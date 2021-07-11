https://ria.ru/20210711/gaiti-1740765848.html

СМИ усомнилось в подлинности обращения вдовы убитого президента Гаити

СМИ усомнилось в подлинности обращения вдовы убитого президента Гаити - РИА Новости, 11.07.2021

СМИ усомнилось в подлинности обращения вдовы убитого президента Гаити

Многие гаитяне усомнились в подлинности размещенного в Twitter аудиообращения Мартин Моиз, вдовы убитого президента Гаити Жовенеля Моиза, которая ранее была... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T00:09

2021-07-11T00:09

2021-07-11T00:09

убийство президента гаити

жовенель моиз

гаити

в мире

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Многие гаитяне усомнились в подлинности размещенного в Twitter аудиообращения Мартин Моиз, вдовы убитого президента Гаити Жовенеля Моиза, которая ранее была госпитализирована после нападения, сообщает местное издание Haitian Times.Аудиозапись, о которой идет речь, появилась в Twitter самой Мартин Моиз в субботу. На записи супруга убитого гаитянского лидера подтвердила, что ее мужа убили наемники, добавив, что "другие наемники хотят погубить его мечту и его видение страны". По словам Мартин Моиз, ее мужа убили за то, что он пытался осуществить ряд проектов в Гаити, в частности, организовать референдум и выборы.Однако, как подчеркивает издание, многие из тех, кто ранее слышал речь 47-летней Моиз, усомнились в том, что голос на записи принадлежит именно владелице аккаунта.Издание подчеркивает, что, согласно сообщениям, аккаунт Моиз уже взламывали в мае.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельные огнестрельные ранения при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице в Майами (США). Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых в причастности к убийству президента. Гаитянский министр по делам голосования и межпартийных отношений сообщил, что отряд наемников, убивших Моиза, состоял из 26 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210710/gaiti-1740762115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, в мире