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Умер знаменитый художник Олег Целков

Умер знаменитый художник Олег Целков - РИА Новости, 11.07.2021

Умер знаменитый художник Олег Целков

Известный художник Олег Целков умер в Париже на 87-м году жизни, сообщили РИА Новости его родственники. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T14:27

2021-07-11T14:27

2021-07-11T15:42

культура

олег целков

париж

живопись

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ПАРИЖ, 9 июл — РИА Новости. Известный художник Олег Целков умер в Париже на 87-м году жизни, сообщили РИА Новости его родственники.По словам родственников, две недели назад Целков потерял зрение — это стало для него шоком, такой удар он не смог пережить.Дату похорон пока не назвали.Олег Целков родился в Москве 15 июля 1934 года. Учился в Минском художественном институте, затем перешел в Академию художеств имени Репина в Ленинграде, но оттуда его исключили. Позже окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. В 1960 году обосновался в Москве, однако позже под давлением властей был вынужден покинуть Советский Союз и с тех пор жил в Париже. Однако французского гражданства не принял и до 2015 года оставался апатридом, пока не получил российский паспорт. Окончание холодной войны привело к полной переоценке работ Целкова на родине и признанию его важной роли в развитии современной живописи. Поэт Иосиф Бродский называл его самым выдающимся русским художником всего послевоенного периода, а Михаил Шемякин охарактеризовал его творческую манеру как "смесь из светотени Рембрандта, пышной плоти Рубенса, помноженных на русское безумие и мощь варварского духа".Работы Целкова выставлялись в Великобритании, США, Франции, Японии и других странах. Он лауреат множества премий, в том числе "Триумфа", Царскосельской художественной премии, премии Фонда музея Эрмитаж.

париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег целков, париж, живопись