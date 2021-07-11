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В Сочи завершили санитарную обработку пострадавших от стихии домов и улиц

В Сочи завершили санитарную обработку пострадавших от стихии домов и улиц - РИА Новости, 11.07.2021

В Сочи завершили санитарную обработку пострадавших от стихии домов и улиц

В Сочи завершена санитарная обработка пострадавших от стихии домов и улиц, обработано 27 тысяч квадратных метров дворовых территорий и более 17 тысяч квадратных РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T11:37

2021-07-11T11:37

2021-07-11T11:37

сочи

краснодарский край

происшествия

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СОЧИ, 11 июл – РИА Новости. В Сочи завершена санитарная обработка пострадавших от стихии домов и улиц, обработано 27 тысяч квадратных метров дворовых территорий и более 17 тысяч квадратных метров мест подтоплений, сообщается в пресс-службе администрации курорта."Для исключения возможности вспышки инфекционных заболеваний и обеспечения сохранности здоровья граждан проведены работы по обеззараживанию дворов и домов, оказавшихся в зоне подтопления. Всего обработано порядка 27 тысяч квадратных метров дворовых территорий и более 100 тысяч квадратных метров мест массового пребывания жителей и гостей Сочи. Также на всех территориях, оказавшихся в зоне подтопления, проведена обработка более 17 тысяч квадратных метров контактных поверхностей", – приводит слова заместителя главы Сочи Алексея Соколова пресс-служба города.В муниципалитете отметили, что для санитарной обработки потребовалось более 50 тысяч литров дезинфицирующего раствора. На сегодняшний день обработаны все основные районы Большого Сочи.

сочи

краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, краснодарский край, происшествия