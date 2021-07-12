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Наука
https://ria.ru/20210712/brenson-1740907973.html
Космонавты рассказали, что пережил Брэнсон во время полета
Космонавты рассказали, что пережил Брэнсон во время полета - РИА Новости, 12.07.2021
Космонавты рассказали, что пережил Брэнсон во время полета
Британский миллиардер Ричард Брэнсон во время кратковременного суборбитального полета смог почувствовать невесомость, насладиться видами Земли, а также пережить РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T13:01
2021-07-12T16:17
наука
земля
virgin galactic
сергей рязанский
михаил тюрин
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
ричард брэнсон
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Британский миллиардер Ричард Брэнсон во время кратковременного суборбитального полета смог почувствовать невесомость, насладиться видами Земли, а также пережить чувство укачивания, полагают опрошенные РИА Новости российские космонавты.В воскресенье Virgin Galactic успешно осуществила запуск своего корабля Unity с экипажем из четырех человек, который возглавлял владелец компании миллиардер Ричард Брэнсон.После отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту более 80 километров, где экипаж на несколько минут смог ощутить невесомость. После этого аппарат приступил к снижению и вскоре совершил посадку на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико."Первое чувство - это морская болезнь. Сразу в первую секунду. Но это мои предположения. Каждый индивидуально это воспринимает", - поделился мнением космонавт Михаил Тюрин.По его словам, чтобы полностью прочувствовать пребывание в космосе, нужно больше времени, чем минуты в невесомости, но "у каждого этот отрезок свой"."Это непрерывный процесс восприятия, осмысления, переосмысления", - полагает космонавт.Его коллега Сергей Рязанский выразил мнение, что за время полета Брэнсон мог насладиться в первую очередь видами Земли и парением в невесомости."Невесомость это само по себе несравнимое чувство, сложно его сравнить с чем-нибудь на Земле. Ну и, конечно, вид нашей прекрасной планеты. Судя по конструкции, у них в корабле очень хорошие иллюминаторы", - рассказал Рязанский.Однако, уточнил он, суборбитальный полет нельзя сравнить с длительной экспедицией на МКС: "Если мы говорим о Международной космической станции, то с нее виды совершенно другие, а длительное пребывание в невесомости тоже совсем другое".По словам Рязанского, суборбитальные полеты будут востребованы как "туристический фан", и, если Брэнсон докажет безопасность, услуга станет массовой.
https://ria.ru/20210711/brenson-1740840669.html
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земля, virgin galactic, сергей рязанский, михаил тюрин, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, ричард брэнсон
Космонавты рассказали, что пережил Брэнсон во время полета
13:01 12.07.2021 (обновлено: 16:17 12.07.2021)
 
© REUTERS / Virgin GalacticРичард Брэнсон и члены экипажа поднимаются на борт космического корабля компании Virgin Galactic
Ричард Брэнсон и члены экипажа поднимаются на борт космического корабля компании Virgin Galactic - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© REUTERS / Virgin Galactic

Космонавты рассказали, что Брэнсон во время полета смог почувствовать невесомость

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Британский миллиардер Ричард Брэнсон во время кратковременного суборбитального полета смог почувствовать невесомость, насладиться видами Земли, а также пережить чувство укачивания, полагают опрошенные РИА Новости российские космонавты.
В воскресенье Virgin Galactic успешно осуществила запуск своего корабля Unity с экипажем из четырех человек, который возглавлял владелец компании миллиардер Ричард Брэнсон.
Конференция Деньги будущего с участием Ричарда Брэнсона - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
11 июля, 21:35
Брэнсон рассказал о полете в космос
После отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту более 80 километров, где экипаж на несколько минут смог ощутить невесомость. После этого аппарат приступил к снижению и вскоре совершил посадку на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико.
"Первое чувство - это морская болезнь. Сразу в первую секунду. Но это мои предположения. Каждый индивидуально это воспринимает", - поделился мнением космонавт Михаил Тюрин.
По его словам, чтобы полностью прочувствовать пребывание в космосе, нужно больше времени, чем минуты в невесомости, но "у каждого этот отрезок свой".
"Это непрерывный процесс восприятия, осмысления, переосмысления", - полагает космонавт.
"Это было волшебно": миллиардер Ричард Брэнсон побывал у границ космоса
© REUTERS / Virgin Galactic

Компания Virgin Galactic в воскресенье успешно запустила корабль Unity с экипажем из четырех человек во главе с Брэнсоном.

Ричард Брэнсон на борту космического корабля компании Virgin Galactic
1 из 11

Компания Virgin Galactic в воскресенье успешно запустила корабль Unity с экипажем из четырех человек во главе с Брэнсоном.

© REUTERS / Virgin Galactic
© REUTERS / Joe Skipper

После отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту 86,2 километра над Землей.

Операционный центр космодрома Америка
2 из 11

После отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту 86,2 километра над Землей.

© REUTERS / Joe Skipper
© REUTERS / Virgin Galactic

Экипаж на несколько минут оказался в невесомости.

 Ричард Брэнсон на борту космического корабля компании Virgin Galactic
3 из 11

Экипаж на несколько минут оказался в невесомости.

© REUTERS / Virgin Galactic
© REUTERS / Joe Skipper

Затем аппарат приступил к снижению и вскоре сел на территории частного космодрома в Нью-Мехико.

Космический корабль VSS Unity компании Virgin Galactic
4 из 11

Затем аппарат приступил к снижению и вскоре сел на территории частного космодрома в Нью-Мехико.

© REUTERS / Joe Skipper
© REUTERS / Joe Skipper

Это был первый испытательный тестовый суборбитальный полет Unity при полной загрузке.

