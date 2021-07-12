https://ria.ru/20210712/brenson-1740907973.html

Космонавты рассказали, что пережил Брэнсон во время полета

Космонавты рассказали, что пережил Брэнсон во время полета - РИА Новости, 12.07.2021

Космонавты рассказали, что пережил Брэнсон во время полета

Британский миллиардер Ричард Брэнсон во время кратковременного суборбитального полета смог почувствовать невесомость, насладиться видами Земли, а также пережить РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T13:01

2021-07-12T13:01

2021-07-12T16:17

наука

земля

virgin galactic

сергей рязанский

михаил тюрин

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

ричард брэнсон

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Британский миллиардер Ричард Брэнсон во время кратковременного суборбитального полета смог почувствовать невесомость, насладиться видами Земли, а также пережить чувство укачивания, полагают опрошенные РИА Новости российские космонавты.В воскресенье Virgin Galactic успешно осуществила запуск своего корабля Unity с экипажем из четырех человек, который возглавлял владелец компании миллиардер Ричард Брэнсон.После отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту более 80 километров, где экипаж на несколько минут смог ощутить невесомость. После этого аппарат приступил к снижению и вскоре совершил посадку на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико."Первое чувство - это морская болезнь. Сразу в первую секунду. Но это мои предположения. Каждый индивидуально это воспринимает", - поделился мнением космонавт Михаил Тюрин.По его словам, чтобы полностью прочувствовать пребывание в космосе, нужно больше времени, чем минуты в невесомости, но "у каждого этот отрезок свой"."Это непрерывный процесс восприятия, осмысления, переосмысления", - полагает космонавт.Его коллега Сергей Рязанский выразил мнение, что за время полета Брэнсон мог насладиться в первую очередь видами Земли и парением в невесомости."Невесомость это само по себе несравнимое чувство, сложно его сравнить с чем-нибудь на Земле. Ну и, конечно, вид нашей прекрасной планеты. Судя по конструкции, у них в корабле очень хорошие иллюминаторы", - рассказал Рязанский.Однако, уточнил он, суборбитальный полет нельзя сравнить с длительной экспедицией на МКС: "Если мы говорим о Международной космической станции, то с нее виды совершенно другие, а длительное пребывание в невесомости тоже совсем другое".По словам Рязанского, суборбитальные полеты будут востребованы как "туристический фан", и, если Брэнсон докажет безопасность, услуга станет массовой.

https://ria.ru/20210711/brenson-1740840669.html

https://ria.ru/20210711/brenson-1740835504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, virgin galactic, сергей рязанский, михаил тюрин, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, ричард брэнсон