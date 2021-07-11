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Эксперты назвали российские города, где быстрее всего дорожают однушки
Эксперты назвали российские города, где быстрее всего дорожают однушки - РИА Новости, 11.07.2021
Эксперты назвали российские города, где быстрее всего дорожают однушки
Краснодар стал лидером по росту цен на однокомнатные квартиры во втором квартале по сравнению с первым, выяснили для РИА Новости эксперты консалтинговой группы... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T09:00
2021-07-11T09:00
недвижимость
жилье
краснодар
омск
воронеж
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Краснодар стал лидером по росту цен на однокомнатные квартиры во втором квартале по сравнению с первым, выяснили для РИА Новости эксперты консалтинговой группы SRG.Средний чек продажи квартиры в этом городе составил 2,45 миллиона рублей. По сравнению с первым кварталом 2021 года стоимость увеличилась на 11,83%. За год рост составил 18,25%.На втором месте - Омск со средней стоимостью однушки 1,97 миллиона рублей. За квартал такие квартиры выросли в цене на 7,26%, а за год – на 22,61%. Замыкает тройку лидеров Воронеж. Во втором квартале средняя стоимость однокомнатной квартиры составила 2,29 миллиона рублей (рост за квартал - 6,03%, за год - 17,91%).Москва по росту цен на однокомнатные квартиры находится на 16-й позиции. По итогам второго квартала их стоимость увеличилась на 3,09% и составила 9,36 миллиона рублей. Годовой рост составил 18,05%. В Санкт-Петербурге однушки росли в цене быстрее – на 4,5% за квартал. Средний чек - 5,54 миллиона рублей. За год жилье подорожало на 22,76%.При этом в SRG выявили город, где однушки практически не выросли в цене – это Челябинск, который показал рост на символические 0,94%. При этом за год цены увеличились на 9,92%. Средняя стоимость квартиры в этом городе составляет 1,6 миллиона рублей."По итогам второго квартала 2021 по отношению к первому кварталу 2021 средняя стоимость однокомнатных квартир увеличилась на 4,48% и составила 2 910 014 рублей", - подсчитали эксперты.
https://ria.ru/20210601/kvartira-1735027134.html
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недвижимость, жилье, краснодар, омск, воронеж
Эксперты назвали российские города, где быстрее всего дорожают однушки
09:00 11.07.2021
 
© Fotolia / peshkovaНедвижимость
Недвижимость - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© Fotolia / peshkova

В консалтинговой группе SRG назвали Краснодар, Омск и Воронеж лидерами по росту цен на однушки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Краснодар стал лидером по росту цен на однокомнатные квартиры во втором квартале по сравнению с первым, выяснили для РИА Новости эксперты консалтинговой группы SRG.
Средний чек продажи квартиры в этом городе составил 2,45 миллиона рублей. По сравнению с первым кварталом 2021 года стоимость увеличилась на 11,83%. За год рост составил 18,25%.
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На втором месте - Омск со средней стоимостью однушки 1,97 миллиона рублей. За квартал такие квартиры выросли в цене на 7,26%, а за год – на 22,61%. Замыкает тройку лидеров Воронеж. Во втором квартале средняя стоимость однокомнатной квартиры составила 2,29 миллиона рублей (рост за квартал - 6,03%, за год - 17,91%).
Москва по росту цен на однокомнатные квартиры находится на 16-й позиции. По итогам второго квартала их стоимость увеличилась на 3,09% и составила 9,36 миллиона рублей. Годовой рост составил 18,05%. В Санкт-Петербурге однушки росли в цене быстрее – на 4,5% за квартал. Средний чек - 5,54 миллиона рублей. За год жилье подорожало на 22,76%.
При этом в SRG выявили город, где однушки практически не выросли в цене – это Челябинск, который показал рост на символические 0,94%. При этом за год цены увеличились на 9,92%. Средняя стоимость квартиры в этом городе составляет 1,6 миллиона рублей.
"По итогам второго квартала 2021 по отношению к первому кварталу 2021 средняя стоимость однокомнатных квартир увеличилась на 4,48% и составила 2 910 014 рублей", - подсчитали эксперты.
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НедвижимостьЖильеКраснодарОмскВоронеж
 
 
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