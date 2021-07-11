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Культура
https://ria.ru/20210711/khudozhnik-1740808635.html
Умер знаменитый художник Олег Целков
Умер знаменитый художник Олег Целков - РИА Новости, 11.07.2021
Умер знаменитый художник Олег Целков
Известный художник Олег Целков умер в Париже на 87-м году жизни, сообщили РИА Новости его родственники. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T14:27
2021-07-11T15:42
культура
олег целков
париж
живопись
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ПАРИЖ, 9 июл — РИА Новости. Известный художник Олег Целков умер в Париже на 87-м году жизни, сообщили РИА Новости его родственники.По словам родственников, две недели назад Целков потерял зрение — это стало для него шоком, такой удар он не смог пережить.Дату похорон пока не назвали.Олег Целков родился в Москве 15 июля 1934 года. Учился в Минском художественном институте, затем перешел в Академию художеств имени Репина в Ленинграде, но оттуда его исключили. Позже окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. В 1960 году обосновался в Москве, однако позже под давлением властей был вынужден покинуть Советский Союз и с тех пор жил в Париже. Однако французского гражданства не принял и до 2015 года оставался апатридом, пока не получил российский паспорт. Окончание холодной войны привело к полной переоценке работ Целкова на родине и признанию его важной роли в развитии современной живописи. Поэт Иосиф Бродский называл его самым выдающимся русским художником всего послевоенного периода, а Михаил Шемякин охарактеризовал его творческую манеру как "смесь из светотени Рембрандта, пышной плоти Рубенса, помноженных на русское безумие и мощь варварского духа".Работы Целкова выставлялись в Великобритании, США, Франции, Японии и других странах. Он лауреат множества премий, в том числе "Триумфа", Царскосельской художественной премии, премии Фонда музея Эрмитаж.
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олег целков, париж, живопись
Умер знаменитый художник Олег Целков
14:27 11.07.2021 (обновлено: 15:42 11.07.2021)
 
© AP Photo / Kirsty WigglesworthСотрудник Christie's проходит мимо картины Олега Целкова "С котом и стрекозой"
Сотрудник Christie's проходит мимо картины Олега Целкова С котом и стрекозой - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Известный советский художник Олег Целков умер в Париже в возрасте 86 лет

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 9 июл — РИА Новости. Известный художник Олег Целков умер в Париже на 87-м году жизни, сообщили РИА Новости его родственники.

"Он умер сегодня рано утром в Париже, в госпитале Сен-Антуан. Он не дожил до 87 лет всего несколько дней", — сказали в семье художника.

По словам родственников, две недели назад Целков потерял зрение — это стало для него шоком, такой удар он не смог пережить.
Дату похорон пока не назвали.
Олег Целков родился в Москве 15 июля 1934 года. Учился в Минском художественном институте, затем перешел в Академию художеств имени Репина в Ленинграде, но оттуда его исключили. Позже окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино.
В 1960 году обосновался в Москве, однако позже под давлением властей был вынужден покинуть Советский Союз и с тех пор жил в Париже. Однако французского гражданства не принял и до 2015 года оставался апатридом, пока не получил российский паспорт.
Окончание холодной войны привело к полной переоценке работ Целкова на родине и признанию его важной роли в развитии современной живописи. Поэт Иосиф Бродский называл его самым выдающимся русским художником всего послевоенного периода, а Михаил Шемякин охарактеризовал его творческую манеру как "смесь из светотени Рембрандта, пышной плоти Рубенса, помноженных на русское безумие и мощь варварского духа".
Работы Целкова выставлялись в Великобритании, США, Франции, Японии и других странах. Он лауреат множества премий, в том числе "Триумфа", Царскосельской художественной премии, премии Фонда музея Эрмитаж.
© РИА Новости / Светлана ЯнкинаКартина Олега Целкова "Маска и стрекоза" (1976 год) на выставке "К вывозу из СССР разрешено"
Картина Олега Целкова Маска и стрекоза (1976 год) на выставке К вывозу из СССР разрешено. - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Светлана Янкина
Картина Олега Целкова "Маска и стрекоза" (1976 год) на выставке "К вывозу из СССР разрешено"
 
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