https://ria.ru/20210711/otpusk-1740787026.html

Россияне назвали сумму, необходимую для хорошего отпуска

Россияне назвали сумму, необходимую для хорошего отпуска - РИА Новости, 11.07.2021

Россияне назвали сумму, необходимую для хорошего отпуска

Половина россиян оценила бюджет хорошего недельного отпуска более чем в 100 тысяч рублей, при этом более 50 процентов готовы взять кредит для оплаты отдыха,... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T09:42

2021-07-11T09:42

2021-07-11T13:17

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Половина россиян оценила бюджет хорошего недельного отпуска более чем в 100 тысяч рублей, при этом более 50 процентов готовы взять кредит для оплаты отдыха, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости."Почти половина россиян (47,1%) считают, что для хорошего недельного отдыха семьей необходимо иметь свыше 100 тысяч рублей. При этом около трети (30,4%) склоняются к тому, что для полноценного отпуска нужно иметь в распоряжении более 150 тысяч рублей", – выяснили эксперты.Еще 28,9% респондентов оценивают качественный отдых в сумму до 100 тысяч рублей. При этом лишь 12,6% опрошенных уверены, что отдохнуть неделю можно и за 50 тысяч рублей.Более половины россиян заявили о готовности взять кредит или заем, чтобы обеспечить себе идеальный отпуск. Так, 17% участников исследования однозначно возьмут в долг у банка на отпуск, еще 40,3% скорее возьмут ссуду на отдых.В то же время 15,7% граждан говорят, что однозначно не станут отдыхать в долг, а еще 26,9% – "скорее, нет".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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