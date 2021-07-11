СМИ усомнилось в подлинности обращения вдовы убитого президента Гаити
© AP Photo / Dieu Nalio CheryПрезидент Гаити Жовенель Моиз с женой Мартин
© AP Photo / Dieu Nalio Chery
Haitian Times: жители Гаити усомнились в подлинности обращения вдовы убитого президента
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Многие гаитяне усомнились в подлинности размещенного в Twitter аудиообращения Мартин Моиз, вдовы убитого президента Гаити Жовенеля Моиза, которая ранее была госпитализирована после нападения, сообщает местное издание Haitian Times.
Аудиозапись, о которой идет речь, появилась в Twitter самой Мартин Моиз в субботу. На записи супруга убитого гаитянского лидера подтвердила, что ее мужа убили наемники, добавив, что "другие наемники хотят погубить его мечту и его видение страны". По словам Мартин Моиз, ее мужа убили за то, что он пытался осуществить ряд проектов в Гаити, в частности, организовать референдум и выборы.
Однако, как подчеркивает издание, многие из тех, кто ранее слышал речь 47-летней Моиз, усомнились в том, что голос на записи принадлежит именно владелице аккаунта.
"Ребята, зачем вы это делаете? Это не голос Мартин. Вы сборище лжецов", - цитирует газета одного из пользователей Twitter.
Издание подчеркивает, что, согласно сообщениям, аккаунт Моиз уже взламывали в мае.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельные огнестрельные ранения при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице в Майами (США). Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых в причастности к убийству президента. Гаитянский министр по делам голосования и межпартийных отношений сообщил, что отряд наемников, убивших Моиза, состоял из 26 человек.