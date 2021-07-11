https://ria.ru/20210711/otpusk-1740787026.html
Россияне назвали сумму, необходимую для хорошего отпуска
Россияне назвали сумму, необходимую для хорошего отпуска - РИА Новости, 11.07.2021
Россияне назвали сумму, необходимую для хорошего отпуска
Половина россиян оценила бюджет хорошего недельного отпуска более чем в 100 тысяч рублей, при этом более 50 процентов готовы взять кредит для оплаты отдыха,... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T09:42
2021-07-11T09:42
2021-07-11T13:17
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Половина россиян оценила бюджет хорошего недельного отпуска более чем в 100 тысяч рублей, при этом более 50 процентов готовы взять кредит для оплаты отдыха, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости."Почти половина россиян (47,1%) считают, что для хорошего недельного отдыха семьей необходимо иметь свыше 100 тысяч рублей. При этом около трети (30,4%) склоняются к тому, что для полноценного отпуска нужно иметь в распоряжении более 150 тысяч рублей", – выяснили эксперты.Еще 28,9% респондентов оценивают качественный отдых в сумму до 100 тысяч рублей. При этом лишь 12,6% опрошенных уверены, что отдохнуть неделю можно и за 50 тысяч рублей.Более половины россиян заявили о готовности взять кредит или заем, чтобы обеспечить себе идеальный отпуск. Так, 17% участников исследования однозначно возьмут в долг у банка на отпуск, еще 40,3% скорее возьмут ссуду на отдых.В то же время 15,7% граждан говорят, что однозначно не станут отдыхать в долг, а еще 26,9% – "скорее, нет".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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куда поехать, новости - туризм, отдых в россии 2021 летом, россия, общество
Россияне назвали сумму, необходимую для хорошего отпуска
09:42 11.07.2021 (обновлено: 13:17 11.07.2021)
Исследование показало, что россиянам для хорошего отпуска нужно более ста тысяч рублей
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости.
Половина россиян
оценила бюджет хорошего недельного отпуска более чем в 100 тысяч рублей, при этом более 50 процентов готовы взять кредит для оплаты отдыха, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Почти половина россиян (47,1%) считают, что для хорошего недельного отдыха семьей необходимо иметь свыше 100 тысяч рублей. При этом около трети (30,4%) склоняются к тому, что для полноценного отпуска нужно иметь в распоряжении более 150 тысяч рублей", – выяснили эксперты.
Еще 28,9% респондентов оценивают качественный отдых в сумму до 100 тысяч рублей. При этом лишь 12,6% опрошенных уверены, что отдохнуть неделю можно и за 50 тысяч рублей.
Более половины россиян заявили о готовности взять кредит или заем, чтобы обеспечить себе идеальный отпуск. Так, 17% участников исследования однозначно возьмут в долг у банка на отпуск, еще 40,3% скорее возьмут ссуду на отдых.
В то же время 15,7% граждан говорят, что однозначно не станут отдыхать в долг, а еще 26,9% – "скорее, нет".