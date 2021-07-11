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ЦИК заверил списки кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму
ЦИК заверил списки кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму - РИА Новости, 11.07.2021
ЦИК заверил списки кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму
Центризбирком заверил федеральный список и список кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму от КПРФ, следует из постановления ЦИК, принятого на... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T15:09
2021-07-11T15:09
россия
выборы в государственную думу
цик рф
кпрф
госдума рф
светлана савицкая
геннадий зюганов
владимир путин
политика
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Центризбирком заверил федеральный список и список кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму от КПРФ, следует из постановления ЦИК, принятого на заседании в воскресенье."Заверить федеральный список кандидатов в депутат Госдумы ФС РФ восьмого созыва в количестве 345 человек" - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании в воскресенье.Коммунисты 5 июля представили в Центризбирком РФ документы для заверения федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму и списка кандидатов по одномандатным округам.В федеральную часть списка партии на выборы в Госдуму вошли 345 кандидатов. В списке по одномандатным округам числятся 225 кандидатов. Общефедеральную часть списка возглавил председатель партии Геннадий Зюганов, за ним следует Светлана Савицкая и Павел Грудинин.Кроме того, ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей КПРФ, а также уполномоченных представителей по финансовым вопросам и принял решение об открытии специального избирательного счета партии.По закону федеральный список кандидатов представляется уполномоченным представителем политической партии в ЦИК РФ не позднее чем через 30 дней со дня официальной публикации решения о назначении выборов депутатов Госдумы. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 17 июня.Центральная избирательная комиссия в семидневный срок рассматривает представленные документы, по результатам рассмотрения заверяет федеральный список кандидатов и выдает уполномоченному представителю политической партии копию заверенного федерального списка кандидатов либо отказывает в заверении указанного списка, о чем уполномоченному представителю политической партии выдается мотивированное решение.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе:225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210624/zyuganov-1738398560.html
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россия, выборы в государственную думу, цик рф, кпрф, госдума рф, светлана савицкая, геннадий зюганов, владимир путин, политика
ЦИК заверил списки кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму
15:09 11.07.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники ХVIII Съезда КПРФ в Московской области
Участники ХVIII Съезда КПРФ в Московской области - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЦИК заверил списки кандидатов партии КПРФ на выборы в Госдуму

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Центризбирком заверил федеральный список и список кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму от КПРФ, следует из постановления ЦИК, принятого на заседании в воскресенье.
"Заверить федеральный список кандидатов в депутат Госдумы ФС РФ восьмого созыва в количестве 345 человек" - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании в воскресенье.
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Коммунисты 5 июля представили в Центризбирком РФ документы для заверения федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму и списка кандидатов по одномандатным округам.
В федеральную часть списка партии на выборы в Госдуму вошли 345 кандидатов. В списке по одномандатным округам числятся 225 кандидатов. Общефедеральную часть списка возглавил председатель партии Геннадий Зюганов, за ним следует Светлана Савицкая и Павел Грудинин.
Кроме того, ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей КПРФ, а также уполномоченных представителей по финансовым вопросам и принял решение об открытии специального избирательного счета партии.
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По закону федеральный список кандидатов представляется уполномоченным представителем политической партии в ЦИК РФ не позднее чем через 30 дней со дня официальной публикации решения о назначении выборов депутатов Госдумы. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 17 июня.
Центральная избирательная комиссия в семидневный срок рассматривает представленные документы, по результатам рассмотрения заверяет федеральный список кандидатов и выдает уполномоченному представителю политической партии копию заверенного федерального списка кандидатов либо отказывает в заверении указанного списка, о чем уполномоченному представителю политической партии выдается мотивированное решение.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе:225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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РоссияВыборы в Государственную думуЦИК РФКПРФГосдума РФСветлана СавицкаяГеннадий ЗюгановВладимир ПутинПолитика
 
 
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