременного суборбитального полета смог почувствовать невесомость, насладиться видами Земли, а также пережить чувство укачивания, полагают опрошенные РИА Новости российские космонавты.
В воскресенье Virgin Galactic успешно осуществила запуск своего корабля Unity с экипажем из четырех человек, который возглавлял владелец компании миллиардер Ричард Брэнсон.
После отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту более 80 километров, где экипаж на несколько минут смог ощутить невесомость. После этого аппарат приступил к снижению и вскоре совершил посадку на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико.
"Первое чувство - это морская болезнь. Сразу в первую секунду. Но это мои предположения. Каждый индивидуально это воспринимает", - поделился мнением космонавт Михаил Тюрин.
По его словам, чтобы полностью прочувствовать пребывание в космосе, нужно больше времени, чем минуты в невесомости, но "у каждого этот отрезок свой".
"Это непрерывный процесс восприятия, осмысления, переосмысления", - полагает космонавт.
Его коллега Сергей Рязанский выразил мнение, что за время полета Брэнсон мог насладиться в первую очередь видами Земли и парением в невесомости.
"Невесомость это само по себе несравнимое чувство, сложно его сравнить с чем-нибудь на Земле. Ну и, конечно, вид нашей прекрасной планеты. Судя по конструкции, у них в корабле очень хорошие иллюминаторы", - рассказал Рязанский.
Однако, уточнил он, суборбитальный полет нельзя сравнить с длительной экспедицией на МКС: "Если мы говорим о Международной космической станции, то с нее виды совершенно другие, а длительное пребывание в невесомости тоже совсем другое".
По словам Рязанского, суборбитальные полеты будут востребованы как "туристический фан", и, если Брэнсон докажет безопасность, услуга станет массовой.
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