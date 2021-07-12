Сторонники Бабарико сообщили, что его этапировали из Минска в колонию
09:43 12.07.2021 (обновлено: 10:00 12.07.2021)
Сторонники Бабарико сообщили, что его этапировали из Минска в колонию в Витебской области
МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Бывший председатель правления Белгазпромбанка, экс-претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико этапирован в колонию в Витебской области республики, сообщается в официальном Telegram-канале Бабарико в среду.
На прошлой неделе сообщалось, что Бабарико после оглашения приговора переведен из СИЗО КГБ в следственный изолятор №1 в Минске.
"Сегодня утром защитники Виктора Бабарико обратились в СИЗО-1 Минска для посещения подзащитного – в прошлый раз они посещали его там в пятницу 9 июля. Однако им сообщили, что Виктор Бабарико этапирован в ИК-1 в город Новополоцк. Об этом сообщили защитники Виктора Бабарико", - говорится в сообщении канала, который ведут сторонники бывшего банкира.
Шестого июля Верховный суд Белоруссии огласил приговор Бабарико - 14 лет колонии усиленного режима и штраф. По решению суда, ему также запрещено занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей, в течение пяти лет. Бывшего банкира обвиняли в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. Приговор Верховного суда обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит. Однако защита Бабарико уже заявила, что будет обжаловать обвинительный приговор в порядке надзора и добиваться его отмены. Кроме того, адвокаты рассчитывают получить заключение комитета по правам человека ООН, в котором будет констатироваться нарушение прав Бабарико в Белоруссии.
Разбирательство по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка началось в Минске в феврале. Фигурантами дела являлись восемь человек. По данным белорусских правоохранительных органов, на базе банка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году, а до 2020 года экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.
Бабарико – единственный, кто свою вину ни в ходе следствия, ни на суде не признал. Он и его адвокаты считают уголовное преследование политически мотивированным и связывают его с намерением Бабарико баллотироваться на пост президента Белоруссии в 2020 году.