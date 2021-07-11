https://ria.ru/20210711/samolet-1740797834.html

Авиакомпания хочет взыскать убытки с пассажира, открывшего аварийный люк

Авиакомпания хочет взыскать убытки с пассажира, открывшего аварийный люк - РИА Новости, 11.07.2021

Авиакомпания хочет взыскать убытки с пассажира, открывшего аварийный люк

Авиакомпания "Россия" намерена взыскать убытки с пассажира рейса Москва — Анталья, который открыл аварийный люк, сообщил РИА Новости представитель перевозчика. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T11:58

2021-07-11T11:58

2021-07-11T14:10

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россия (авиакомпания)

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" намерена взыскать убытки с пассажира рейса Москва — Анталья, который открыл аварийный люк, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.Инцидент произошел на борту самолета, который должен был вылететь из Шереметьево минувшей ночью. Как сообщали СМИ, вылет задерживался, а пассажиры оставались в салоне, где не работал кондиционер и было очень жарко и душно. В результате один из пассажиров открыл вторую левую дверь. Так как самолет готовился к вылету, произошел автоматический выпуск аварийного надувного трапа. К этому моменту задержка рейса составляла не более 20 минут, уточнили в авиакомпании.Пассажиров пришлось высадить из самолета, а борт заменить. В итоге вылет задержался на четыре часа. В авиакомпании "Россия" создали комиссию по расследованию инцидента. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК организовало проверку.

https://ria.ru/20210707/puteshestviya-1740154411.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержка рейса Москва – Анталья из-за инцидента с пассажиром Пассажир рейса Москва – Анталья открыл в самолете люк аварийного выхода. Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. Из-за задержки вылета люди в течение часа были вынуждены сидеть в салоне, где не работал кондиционер и было очень душно. 2021-07-11T11:58 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, россия (авиакомпания), турция, происшествия