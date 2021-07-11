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ЦИК заверил списки кандидатов "Единой России" на выборы в Госдуму
ЦИК заверил списки кандидатов "Единой России" на выборы в Госдуму - РИА Новости, 11.07.2021
ЦИК заверил списки кандидатов "Единой России" на выборы в Госдуму
Центризбирком заверил списки кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму от партии "Единая Россия", следует из постановления ЦИК, принятого на... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T15:21
2021-07-11T15:21
денис проценко
россия
анна кузнецова
выборы в государственную думу
сергей лавров
общероссийский народный фронт
цик рф
госдума рф
политика
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Центризбирком заверил списки кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму от партии "Единая Россия", следует из постановления ЦИК, принятого на заседании в воскресенье.Единороссы 6 июля представили документы для заверения федерального списка кандидатов в ЦИК РФ.В федеральном списке "Единой России" представлены 395 кандидатов, а в списке по одномандатным избирательным округам - 219.В общефедеральную часть списка вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.Кроме того, ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей партии "Единой России", а также уполномоченных представителей по финансовым вопросам и принял решение об открытии специального избирательного счета партии.По закону федеральный список кандидатов представляется уполномоченным представителем политической партии в ЦИК РФ не позднее чем через 30 дней со дня официальной публикации решения о назначении выборов депутатов Госдумы. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 17 июня.Центральная избирательная комиссия в семидневный срок рассматривает представленные документы, по результатам рассмотрения заверяет федеральный список кандидатов и выдает уполномоченному представителю политической партии копию заверенного федерального списка кандидатов либо отказывает в заверении указанного списка, о чем уполномоченному представителю политической партии выдается мотивированное решение.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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денис проценко, россия, анна кузнецова, выборы в государственную думу, сергей лавров, общероссийский народный фронт, цик рф, госдума рф, политика
ЦИК заверил списки кандидатов "Единой России" на выборы в Госдуму
15:21 11.07.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ЦИК заверил федеральный список кандидатов в Госдуму от партии "Единая Россия"

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Центризбирком заверил списки кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму от партии "Единая Россия", следует из постановления ЦИК, принятого на заседании в воскресенье.
"Заверить федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы ФС РФ восьмого созыва в количестве 395 человек, выдвинутый политической партией "Всероссийская политическая партия "Единая Россия", - говорится в постановлении ЦИК.
Единороссы 6 июля представили документы для заверения федерального списка кандидатов в ЦИК РФ.
В федеральном списке "Единой России" представлены 395 кандидатов, а в списке по одномандатным избирательным округам - 219.
В общефедеральную часть списка вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.
Кроме того, ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей партии "Единой России", а также уполномоченных представителей по финансовым вопросам и принял решение об открытии специального избирательного счета партии.
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По закону федеральный список кандидатов представляется уполномоченным представителем политической партии в ЦИК РФ не позднее чем через 30 дней со дня официальной публикации решения о назначении выборов депутатов Госдумы. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 17 июня.
Центральная избирательная комиссия в семидневный срок рассматривает представленные документы, по результатам рассмотрения заверяет федеральный список кандидатов и выдает уполномоченному представителю политической партии копию заверенного федерального списка кандидатов либо отказывает в заверении указанного списка, о чем уполномоченному представителю политической партии выдается мотивированное решение.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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