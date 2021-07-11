https://ria.ru/20210711/sobaka-1740771685.html

Кинолог рассказал, как продлить жизнь собаке

Кинолог рассказал, как продлить жизнь собаке - РИА Новости, 11.07.2021

Кинолог рассказал, как продлить жизнь собаке

Продлить жизнь питомцу поможет правильное питание, полноценные прогулки и профилактика заболеваний, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T03:36

2021-07-11T03:36

2021-07-11T11:16

владимир голубев

домашние животные

собаки

животные

общество

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Продлить жизнь питомцу поможет правильное питание, полноценные прогулки и профилактика заболеваний, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев."Не экономьте на хорошем питании, ухаживайте за животным, не пренебрегайте полноценными прогулками и не забывайте о профилактике. Это позволит продлить жизнь вашему любимому другу", — добавил Голубев.Сбалансированное питаниеВ первую очередь кинолог советует обратить внимание на питание собаки. Если речь идет о возрастном питомце, то лучше всего, если его рацион будет обогащен белками и содержать меньше жиров, поскольку животное с возрастом расходует меньше энергии, поясняет Голубев.Чтобы собака не набирала вес, нужно снизить потребление калорий. В пище должно содержаться достаточное количество минеральных веществ и витаминов, советует эксперт."Если вы используете готовые корма, то лучше всего выбирать полноценный сбалансированный рацион для пожилых собак. Как правило, в его состав будет входить все, что необходимо питомцу для поддержания здоровья. Если вы предпочитаете натуральные корма, то после консультации с ветеринарным врачом можно давать питомцу дополнительные комплексы витаминов. Но не только правильно подобранный корм влияет на здоровье собаки. Важно соблюдать норму кормления, следить, чтобы она не переедала и достаточно пила", — сказал Голубев.Регулярная проверка здоровьяПродлить жизнь помогут регулярные осмотры у ветеринара. Даже если внешне собака выглядит абсолютно здоровой, Голубев советует показывать ее специалисту для планового осмотра раз в год. Для собак-пенсионеров, которым больше десяти лет, такой осмотр необходим не реже двух раз в год.Физическая нагрузкаГолубев назвал ошибочным мнение, что возрастным четвероногим любимцам не требуется физическая нагрузка. Таким животным нужно больше отдыхать, дольше спать, но, как и молодым псам, пожилые собаки нуждаются в физической активности. "Если вы не будете заниматься с питомцем и побуждать собаку двигаться, она быстро угаснет на лежанке. Не отменяйте прогулки с пожилым псом. Вы можете сократить время нахождения на улице и поменять маршрут прогулки, но отказываться от нее не нужно", — рассказал он.Умственная нагрузкаЕще один способ продлить жизнь собаке — дрессировка. Если мозг животного будет продолжать трудиться, это поможет ему жить дольше, рассказал кинолог. Поэтому он советует покупать питомцам новые игрушки, ходить с ними на прогулки, разучивать новые команды и повторять старые. "Главное не бросать все те активности, что были у собаки раньше. Все это поможет сохранить бодрость ума и тела. Более того, совместные тренировки помогают развивать эмоциональную связь между собакой и хозяином, способствуют физическому и умственному развитию пожилого питомца", — рассказал Голубев.Положительные эмоции и внимание"Ничто так не ободряет собаку, как внимание и ласка любимого хозяина. Только по-настоящему любимый пес будет счастлив и полон сил до глубокой старости", — отмечает кинолог.Положительные эмоции влияют на продолжительности жизни, поэтому нужно наблюдать за тем, что нравится собаке и не отказывать ей в этом. "Постарайтесь почаще создавать такие приятные ситуации для собаки", — сказал специалист.

https://ria.ru/20210702/sobaki-1739515967.html

https://ria.ru/20210624/schenki-1738350016.html

https://ria.ru/20210521/sobaki-1733225018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир голубев, домашние животные, собаки, животные, общество