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В Тверь прибыл ковчег с мощами Александра Невского

В Тверь прибыл ковчег с мощами Александра Невского - РИА Новости, 11.07.2021

В Тверь прибыл ковчег с мощами Александра Невского

Ковчег с мощами святого благоверного князя Александра Невского прибыл в воскресенье в Тверь, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T23:03

2021-07-11T23:03

2021-07-11T23:11

тверская область

россия

игорь руденя

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

александр невский

тверь

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ТВЕРЬ, 11 июл – РИА Новости. Ковчег с мощами святого благоверного князя Александра Невского прибыл в воскресенье в Тверь, сообщает пресс-служба регионального правительства. В этом году отмечается 800-летие со дня рождения выдающегося полководца, государственного деятеля Александра Невского.Вместе с прихожанами в Воскресенском кафедральном соборе Твери ковчег встречал губернатор Игорь Руденя.Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий отслужил в соборе молебен святому князю Александру Невскому, затем состоялась литургия.Ковчег пробудет в кафедральном соборе Твери до вечера 17 июля.В год 800-летия со дня рождения великого князя поклониться святыне смогут верующие в 82 городах России и Белоруссии. Исторический крестный ход стартовал в Москве, в храме Христа Спасителя. Он проходит с 12 июня по 14 августа 2021 года по местам жизни и деятельности князя, а также по маршруту перемещения святых мощей из Владимира в Санкт-Петербург, которое состоялось в 1723 году.

россия

тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь руденя, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), александр невский, тверь