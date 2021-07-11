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Туризм
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Авиакомпания хочет взыскать убытки с пассажира, открывшего аварийный люк
Авиакомпания хочет взыскать убытки с пассажира, открывшего аварийный люк - РИА Новости, 11.07.2021
Авиакомпания хочет взыскать убытки с пассажира, открывшего аварийный люк
Авиакомпания "Россия" намерена взыскать убытки с пассажира рейса Москва — Анталья, который открыл аварийный люк, сообщил РИА Новости представитель перевозчика. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T11:58
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происшествия
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" намерена взыскать убытки с пассажира рейса Москва — Анталья, который открыл аварийный люк, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.Инцидент произошел на борту самолета, который должен был вылететь из Шереметьево минувшей ночью. Как сообщали СМИ, вылет задерживался, а пассажиры оставались в салоне, где не работал кондиционер и было очень жарко и душно. В результате один из пассажиров открыл вторую левую дверь. Так как самолет готовился к вылету, произошел автоматический выпуск аварийного надувного трапа. К этому моменту задержка рейса составляла не более 20 минут, уточнили в авиакомпании.Пассажиров пришлось высадить из самолета, а борт заменить. В итоге вылет задержался на четыре часа. В авиакомпании "Россия" создали комиссию по расследованию инцидента. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК организовало проверку.
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353
60
Задержка рейса Москва – Анталья из-за инцидента с пассажиром
Пассажир рейса Москва – Анталья открыл в самолете люк аварийного выхода. Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. Из-за задержки вылета люди в течение часа были вынуждены сидеть в салоне, где не работал кондиционер и было очень душно.
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россия, россия (авиакомпания), турция, происшествия
Авиакомпания хочет взыскать убытки с пассажира, открывшего аварийный люк
11:58 11.07.2021 (обновлено: 14:10 11.07.2021)
 

Авиакомпания "Россия" хочет взыскать убытки с пассажира, открывшего аварийный люк перед вылетом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" намерена взыскать убытки с пассажира рейса МоскваАнталья, который открыл аварийный люк, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.

"Сумма потерь авиакомпании складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замены аварийного трапа на второй левой двери", — сказал он.

Инцидент произошел на борту самолета, который должен был вылететь из Шереметьево минувшей ночью. Как сообщали СМИ, вылет задерживался, а пассажиры оставались в салоне, где не работал кондиционер и было очень жарко и душно. В результате один из пассажиров открыл вторую левую дверь.
Так как самолет готовился к вылету, произошел автоматический выпуск аварийного надувного трапа. К этому моменту задержка рейса составляла не более 20 минут, уточнили в авиакомпании.
Пассажиров пришлось высадить из самолета, а борт заменить. В итоге вылет задержался на четыре часа.
В авиакомпании "Россия" создали комиссию по расследованию инцидента. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК организовало проверку.
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