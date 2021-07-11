https://ria.ru/20210711/brenson-1740840669.html

Брэнсон рассказал о полете в космос

Брэнсон рассказал о полете в космос - РИА Новости, 11.07.2021

Брэнсон рассказал о полете в космос

Британский миллиардер Ричард Брэнсон, совершивший в воскресенье полет к границе космоса, сообщил, что ничто не могло подготовить его к видам Земли оттуда,... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T21:35

2021-07-11T21:35

2021-07-11T23:14

земля

virgin galactic

космос - риа наука

наса

ричард брэнсон

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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Британский миллиардер Ричард Брэнсон, совершивший в воскресенье полет к границе космоса, сообщил, что ничто не могло подготовить его к видам Земли оттуда, подчеркнув, что это было волшебно.В воскресенье компания Virgin Galactic успешно осуществила запуск своего корабля Unity с экипажем из четырех человек, который возглавлял Ричард Брэнсон. После отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту более 80 километров, где экипаж на несколько минут смог ощутить невесомость. После этого аппарат приступил к снижению и вскоре совершил посадку на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико.В полете с бизнесменом находились трое астронавтов Virgin Galactic: бывшая сотрудница НАСА Бет Мозес, 33-летняя уроженка Индии Сырыша Бандла и инженер Колин Беннет.Это стало первым испытательным тестовым суборбитальным полетом корабля Unity при полной загрузке. Таким образом семидесятилетний основатель компании намеревался протестировать аппарат и продемонстрировать миру, что его сервис может безопасно доставлять людей на орбиту.

https://ria.ru/20210711/brenson-1740835504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, virgin galactic, космос - риа наука, наса, ричард брэнсон