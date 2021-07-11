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Ректора МГТУ наградили орденом "За заслуги перед Отечеством"
Ректора МГТУ наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 11.07.2021
Ректора МГТУ наградили орденом "За заслуги перед Отечеством"
Ректор Московского государственного технического университета имени Баумана Анатолий Александров награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T20:43
2021-07-11T20:43
2021-07-11T21:00
мгту имени баумана
анатолий александров (ректор)
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Ректор Московского государственного технического университета имени Баумана Анатолий Александров награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени, соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Уточняется, что награда присвоена за большие заслуги и вклад в научно-педагогическую деятельность, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.
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мгту имени баумана, анатолий александров (ректор), общество
Ректора МГТУ наградили орденом "За заслуги перед Отечеством"
20:43 11.07.2021 (обновлено: 21:00 11.07.2021)
Ректор университета имени Баумана награжден орденом "За заслуги перед Отечеством"