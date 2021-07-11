https://ria.ru/20210711/koronavirus-1740794510.html

В России за сутки умерли 749 пациентов с коронавирусом

В России за сутки умерли 749 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 11.07.2021

В России за сутки умерли 749 пациентов с коронавирусом

За сутки в России умерли 749 человек с COVID-19, за все время – 143 002, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T11:24

2021-07-11T11:24

2021-07-11T11:25

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здоровье - общество

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. За сутки в России умерли 749 человек с COVID-19, за все время – 143 002, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 749 смертей... За весь период по России умерло 143 002 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 110 человек, в Санкт-Петербурге - 102 человека, в Нижегородской области - 29.

https://ria.ru/20210711/koronavirus-1740779753.html

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