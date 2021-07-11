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СК проверит инцидент с открытием двери самолета пассажиром

СК проверит инцидент с открытием двери самолета пассажиром - РИА Новости, 11.07.2021

СК проверит инцидент с открытием двери самолета пассажиром

Следователи начали проверку по факту несанкционированного открытия двери самолета пассажиром, сообщила старший помощник руководителя Московского... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T15:27

2021-07-11T15:27

2021-07-11T15:27

следственный комитет россии (ск рф)

россия (авиакомпания)

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту несанкционированного открытия двери самолета пассажиром, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.Она уточнила, что по результатам проверки примут процессуальное решение. Инцидент произошел минувшей ночью на борту самолета авиакомпании "Россия", готовившегося к вылету по маршруту Москва — Анталья. Пассажир открыл вторую левую дверь, в результате чего произошло автоматическое срабатывание надувного трапа. Всех туристов пришлось высадить, а самолет — заменить. Вылет задержался на четыре часа. Перевозчик планирует через суд взыскать убытки с виновника.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), россия (авиакомпания), москва, происшествия