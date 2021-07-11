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В России за сутки умерли 749 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 749 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 11.07.2021
В России за сутки умерли 749 пациентов с коронавирусом
За сутки в России умерли 749 человек с COVID-19, за все время – 143 002, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T11:24
2021-07-11T11:24
2021-07-11T11:25
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. За сутки в России умерли 749 человек с COVID-19, за все время – 143 002, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 749 смертей... За весь период по России умерло 143 002 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 110 человек, в Санкт-Петербурге - 102 человека, в Нижегородской области - 29.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург, общество
В России за сутки умерли 749 пациентов с коронавирусом
11:24 11.07.2021 (обновлено: 11:25 11.07.2021)
В России за сутки умерли 749 пациентов с коронавирусом