В Тверь прибыл ковчег с мощами Александра Невского
23:03 11.07.2021 (обновлено: 23:11 11.07.2021)
© Фото пресс-служба правительства Тверской области В Тверь прибыл ковчег с мощами Александра Невского
© Фото пресс-служба правительства Тверской области
В Тверь прибыл ковчег с мощами Александра Невского
ТВЕРЬ, 11 июл – РИА Новости. Ковчег с мощами святого благоверного князя Александра Невского прибыл в воскресенье в Тверь, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В этом году отмечается 800-летие со дня рождения выдающегося полководца, государственного деятеля Александра Невского.
Вместе с прихожанами в Воскресенском кафедральном соборе Твери ковчег встречал губернатор Игорь Руденя.
"История Верхневолжья неразрывно связана с именем святого благоверного князя Александра Невского. Он был родственником нашего святого князя Михаила Ярославича Тверского. В городе Торопце Александр Невский венчался со своей женой, полоцкой княжной Александрой. Мы всегда говорим о важности преемственности: каждое новое поколение должно сохранить и приумножить то, что сделали для родного края предшественники. Жизнь и служение Александра Невского является для нас примером", – сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.
Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий отслужил в соборе молебен святому князю Александру Невскому, затем состоялась литургия.
Ковчег пробудет в кафедральном соборе Твери до вечера 17 июля.
В год 800-летия со дня рождения великого князя поклониться святыне смогут верующие в 82 городах России и Белоруссии. Исторический крестный ход стартовал в Москве, в храме Христа Спасителя. Он проходит с 12 июня по 14 августа 2021 года по местам жизни и деятельности князя, а также по маршруту перемещения святых мощей из Владимира в Санкт-Петербург, которое состоялось в 1723 году.