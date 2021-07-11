Брэнсон рассказал о полете в космос
21:35 11.07.2021 (обновлено: 23:14 11.07.2021)
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкКонференция "Деньги будущего" с участием Ричарда Брэнсона
Брэнсон о полете: ничто не могло подготовить к видам Земли из космоса, это было волшебно
ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Британский миллиардер Ричард Брэнсон, совершивший в воскресенье полет к границе космоса, сообщил, что ничто не могло подготовить его к видам Земли оттуда, подчеркнув, что это было волшебно.
"Я мечтал об этом моменте с тех пор, когда я был ребенком, но ничто не могло подготовить меня к видам Земли из космоса. Это было волшебно", - говорится в заявлении Брэнсона, опубликованном на сайте корпорации Virgin Group, основателем которой он является.
В воскресенье компания Virgin Galactic успешно осуществила запуск своего корабля Unity с экипажем из четырех человек, который возглавлял Ричард Брэнсон. После отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту более 80 километров, где экипаж на несколько минут смог ощутить невесомость. После этого аппарат приступил к снижению и вскоре совершил посадку на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико.
Это стало первым испытательным тестовым суборбитальным полетом корабля Unity при полной загрузке. Таким образом семидесятилетний основатель компании намеревался протестировать аппарат и продемонстрировать миру, что его сервис может безопасно доставлять людей на орбиту.