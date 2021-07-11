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Эксперты рассказали, как шоколад помогает снять стресс
Эксперты рассказали, как шоколад помогает снять стресс - РИА Новости, 11.07.2021
Эксперты рассказали, как шоколад помогает снять стресс
Натуральный шоколад действительно помогает в кратчайшие сроки поднять настроение и снять стресс, воздействуя на организм на молекулярном уровне за счет жирных... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T08:47
2021-07-11T08:47
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Натуральный шоколад действительно помогает в кратчайшие сроки поднять настроение и снять стресс, воздействуя на организм на молекулярном уровне за счет жирных кислот, однако еще больший эффект имеет сам процесс потребления сладости - вкус и шелест упаковки, сообщили РИА Новости опрошенные накануне Всемирного дня шоколада эксперты.После пережитого нервного напряжения потребность в сладостях, как подчеркнула председатель общероссийского общественного движения "Стройная Россия" Ольга Ванатова, выражает работу разных психологических механизмов. Однако чаще всего это либо вторая фаза реакции стресса, либо стимуляция выработки эндорфинов, либо условный рефлекс утешения, выработанный в детстве, когда с помощью сладостей вас успокаивали родители."Реакция человека на стресс проходит в две фазы. Первая – это напряжение, когда человек мобилизует резервы. И вторая– это необходимость восполнения использованного резерва. В частности, за счет глюкозы. Именно поэтому нам хочется сладенького, когда мы перенесли стресс. Именно шоколад, при условии, что он натуральный, в кратчайшие сроки помогает восстановить упавшее до нуля настроение", - отметила общественница.Так называемая "утешительная еда", по словам Ванатовой, реально работает, причем на молекулярном уровне. Такой эффект обеспечивают жирные кислоты."Из лабораторных экспериментов ученые узнали, что пища, богатая углеводами, помогает производить в мозге больше серотонина — гормона, который делает нас счастливыми. Впрочем, такое эйфорическое чувство длится недолго. Наибольшее влияние на настроение вероятно имеет эффект самого процесса потребления. Сладкий вкус, шелест упаковки, приятные ощущения таяния шоколада на языке вызывают положительные эмоции и успокаивают. Стресс можно без последствий заесть кусочком натурального шоколада. Но в любом деле главное – знать меру", - добавила она.
https://ria.ru/20210301/shokolad-1599379630.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210711/shoko-1740087246.html
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россия, здоровье - общество, общество
Эксперты рассказали, как шоколад помогает снять стресс
08:47 11.07.2021
 
© АГН "Москва" / congerdesignШоколад
Шоколад - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© АГН "Москва" / congerdesign

Психолог и общественный деятель рассказали, как шоколад помогает снять стресс

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Натуральный шоколад действительно помогает в кратчайшие сроки поднять настроение и снять стресс, воздействуя на организм на молекулярном уровне за счет жирных кислот, однако еще больший эффект имеет сам процесс потребления сладости - вкус и шелест упаковки, сообщили РИА Новости опрошенные накануне Всемирного дня шоколада эксперты.
"Заедание стресса шоколадом создает эффект барьера или поощрения себя. Шоколад – это сладкое, это удовольствие, это эндорфины, включение вкусовых рецепторов. У некоторых людей отмечается полноценная зависимость от шоколада или сладкого в целом. Обычно это говорит о недостатке ласки и внимания, в том числе внимания к самому себе", - рассказала практикующий психолог Ольга Твардовская.
После пережитого нервного напряжения потребность в сладостях, как подчеркнула председатель общероссийского общественного движения "Стройная Россия" Ольга Ванатова, выражает работу разных психологических механизмов. Однако чаще всего это либо вторая фаза реакции стресса, либо стимуляция выработки эндорфинов, либо условный рефлекс утешения, выработанный в детстве, когда с помощью сладостей вас успокаивали родители.
"Реакция человека на стресс проходит в две фазы. Первая – это напряжение, когда человек мобилизует резервы. И вторая– это необходимость восполнения использованного резерва. В частности, за счет глюкозы. Именно поэтому нам хочется сладенького, когда мы перенесли стресс. Именно шоколад, при условии, что он натуральный, в кратчайшие сроки помогает восстановить упавшее до нуля настроение", - отметила общественница.
Кофе и шоколад - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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Американские ученые выявили неожиданное свойство шоколада
Так называемая "утешительная еда", по словам Ванатовой, реально работает, причем на молекулярном уровне. Такой эффект обеспечивают жирные кислоты.
"Из лабораторных экспериментов ученые узнали, что пища, богатая углеводами, помогает производить в мозге больше серотонина — гормона, который делает нас счастливыми. Впрочем, такое эйфорическое чувство длится недолго. Наибольшее влияние на настроение вероятно имеет эффект самого процесса потребления. Сладкий вкус, шелест упаковки, приятные ощущения таяния шоколада на языке вызывают положительные эмоции и успокаивают. Стресс можно без последствий заесть кусочком натурального шоколада. Но в любом деле главное – знать меру", - добавила она.
Шоколад на фабрике French Kiss в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
07:00Авторы
Сладкая жизнь: история Всемирного дня шоколада
 
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