https://ria.ru/20210706/prigovor-1740044175.html

Верховный суд Белоруссии приговорил Бабарико к 14 годам лишения свободы

Верховный суд Белоруссии приговорил Бабарико к 14 годам лишения свободы - РИА Новости, 06.07.2021

Верховный суд Белоруссии приговорил Бабарико к 14 годам лишения свободы

Верховный суд Белоруссии приговорил бывшего председателя правления Белгазпромбанка, экс-претендента на пост президента республики Виктора Бабарико к 14 годам... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T10:05

2021-07-06T10:05

2021-07-06T12:21

дело белгазпромбанка

виктор бабарико

минск

белоруссия

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Верховный суд Белоруссии приговорил бывшего председателя правления Белгазпромбанка, экс-претендента на пост президента республики Виктора Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу, передает корреспондент РИА Новости.Прокурор запрашивал для него 15 лет — это максимальное наказание по статьям, которые ему инкриминировались. Банкира признали виновным в получении особо крупных взяток и в отмывании денег.Суд также удовлетворил требование взыскать с Бабарико пять тысяч "базовых величин" (57 тысяч долларов по настоящему курсу белорусского рубля. — Прим. ред.) и запретил ему занимать административно-хозяйственные должности в течение пяти лет.Кроме того, суд решил взыскать с Бабарико в доход государства более 47,7 миллиона белорусских рублей (около 19 миллионов долларов).Бывшие топ-менеджеры Белгазпромбанка и заместители Бабарико признаны виновными в получении взяток в особо крупном размере организованной группой. Сергея Шабана суд приговорил к шести годам исправительной колонии усиленного режима, Дмитрия Кузьмича - к шести годам и шести месяцам колонии усиленного режима. Кириллу Бадею, Александру Ильясюку, Сергею Добролету назначено по пять лет и шесть месяцев в колонии усиленного режима. Алексею Задойко суд посчитал возможным назначить ограничение свободы сроком на пять лет без направления в учреждение открытого типа в связи с наличием у него хронического заболевания. Еще один фигурант дела, учредитель предприятия "Активлизинг" Виктор Кобяк, признан виновным в даче взятки в крупном размере, приговорен к трем годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима.Приговор Верховного суда обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит.Разбирательство по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка началось в Минске в феврале. Всего по делу проходят восемь человек. По данным белорусских правоохранительных органов, на базе кредитной организации под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, экс-банкир распределял роли внутри ОПГ и назначал суммы вознаграждения за незаконные действия.Бабарико – единственный, кто свою вину ни во время следствия, ни на суде не признал и отказался давать показания.Финансист и его адвокаты считают уголовное преследование политически мотивированным и связывают его с намерением Бабарико баллотироваться на пост президента Белоруссии в 2020 году. Ради этого он ушел из банка, однако ЦИК не зарегистрировал его, так как на момент рассмотрения заявки он уже находился под стражей по уголовному делу.Бабарико сложил свои полномочия в банке в мае 2020 года в связи с решением баллотироваться в президенты Белоруссии. Однако кандидатом на высший государственный пост он зарегистрирован не был и на момент рассмотрения этого вопроса в ЦИК республики уже находился под стражей в рамках уголовного дела по обвинению в экономических преступлениях.

https://ria.ru/20210329/babariko-1603253907.html

https://ria.ru/20210628/babariko-1738863150.html

https://ria.ru/20210331/belorussiya-1603514353.html

минск

белоруссия

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дело белгазпромбанка, виктор бабарико, минск, белоруссия