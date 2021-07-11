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Туризм
https://ria.ru/20210711/samolet-1740813738.html
Эксперт оценил сумму, которую выплатит открывший аварийный люк пассажир
Эксперт оценил сумму, которую выплатит открывший аварийный люк пассажир - РИА Новости, 11.07.2021
Эксперт оценил сумму, которую выплатит открывший аварийный люк пассажир
От пассажира рейса Москва — Анталья, который открыл аварийный люк, могут потребовать выплатить авиакомпании "Россия" несколько сотен тысяч рублей за сорванный... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T15:43
2021-07-11T15:43
туризм
россия
россия (авиакомпания)
турция
происшествия
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Названа сумма, на которую оштрафуют россиянина, открывшего аварийный люк в самолете
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. От пассажира рейса Москва — Анталья, который открыл аварийный люк, могут потребовать выплатить авиакомпании "Россия" несколько сотен тысяч рублей за сорванный полет, предположил эксперт по авиационной безопасности, бывший командир воздушного судна Александр Романов в беседе с газетой Комсомольская правда.Ранее в авиакомпании сообщили, что намерены взыскать убытки с нарушителя. Как объяснил представитель перевозчика, сумма потерь складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замены аварийного трапа на второй левой двери."Думаю, объективно речь идет о сотнях тысяч рублей. При желании, конечно, можно и на миллионы насчитать, но все это еще надо будет доказывать", — прокомментировал Романов.По словам специалиста, члены экипажа несут ответственность за действия пассажиров, поэтому следует разбираться, почему люк смогли так легко открыть.Он также добавил, что состоятельность суммы будет доказываться в суде, а нарушившего правила пассажира теперь, вероятно, внесут в черный список авиакомпании.Происшествие случилось на борту самолета, который должен был вылететь из Шереметьево минувшей ночью. Как сообщали СМИ, вылет задерживался, а пассажиры оставались в салоне, где не работал кондиционер и было очень жарко и душно. В результате один из пассажиров открыл вторую левую дверь. Произошел автоматический выпуск аварийного надувного трапа. К этому моменту задержка рейса составляла не более 20 минут, уточнили в авиакомпании.Пассажиров пришлось высадить из самолета, а борт заменить. В итоге вылет задержался на четыре часа. В авиакомпании "Россия" создали комиссию по расследованию инцидента. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК организовало проверку.
https://ria.ru/20210414/draka-1728323372.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Задержка рейса Москва – Анталья из-за инцидента с пассажиром
Пассажир рейса Москва – Анталья открыл в самолете люк аварийного выхода. Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. Из-за задержки вылета люди в течение часа были вынуждены сидеть в салоне, где не работал кондиционер и было очень душно.
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россия, россия (авиакомпания), турция, происшествия
Эксперт оценил сумму, которую выплатит открывший аварийный люк пассажир
15:43 11.07.2021
 

Эксперт Романов: россиянин, открывший аварийный люк в самолете, заплатит сотни тысяч рублей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл РИА Новости. От пассажира рейса МоскваАнталья, который открыл аварийный люк, могут потребовать выплатить авиакомпании "Россия" несколько сотен тысяч рублей за сорванный полет, предположил эксперт по авиационной безопасности, бывший командир воздушного судна Александр Романов в беседе с газетой Комсомольская правда.
Ранее в авиакомпании сообщили, что намерены взыскать убытки с нарушителя. Как объяснил представитель перевозчика, сумма потерь складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замены аварийного трапа на второй левой двери.
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"Думаю, объективно речь идет о сотнях тысяч рублей. При желании, конечно, можно и на миллионы насчитать, но все это еще надо будет доказывать", — прокомментировал Романов.
По словам специалиста, члены экипажа несут ответственность за действия пассажиров, поэтому следует разбираться, почему люк смогли так легко открыть.
Он также добавил, что состоятельность суммы будет доказываться в суде, а нарушившего правила пассажира теперь, вероятно, внесут в черный список авиакомпании.
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Происшествие случилось на борту самолета, который должен был вылететь из Шереметьево минувшей ночью. Как сообщали СМИ, вылет задерживался, а пассажиры оставались в салоне, где не работал кондиционер и было очень жарко и душно. В результате один из пассажиров открыл вторую левую дверь. Произошел автоматический выпуск аварийного надувного трапа. К этому моменту задержка рейса составляла не более 20 минут, уточнили в авиакомпании.
Пассажиров пришлось высадить из самолета, а борт заменить. В итоге вылет задержался на четыре часа. В авиакомпании "Россия" создали комиссию по расследованию инцидента. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК организовало проверку.
 
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