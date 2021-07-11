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В Сочи завершили санитарную обработку пострадавших от стихии домов и улиц
В Сочи завершили санитарную обработку пострадавших от стихии домов и улиц - РИА Новости, 11.07.2021
В Сочи завершили санитарную обработку пострадавших от стихии домов и улиц
В Сочи завершена санитарная обработка пострадавших от стихии домов и улиц, обработано 27 тысяч квадратных метров дворовых территорий и более 17 тысяч квадратных РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T11:37
2021-07-11T11:37
сочи
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 11 июл – РИА Новости. В Сочи завершена санитарная обработка пострадавших от стихии домов и улиц, обработано 27 тысяч квадратных метров дворовых территорий и более 17 тысяч квадратных метров мест подтоплений, сообщается в пресс-службе администрации курорта."Для исключения возможности вспышки инфекционных заболеваний и обеспечения сохранности здоровья граждан проведены работы по обеззараживанию дворов и домов, оказавшихся в зоне подтопления. Всего обработано порядка 27 тысяч квадратных метров дворовых территорий и более 100 тысяч квадратных метров мест массового пребывания жителей и гостей Сочи. Также на всех территориях, оказавшихся в зоне подтопления, проведена обработка более 17 тысяч квадратных метров контактных поверхностей", – приводит слова заместителя главы Сочи Алексея Соколова пресс-служба города.В муниципалитете отметили, что для санитарной обработки потребовалось более 50 тысяч литров дезинфицирующего раствора. На сегодняшний день обработаны все основные районы Большого Сочи.
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сочи, краснодарский край, происшествия
В Сочи завершили санитарную обработку пострадавших от стихии домов и улиц
11:37 11.07.2021
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальной службы устраняет последствия подтопления магазина в микрорайоне Кудепста Хостинского района Сочи
Сотрудник коммунальной службы устраняет последствия подтопления магазина в микрорайоне Кудепста Хостинского района Сочи - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Санитарная обработка пострадавших от стихии домов и улиц завершилась в Сочи

Читать ria.ru в
СОЧИ, 11 июл – РИА Новости. В Сочи завершена санитарная обработка пострадавших от стихии домов и улиц, обработано 27 тысяч квадратных метров дворовых территорий и более 17 тысяч квадратных метров мест подтоплений, сообщается в пресс-службе администрации курорта.
"Для исключения возможности вспышки инфекционных заболеваний и обеспечения сохранности здоровья граждан проведены работы по обеззараживанию дворов и домов, оказавшихся в зоне подтопления. Всего обработано порядка 27 тысяч квадратных метров дворовых территорий и более 100 тысяч квадратных метров мест массового пребывания жителей и гостей Сочи. Также на всех территориях, оказавшихся в зоне подтопления, проведена обработка более 17 тысяч квадратных метров контактных поверхностей", – приводит слова заместителя главы Сочи Алексея Соколова пресс-служба города.
В муниципалитете отметили, что для санитарной обработки потребовалось более 50 тысяч литров дезинфицирующего раствора. На сегодняшний день обработаны все основные районы Большого Сочи.
Подтопленные дома и размытые дороги: последствия ливней в Сочи
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Сильный ливень с грозой, градом и ветром начался в Сочи четвертого июля и шел всю ночь.

Сотрудники коммунальных служб устраняют последствия подтопления магазина в микрорайоне Кудепста Хостинского района Сочи
1 из 12

Сильный ливень с грозой, градом и ветром начался в Сочи четвертого июля и шел всю ночь.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

На побережье Сочи выпала месячная норма осадков.

Затопления в Сочи
2 из 12

На побережье Сочи выпала месячная норма осадков.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

В Адлерском и Хостинском районах Сочи поднялся уровень рек Мацеста, Хоста, Кудепста и Хорота.

Затопления в Сочи
3 из 12

В Адлерском и Хостинском районах Сочи поднялся уровень рек Мацеста, Хоста, Кудепста и Хорота.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Включены сирены для оповещения о возможных подтоплениях, на улицах дежурят спасатели.

Мужчина убирается во дворе своего подтопленного дома в Хостинском районе Сочи
4 из 12

Включены сирены для оповещения о возможных подтоплениях, на улицах дежурят спасатели.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Подтоплены некоторые отели, детские сады, больница. Потоком воды уносило машины.

Мужчина устраняет последствия подтопления на станции технического обслуживания автомобилей в Хостинском районе Сочи
5 из 12

Подтоплены некоторые отели, детские сады, больница. Потоком воды уносило машины.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

В городе повалены десятки деревьев, три человека пострадали, один из них скончался.

Поваленное во время дождя дерево на проезжей части в Хостинском районе Сочи
6 из 12

В городе повалены десятки деревьев, три человека пострадали, один из них скончался.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Жителей попросили подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации.

Мужчина укладывает мешки с песком во дворе своего дома на одной из улиц Хостинского района Сочи
7 из 12

Жителей попросили подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

На Кубани поручили развернуть пункты временного размещения с трехдневным запасом питания.

Сотрудник коммунальной службы устраняет последствия подтопления магазина в микрорайоне Кудепста Хостинского района Сочи
8 из 12

На Кубани поручили развернуть пункты временного размещения с трехдневным запасом питания.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

В ликвидации последствий стихии задействованы более 500 человек и 170 единиц техники.

Мужчина на берегу реки Кудепста в Хостинском районе Сочи
9 из 12

В ликвидации последствий стихии задействованы более 500 человек и 170 единиц техники.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Техники и спасателей достаточно для быстрого устранения последствий ненастья, отмечают власти.

Женщина в своем номере в подтопленной гостинице неподалеку от реки Кудепста в Хостинском районе Сочи
10 из 12

Техники и спасателей достаточно для быстрого устранения последствий ненастья, отмечают власти.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Многие сочинские пляжи закрыты после разгула стихии, купаться здесь сейчас опасно.

Поврежденные ограждения возле моста через реку Кудепста в Хостинском районе Сочи
11 из 12

Многие сочинские пляжи закрыты после разгула стихии, купаться здесь сейчас опасно.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Автомобили одной из улиц Хостинского района Сочи.

Автомобили одной из улиц Хостинского района Сочи
12 из 12

Автомобили одной из улиц Хостинского района Сочи.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
1 из 12

Сильный ливень с грозой, градом и ветром начался в Сочи четвертого июля и шел всю ночь.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
2 из 12

На побережье Сочи выпала месячная норма осадков.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
3 из 12

В Адлерском и Хостинском районах Сочи поднялся уровень рек Мацеста, Хоста, Кудепста и Хорота.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
4 из 12

Включены сирены для оповещения о возможных подтоплениях, на улицах дежурят спасатели.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
5 из 12

Подтоплены некоторые отели, детские сады, больница. Потоком воды уносило машины.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
6 из 12

В городе повалены десятки деревьев, три человека пострадали, один из них скончался.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
7 из 12

Жителей попросили подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
8 из 12

На Кубани поручили развернуть пункты временного размещения с трехдневным запасом питания.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
9 из 12

В ликвидации последствий стихии задействованы более 500 человек и 170 единиц техники.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
10 из 12

Техники и спасателей достаточно для быстрого устранения последствий ненастья, отмечают власти.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
11 из 12

Многие сочинские пляжи закрыты после разгула стихии, купаться здесь сейчас опасно.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Автомобили одной из улиц Хостинского района Сочи.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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