https://ria.ru/20210712/babariko-1740872477.html

Сторонники Бабарико сообщили, что его этапировали из Минска в колонию

Сторонники Бабарико сообщили, что его этапировали из Минска в колонию - РИА Новости, 12.07.2021

Сторонники Бабарико сообщили, что его этапировали из Минска в колонию

Бывший председатель правления Белгазпромбанка, экс-претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико этапирован в колонию в Витебской области республики, РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T09:43

2021-07-12T09:43

2021-07-12T10:00

дело белгазпромбанка

виктор бабарико

витебская область

белоруссия

в мире

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МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Бывший председатель правления Белгазпромбанка, экс-претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико этапирован в колонию в Витебской области республики, сообщается в официальном Telegram-канале Бабарико в среду.На прошлой неделе сообщалось, что Бабарико после оглашения приговора переведен из СИЗО КГБ в следственный изолятор №1 в Минске.Шестого июля Верховный суд Белоруссии огласил приговор Бабарико - 14 лет колонии усиленного режима и штраф. По решению суда, ему также запрещено занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей, в течение пяти лет. Бывшего банкира обвиняли в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. Приговор Верховного суда обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит. Однако защита Бабарико уже заявила, что будет обжаловать обвинительный приговор в порядке надзора и добиваться его отмены. Кроме того, адвокаты рассчитывают получить заключение комитета по правам человека ООН, в котором будет констатироваться нарушение прав Бабарико в Белоруссии.Разбирательство по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка началось в Минске в феврале. Фигурантами дела являлись восемь человек. По данным белорусских правоохранительных органов, на базе банка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году, а до 2020 года экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.Бабарико – единственный, кто свою вину ни в ходе следствия, ни на суде не признал. Он и его адвокаты считают уголовное преследование политически мотивированным и связывают его с намерением Бабарико баллотироваться на пост президента Белоруссии в 2020 году.

https://ria.ru/20210706/babariko-1740066395.html

витебская область

белоруссия

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дело белгазпромбанка, виктор бабарико, витебская область, белоруссия, в мире