Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210711/open-1740812426.html
СК проверит инцидент с открытием двери самолета пассажиром
СК проверит инцидент с открытием двери самолета пассажиром - РИА Новости, 11.07.2021
СК проверит инцидент с открытием двери самолета пассажиром
Следователи начали проверку по факту несанкционированного открытия двери самолета пассажиром, сообщила старший помощник руководителя Московского... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T15:27
2021-07-11T15:27
следственный комитет россии (ск рф)
россия (авиакомпания)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577026101_0:214:3072:1941_1920x0_80_0_0_75cfc53ad46f0884a688fb6460297aa7.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту несанкционированного открытия двери самолета пассажиром, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.Она уточнила, что по результатам проверки примут процессуальное решение. Инцидент произошел минувшей ночью на борту самолета авиакомпании "Россия", готовившегося к вылету по маршруту Москва — Анталья. Пассажир открыл вторую левую дверь, в результате чего произошло автоматическое срабатывание надувного трапа. Всех туристов пришлось высадить, а самолет — заменить. Вылет задержался на четыре часа. Перевозчик планирует через суд взыскать убытки с виновника.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577026101_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5815de98f5d5b827756028e56ee37f5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), россия (авиакомпания), москва, происшествия
СК проверит инцидент с открытием двери самолета пассажиром
15:27 11.07.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер авиакомпании "Россия" в аэропорту Симферополя
Пассажирский авиалайнер авиакомпании Россия в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк

СК организовал проверку из-за открытия пассажиром аварийного выхода самолета перед взлетом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту несанкционированного открытия двери самолета пассажиром, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.
Она уточнила, что по результатам проверки примут процессуальное решение.
Инцидент произошел минувшей ночью на борту самолета авиакомпании "Россия", готовившегося к вылету по маршруту МоскваАнталья.
Пассажир открыл вторую левую дверь, в результате чего произошло автоматическое срабатывание надувного трапа.
Всех туристов пришлось высадить, а самолет — заменить. Вылет задержался на четыре часа. Перевозчик планирует через суд взыскать убытки с виновника.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Россия (авиакомпания)МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:09Источник: участник шоу "Голос.Дети" попал под поезд в Подмосковье и погиб
15:59Эксперт спрогнозировал итоги выборов в Молдавии
15:58Аэропорты Москвы принимают меры для урегулирования ситуации с очередями
15:49В Новой Москве четыре человека пострадали в ДТП с такси и микроавтобусом
15:43Эксперт оценил сумму, которую выплатит открывший аварийный люк пассажир
15:40В Молдавии признали досрочные парламентские выборы состоявшимися
15:39Гинзбург назвал продукты для защиты иммунитета в пандемию коронавируса
15:37В Таиланде привитая вакциной Sinovac медсестра умерла от COVID-19
15:29"Аэрофлот" сообщил об отсутствии задержек на регистрации в Шереметьево
15:21ЦИК заверил списки кандидатов "Единой России" на выборы в Госдуму
15:18В Крыму объявили штормовое предупреждение
15:16Партия Медведчука назвала санкции против него политической расправой
15:14Число жертв оползня в Японии возросло до десяти
15:09ЦИК заверил списки кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму
14:42Собянин рассказал о работе резервных ковидных госпиталей
14:38ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму партии "СР — За правду"
14:27Умер знаменитый художник Олег Целков
14:27На выборы в депутаты заксобраний выдвинули почти пять тысяч кандидатов
14:26В Московской области мужчина обстрелял двух человек на базе отдыха
14:18Оппозиционер в Грузии облила вход канцелярии правительства краской
Лента новостейМолния