https://ria.ru/20210706/prigovor-1740044175.html
Верховный суд Белоруссии приговорил Бабарико к 14 годам лишения свободы
Верховный суд Белоруссии приговорил Бабарико к 14 годам лишения свободы - РИА Новости, 06.07.2021
Верховный суд Белоруссии приговорил Бабарико к 14 годам лишения свободы
Верховный суд Белоруссии приговорил бывшего председателя правления Белгазпромбанка, экс-претендента на пост президента республики Виктора Бабарико к 14 годам... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T10:05
2021-07-06T10:05
2021-07-06T12:21
дело белгазпромбанка
виктор бабарико
минск
белоруссия
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Верховный суд Белоруссии приговорил бывшего председателя правления Белгазпромбанка, экс-претендента на пост президента республики Виктора Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу, передает корреспондент РИА Новости.Прокурор запрашивал для него 15 лет — это максимальное наказание по статьям, которые ему инкриминировались. Банкира признали виновным в получении особо крупных взяток и в отмывании денег.Суд также удовлетворил требование взыскать с Бабарико пять тысяч "базовых величин" (57 тысяч долларов по настоящему курсу белорусского рубля. — Прим. ред.) и запретил ему занимать административно-хозяйственные должности в течение пяти лет.Кроме того, суд решил взыскать с Бабарико в доход государства более 47,7 миллиона белорусских рублей (около 19 миллионов долларов).Бывшие топ-менеджеры Белгазпромбанка и заместители Бабарико признаны виновными в получении взяток в особо крупном размере организованной группой. Сергея Шабана суд приговорил к шести годам исправительной колонии усиленного режима, Дмитрия Кузьмича - к шести годам и шести месяцам колонии усиленного режима. Кириллу Бадею, Александру Ильясюку, Сергею Добролету назначено по пять лет и шесть месяцев в колонии усиленного режима. Алексею Задойко суд посчитал возможным назначить ограничение свободы сроком на пять лет без направления в учреждение открытого типа в связи с наличием у него хронического заболевания. Еще один фигурант дела, учредитель предприятия "Активлизинг" Виктор Кобяк, признан виновным в даче взятки в крупном размере, приговорен к трем годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима.Приговор Верховного суда обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит.Разбирательство по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка началось в Минске в феврале. Всего по делу проходят восемь человек. По данным белорусских правоохранительных органов, на базе кредитной организации под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, экс-банкир распределял роли внутри ОПГ и назначал суммы вознаграждения за незаконные действия.Бабарико – единственный, кто свою вину ни во время следствия, ни на суде не признал и отказался давать показания.Финансист и его адвокаты считают уголовное преследование политически мотивированным и связывают его с намерением Бабарико баллотироваться на пост президента Белоруссии в 2020 году. Ради этого он ушел из банка, однако ЦИК не зарегистрировал его, так как на момент рассмотрения заявки он уже находился под стражей по уголовному делу.Бабарико сложил свои полномочия в банке в мае 2020 года в связи с решением баллотироваться в президенты Белоруссии. Однако кандидатом на высший государственный пост он зарегистрирован не был и на момент рассмотрения этого вопроса в ЦИК республики уже находился под стражей в рамках уголовного дела по обвинению в экономических преступлениях.
https://ria.ru/20210329/babariko-1603253907.html
https://ria.ru/20210628/babariko-1738863150.html
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дело белгазпромбанка, виктор бабарико, минск, белоруссия
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости.
Верховный суд Белоруссии приговорил бывшего председателя правления Белгазпромбанка, экс-претендента на пост президента республики Виктора Бабарико
к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу, передает корреспондент РИА Новости.
Прокурор запрашивал для него 15 лет — это максимальное наказание по статьям, которые ему инкриминировались. Банкира признали виновным в получении особо крупных взяток и в отмывании денег.
Суд также удовлетворил требование взыскать с Бабарико пять тысяч "базовых величин" (57 тысяч долларов по настоящему курсу белорусского рубля. — Прим. ред.) и запретил ему занимать административно-хозяйственные должности в течение пяти лет.
Кроме того, суд решил взыскать с Бабарико в доход государства более 47,7 миллиона белорусских рублей (около 19 миллионов долларов).
Бывшие топ-менеджеры Белгазпромбанка и заместители Бабарико признаны виновными в получении взяток в особо крупном размере организованной группой. Сергея Шабана суд приговорил к шести годам исправительной колонии усиленного режима, Дмитрия Кузьмича - к шести годам и шести месяцам колонии усиленного режима. Кириллу Бадею, Александру Ильясюку, Сергею Добролету назначено по пять лет и шесть месяцев в колонии усиленного режима. Алексею Задойко суд посчитал возможным назначить ограничение свободы сроком на пять лет без направления в учреждение открытого типа в связи с наличием у него хронического заболевания. Еще один фигурант дела, учредитель предприятия "Активлизинг" Виктор Кобяк, признан виновным в даче взятки в крупном размере, приговорен к трем годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима.
Приговор Верховного суда обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит.
Разбирательство по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка
началось в Минске
в феврале. Всего по делу проходят восемь человек. По данным белорусских правоохранительных органов, на базе кредитной организации под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу.
Согласно обвинению, зачитанному в суде, экс-банкир распределял роли внутри ОПГ и назначал суммы вознаграждения за незаконные действия.
Бабарико – единственный, кто свою вину ни во время следствия, ни на суде не признал и отказался давать показания.
Финансист и его адвокаты считают уголовное преследование политически мотивированным и связывают его с намерением Бабарико баллотироваться на пост президента Белоруссии
в 2020 году. Ради этого он ушел из банка, однако ЦИК не зарегистрировал его, так как на момент рассмотрения заявки он уже находился под стражей по уголовному делу.
Бабарико сложил свои полномочия в банке в мае 2020 года в связи с решением баллотироваться в президенты Белоруссии. Однако кандидатом на высший государственный пост он зарегистрирован не был и на момент рассмотрения этого вопроса в ЦИК республики уже находился под стражей в рамках уголовного дела по обвинению в экономических преступлениях.