Гости собираются перед экраном, где будет проходить трансляция полета Ричарда Брэнсона на космическом корабле VSS Unity компании Virgin Galactic
5 из 11

Это был первый испытательный тестовый суборбитальный полет Unity при полной загрузке.

© REUTERS / Joe Skipper
© REUTERS / Virgin Galactic

Семидесятилетний Брэнсон продемонстрировал миру, что его сервис может безопасно доставлять людей на орбиту.

Ричард Брэнсон и члены экипажа поднимаются на борт космического корабля компании Virgin Galactic
6 из 11

Семидесятилетний Брэнсон продемонстрировал миру, что его сервис может безопасно доставлять людей на орбиту.

© REUTERS / Virgin Galactic
© REUTERS / Joe Skipper

Не все специалисты признали этот полет космическим, поскольку корабль не достиг необходимой 100-километровой высоты.

Старт космического корабля VSS Unity компании Virgin Galactic
7 из 11

Не все специалисты признали этот полет космическим, поскольку корабль не достиг необходимой 100-километровой высоты.

© REUTERS / Joe Skipper
© REUTERS / Virgin Galactic

И все же полет можно считать прорывным для всех, кто занимается технологиями освоения космоса.

Главный астронавт-инструктор компании Virgin Galactic Бет Мозес обнимает Ричарда Брэнсона после завершения полета космического корабля VSS Unity
8 из 11

И все же полет можно считать прорывным для всех, кто занимается технологиями освоения космоса.

© REUTERS / Virgin Galactic
© REUTERS / Virgin Galactic

Миллиардер принимает поздравления со всего мира и делится впечатлениями от полета.

Стар космического корабля VSS Unity компании Virgin Galactic с Ричардом Брэнсоном на борту
9 из 11

Миллиардер принимает поздравления со всего мира и делится впечатлениями от полета.

© REUTERS / Virgin Galactic
© AP Photo / Andres Leighton

"Я мечтал об этом моменте с тех пор, как был ребенком, но ничто не могло подготовить меня к видам Земли из космоса. Это было волшебно", — говорится в заявлении Брэнсона.

Ричард Брэнсон и главный астронавт-инструктор компании Virgin Galactic Бет Мозес после успешного возвращения космического корабля VSS Unity на космодром Америка
10 из 11

"Я мечтал об этом моменте с тех пор, как был ребенком, но ничто не могло подготовить меня к видам Земли из космоса. Это было волшебно", — говорится в заявлении Брэнсона.

© AP Photo / Andres Leighton
© AFP 2021 / Patrick T. Fallon

Брэнсон стал первым из "космических баронов-миллиардеров", кто может теперь называться астронавтом.

Празднование успешного возращения космического корабля VSS Unity компании Virgin Galactic на космодром Америка
11 из 11

Брэнсон стал первым из "космических баронов-миллиардеров", кто может теперь называться астронавтом.

© AFP 2021 / Patrick T. Fallon
1 из 11

Компания Virgin Galactic в воскресенье успешно запустила корабль Unity с экипажем из четырех человек во главе с Брэнсоном.

© REUTERS / Virgin Galactic
2 из 11

После отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту 86,2 километра над Землей.

© REUTERS / Joe Skipper
3 из 11

Экипаж на несколько минут оказался в невесомости.

© REUTERS / Virgin Galactic
4 из 11

Затем аппарат приступил к снижению и вскоре сел на территории частного космодрома в Нью-Мехико.

© REUTERS / Joe Skipper
5 из 11

Это был первый испытательный тестовый суборбитальный полет Unity при полной загрузке.

© REUTERS / Joe Skipper
6 из 11

Семидесятилетний Брэнсон продемонстрировал миру, что его сервис может безопасно доставлять людей на орбиту.

© REUTERS / Virgin Galactic
7 из 11

Не все специалисты признали этот полет космическим, поскольку корабль не достиг необходимой 100-километровой высоты.

© REUTERS / Joe Skipper
8 из 11

И все же полет можно считать прорывным для всех, кто занимается технологиями освоения космоса.

© REUTERS / Virgin Galactic
9 из 11

Миллиардер принимает поздравления со всего мира и делится впечатлениями от полета.

© REUTERS / Virgin Galactic
10 из 11

"Я мечтал об этом моменте с тех пор, как был ребенком, но ничто не могло подготовить меня к видам Земли из космоса. Это было волшебно", — говорится в заявлении Брэнсона.

© AP Photo / Andres Leighton
11 из 11

Брэнсон стал первым из "космических баронов-миллиардеров", кто может теперь называться астронавтом.

© AFP 2021 / Patrick T. Fallon
Его коллега Сергей Рязанский выразил мнение, что за время полета Брэнсон мог насладиться в первую очередь видами Земли и парением в невесомости.
"Невесомость это само по себе несравнимое чувство, сложно его сравнить с чем-нибудь на Земле. Ну и, конечно, вид нашей прекрасной планеты. Судя по конструкции, у них в корабле очень хорошие иллюминаторы", - рассказал Рязанский.
Однако, уточнил он, суборбитальный полет нельзя сравнить с длительной экспедицией на МКС: "Если мы говорим о Международной космической станции, то с нее виды совершенно другие, а длительное пребывание в невесомости тоже совсем другое".
По словам Рязанского, суборбитальные полеты будут востребованы как "туристический фан", и, если Брэнсон докажет безопасность, услуга станет массовой.
Основатель корпорации Virgin Ричард Брэнсон представляет новый космический корабль SpaceShipTwo - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
11 июля, 20:32
Маск и Безос поздравили Брэнсона с успешным полетом к границе космоса
 
НаукаЗемляVirgin GalacticСергей РязанскийМихаил ТюринМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРичард Брэнсон
 
 
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