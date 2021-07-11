https://ria.ru/20210711/pozdravlenie-1740767419.html

Путин поздравил секретаря Совета безопасности Патрушева с 70-летием

Путин поздравил секретаря Совета безопасности Патрушева с 70-летием - РИА Новости, 11.07.2021

Путин поздравил секретаря Совета безопасности Патрушева с 70-летием

Президент России Владимир Путин поздравил секретаря Совета безопасности РФ генерала армии Николая Патрушева с 70-летием. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T00:32

2021-07-11T00:32

2021-07-11T00:32

россия

ленинград

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

ленинградская область

николай патрушев

республика карелия

общество

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил секретаря Совета безопасности РФ генерала армии Николая Патрушева с 70-летием.Во многом благодаря опыту и организаторскому таланту Патрушева аппарат Совета безопасности РФ "трудится как слаженная, компетентная команда, содействует эффективному решению ключевых проблем обеспечения национальной безопасности, экономического развития страны, внешней политики и государственного строительства", отметил глава государства."Знаю, что главным для Вас, как истинного патриота, было и остается служение России и нашему народу. Желаю Вам здоровья и успехов на благо Отечества", - написал Путин.Николай Патрушев родился 11 июля 1951 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский кораблестроительный институт (ныне - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет), работал инженером на одной из его кафедр. Затем перешел на работу в органы государственной безопасности, работал в контрразведывательных подразделениях Управления КГБ СССР по Ленинградской области.В 1992 году назначен министром безопасности Республики Карелия. С 1994 года по 1998 год - руководитель ряда управлений Федеральной службы контрразведки (ФСК) - Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. В 1998 году был назначен заместителем руководителя администрации президента РФ - начальником главного контрольного управления президента.С октября 1998 года - заместитель директора - руководитель департамента экономической безопасности ФСБ, а с 1999 года - первый заместитель директора ФСБ. С августа 1999 года по май 2008 года – директор ФСБ. 12 мая 2008 года указом президента назначен секретарем Совета безопасности.Имеет звание Героя России. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" I, II, III и IV степеней, орденом Александра Невского, орденом Мужества, орденом "За военные заслуги", орденом Почета, медалями СССР и Российской Федерации, орденами и медалями ряда зарубежных стран. Лауреат Государственной премии и премии правительства РФ в области науки и техники, лауреат Госпремии РФ имени маршала Жукова в области военной науки.

https://ria.ru/20210624/patrushev-1738371296.html

https://ria.ru/20210624/kiberataki-1738371855.html

https://ria.ru/20210414/ukraina-1728242966.html

россия

ленинградская область

республика карелия

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россия, ленинград, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, ленинградская область, николай патрушев, республика карелия, общество