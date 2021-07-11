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https://ria.ru/20210711/chipirovanie-1740773654.html
Ученый РАН обратился к россиянам по поводу "чипирования" из-за COVID-19
Ученый РАН обратился к россиянам по поводу "чипирования" из-за COVID-19 - РИА Новости, 11.07.2021
Ученый РАН обратился к россиянам по поводу "чипирования" из-за COVID-19
Вакцинирование и ношение масок защитят и помогут справиться с новым коронавирусом, про "чипирование" надо забывать, считает доктор биологических наук,... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T05:11
2021-07-11T05:11
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
сергей нетесов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российская академия наук
новосибирский государственный университет
общество
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НОВОСИБИРСК, 11 июл – РИА Новости. Вакцинирование и ношение масок защитят и помогут справиться с новым коронавирусом, про "чипирование" надо забывать, считает доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.Он отметил, что в мире уже создано 12 достаточно эффективных вакцин против коронавируса, поэтому надо просто выполнять задачу по производству необходимого числа доз вакцин и по организации вакцинации людей. Без сознательности граждан также будет сложно победить коронавирус.
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вакцинация россиян от covid-19, сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, новосибирский государственный университет, общество
Ученый РАН обратился к россиянам по поводу "чипирования" из-за COVID-19
05:11 11.07.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от COVID-19 в торгово-развлекательном центре "Калейдоскоп" в Москве
Пункт вакцинации от COVID-19 в торгово-развлекательном центре Калейдоскоп в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Ученый РАН Нетесов обратился к россиянам по поводу "чипирования" из-за коронавируса

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 11 июл – РИА Новости. Вакцинирование и ношение масок защитят и помогут справиться с новым коронавирусом, про "чипирование" надо забывать, считает доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
"Вакцина помогает и маски помогают. Только надо дурь выбить про "5G", про "потепление", про "чипирование" и прочие вещи", - заявил РИА Новости ученый.
Он отметил, что в мире уже создано 12 достаточно эффективных вакцин против коронавируса, поэтому надо просто выполнять задачу по производству необходимого числа доз вакцин и по организации вакцинации людей. Без сознательности граждан также будет сложно победить коронавирус.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Сергей НетесовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российская академия наукНовосибирский государственный университетОбщество
 
 
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