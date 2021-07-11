Путин поздравил секретаря Совета безопасности Патрушева с 70-летием
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Путин поздравил секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с 70-летием
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил секретаря Совета безопасности РФ генерала армии Николая Патрушева с 70-летием.
"Уважаемый Николай Платонович! Сердечно поздравляю Вас с 70-летним юбилеем. Нас связывают долгие годы дружбы и совместной работы. На всех этапах профессионального пути Вы неизменно демонстрировали высокие деловые качества, блестящую эрудицию и аналитические способности, умение брать на себя личную ответственность за решение важных, востребованных временем задач", - говорится в телеграмме президента.
Во многом благодаря опыту и организаторскому таланту Патрушева аппарат Совета безопасности РФ "трудится как слаженная, компетентная команда, содействует эффективному решению ключевых проблем обеспечения национальной безопасности, экономического развития страны, внешней политики и государственного строительства", отметил глава государства.
"Знаю, что главным для Вас, как истинного патриота, было и остается служение России и нашему народу. Желаю Вам здоровья и успехов на благо Отечества", - написал Путин.
Николай Патрушев родился 11 июля 1951 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский кораблестроительный институт (ныне - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет), работал инженером на одной из его кафедр. Затем перешел на работу в органы государственной безопасности, работал в контрразведывательных подразделениях Управления КГБ СССР по Ленинградской области.
В 1992 году назначен министром безопасности Республики Карелия. С 1994 года по 1998 год - руководитель ряда управлений Федеральной службы контрразведки (ФСК) - Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. В 1998 году был назначен заместителем руководителя администрации президента РФ - начальником главного контрольного управления президента.
С октября 1998 года - заместитель директора - руководитель департамента экономической безопасности ФСБ, а с 1999 года - первый заместитель директора ФСБ. С августа 1999 года по май 2008 года – директор ФСБ. 12 мая 2008 года указом президента назначен секретарем Совета безопасности.
Имеет звание Героя России. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" I, II, III и IV степеней, орденом Александра Невского, орденом Мужества, орденом "За военные заслуги", орденом Почета, медалями СССР и Российской Федерации, орденами и медалями ряда зарубежных стран. Лауреат Государственной премии и премии правительства РФ в области науки и техники, лауреат Госпремии РФ имени маршала Жукова в области военной науки.