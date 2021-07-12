https://ria.ru/20210712/belaes-1740937013.html

Первый энергоблок БелАЭС экстренно отключился от сети

Первый энергоблок БелАЭС экстренно отключился от сети - РИА Новости, 12.07.2021

Первый энергоблок БелАЭС экстренно отключился от сети

Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети автоматической защитой генератора, причины устанавливаются, радиационная обстановка в районе станции не изменилась,... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T15:14

2021-07-12T15:14

2021-07-12T15:23

белорусская аэс

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

белоруссия

происшествия

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МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети автоматической защитой генератора, причины устанавливаются, радиационная обстановка в районе станции не изменилась, сообщила в понедельник пресс-служба минэнерго Белоруссии."Двенадцатого июля в 12.57 (совпадает с мск) первый энергоблок БелАЭС отключен от сети автоматической защитой генератора. В соответствии со штатным алгоритмом было произведено снижение мощности реакторной установки… Причины отключения электрогенератора устанавливаются. После их устранения энергоблок будет включен в работу", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.По данным минэнерго Белоруссии, "радиационная обстановка на АЭС и в зоне наблюдения не менялась".БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. В начале июня Белорусской АЭС была выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока. Минэнерго Белоруссии 10 июня сообщило, что приемочная комиссия под председательством вице-премьера Юрия Назарова подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС.Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год. Его строительная готовность составляет около 85%. Уже поставлено свежее ядерное топливо для второго энергоблока, осенью планируется загрузка топлива, что станет началом физического пуска блока. В конце 2021 – начале 2022 года запланировано включение второго энергоблока в сеть и выдача первых киловатт-часов.

https://ria.ru/20210702/magate-1739588484.html

https://ria.ru/20210701/lukashenko-1739398994.html

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белорусская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии), белоруссия, происшествия