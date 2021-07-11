Ученый объяснил, от чего зависит количество волн COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Ученый РАН Нетесов объяснил, от чего зависит количество волн COVID-19
НОВОСИБИРСК, 11 июл – РИА Новости. Количество новых волн и судьба всей эпидемии коронавируса зависит от поведения людей, их отношения к вакцинации, заявил РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
"Мы переживать их (волн – ред.) будем столько, сколько будем так по-вахлацки относиться к эпидемии. Дело в том, что варианты возникают по нескольким причинам, когда эпидемия идет долго и когда медленно люди вакцинируются. Тогда и появляются эти варианты", - сказал собеседник агентства.
Ученый отметил, что пока новые варианты коронавируса возникают по несколько другой причине. Дело в том, что есть люди с иммунодефицитами, люди, которые лечатся от онкозаболеваний и применяют иммуносупрессивные препараты. Из-за этого вирусы циркулируют у таких людей долго, при этом именно у них постепенно отбираются немного измененные варианты.
"Но таких людей мало. А людей, которые не вакцинируются и общаются с людьми из разных стран, много. Поэтому этот путь в ближайшее время будет самым главным: надо побыстрее всем вакцинироваться, чтобы у вируса не осталось или остались лишь минимальные лазейки для изменений. Так что судьба эпидемии кардинально зависит от нашего поведения, и люди этого до сих пор не поняли", - сказал специалист.