https://ria.ru/20210711/volny-1740775418.html

Ученый объяснил, от чего зависит количество волн COVID-19

Ученый объяснил, от чего зависит количество волн COVID-19 - РИА Новости, 11.07.2021

Ученый объяснил, от чего зависит количество волн COVID-19

Количество новых волн и судьба всей эпидемии коронавируса зависит от поведения людей, их отношения к вакцинации, заявил РИА Новости доктор биологических наук,... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T06:19

2021-07-11T06:19

2021-07-11T06:19

распространение коронавируса

сергей нетесов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российская академия наук

новосибирский государственный университет

общество

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НОВОСИБИРСК, 11 июл – РИА Новости. Количество новых волн и судьба всей эпидемии коронавируса зависит от поведения людей, их отношения к вакцинации, заявил РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.Ученый отметил, что пока новые варианты коронавируса возникают по несколько другой причине. Дело в том, что есть люди с иммунодефицитами, люди, которые лечатся от онкозаболеваний и применяют иммуносупрессивные препараты. Из-за этого вирусы циркулируют у таких людей долго, при этом именно у них постепенно отбираются немного измененные варианты."Но таких людей мало. А людей, которые не вакцинируются и общаются с людьми из разных стран, много. Поэтому этот путь в ближайшее время будет самым главным: надо побыстрее всем вакцинироваться, чтобы у вируса не осталось или остались лишь минимальные лазейки для изменений. Так что судьба эпидемии кардинально зависит от нашего поведения, и люди этого до сих пор не поняли", - сказал специалист.

https://ria.ru/20210711/chipirovanie-1740773654.html

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сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, новосибирский государственный университет, общество