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Полет Брэнсона нельзя считать космическим, заявил эксперт
Полет Брэнсона нельзя считать космическим, заявил эксперт - РИА Новости, 11.07.2021
Полет Брэнсона нельзя считать космическим, заявил эксперт
Полет космоплана Virgin Galactic с миллиардером Ричардом Брэнсоном нельзя назвать космическим, поскольку он не достиг 100-километровой высоты, заявил РИА... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T20:02
2021-07-11T20:09
земля
virgin galactic
blue origin
ввс сша
александр железняков
космос - риа наука
ричард брэнсон
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Полет космоплана Virgin Galactic с миллиардером Ричардом Брэнсоном нельзя назвать космическим, поскольку он не достиг 100-километровой высоты, заявил РИА Новости историк отечественной космонавтики, эксперт Александр Железняков.Корабль с Брэнсоном и тремя астронавтами Virgin Galactic, согласно трансляции полета, достиг высоты 86,2 километра над Землей."Согласно тому определению, которого придерживается управление гражданской авиации США и ВВС США, космическим называется пространство, начиная с высоты 50 миль - это 80 километров. По их определению, да, такой полет является космическим. Согласно определению международной федерации аэронавтики, космическое пространство начинается с высоты 100 километров. То есть, по международному определению, такой полет отнести к космическому нельзя", - сказал Железняков.По его словам, к по-настоящему космическому полету нельзя отнести ни полеты космопланов Virgin Galactic, ни старты ракет Blue Origin Джеффа Бэзоса. "Я бы их назвал условно космическими. Не полноценным", - сказал эксперт.Участников таких полетов вместо "космонавтов" и "астронавтов" стоит называть "мезонавтами", поскольку они поднимаются в мезосферу, полагает Железняков.
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земля, virgin galactic, blue origin, ввс сша, александр железняков, космос - риа наука, ричард брэнсон, сша
Полет Брэнсона нельзя считать космическим, заявил эксперт
20:02 11.07.2021 (обновлено: 20:09 11.07.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОснователь корпорации Virgin Group Сэр Ричард Брэнсон во время выступления на форуме "Synergy Global Forum" в Олимпийском. 27 ноября 2017
Основатель корпорации Virgin Group Сэр Ричард Брэнсон во время выступления на форуме Synergy Global Forum в Олимпийском. 27 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Брэнсон не достиг границы космоса, заявил историк отечественной космонавтики

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Полет космоплана Virgin Galactic с миллиардером Ричардом Брэнсоном нельзя назвать космическим, поскольку он не достиг 100-километровой высоты, заявил РИА Новости историк отечественной космонавтики, эксперт Александр Железняков.
Корабль с Брэнсоном и тремя астронавтами Virgin Galactic, согласно трансляции полета, достиг высоты 86,2 километра над Землей.
"Согласно тому определению, которого придерживается управление гражданской авиации США и ВВС США, космическим называется пространство, начиная с высоты 50 миль - это 80 километров. По их определению, да, такой полет является космическим. Согласно определению международной федерации аэронавтики, космическое пространство начинается с высоты 100 километров. То есть, по международному определению, такой полет отнести к космическому нельзя", - сказал Железняков.
По его словам, к по-настоящему космическому полету нельзя отнести ни полеты космопланов Virgin Galactic, ни старты ракет Blue Origin Джеффа Бэзоса. "Я бы их назвал условно космическими. Не полноценным", - сказал эксперт.
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"Это скорее прикосновение к космосу, чем космический полет", - добавил эксперт.
Участников таких полетов вместо "космонавтов" и "астронавтов" стоит называть "мезонавтами", поскольку они поднимаются в мезосферу, полагает Железняков.
 
ЗемляVirgin GalacticBlue OriginВВС СШААлександр ЖелезняковКосмос - РИА НаукаРичард БрэнсонСША
 
 
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