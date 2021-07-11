https://ria.ru/20210711/brenson-1740832853.html

Полет Брэнсона нельзя считать космическим, заявил эксперт

Полет Брэнсона нельзя считать космическим, заявил эксперт - РИА Новости, 11.07.2021

Полет Брэнсона нельзя считать космическим, заявил эксперт

Полет космоплана Virgin Galactic с миллиардером Ричардом Брэнсоном нельзя назвать космическим, поскольку он не достиг 100-километровой высоты, заявил РИА... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T20:02

2021-07-11T20:02

2021-07-11T20:09

земля

virgin galactic

blue origin

ввс сша

александр железняков

космос - риа наука

ричард брэнсон

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/150967/35/1509673502_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9e942febfc899625c87a9f42643655fb.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Полет космоплана Virgin Galactic с миллиардером Ричардом Брэнсоном нельзя назвать космическим, поскольку он не достиг 100-километровой высоты, заявил РИА Новости историк отечественной космонавтики, эксперт Александр Железняков.Корабль с Брэнсоном и тремя астронавтами Virgin Galactic, согласно трансляции полета, достиг высоты 86,2 километра над Землей."Согласно тому определению, которого придерживается управление гражданской авиации США и ВВС США, космическим называется пространство, начиная с высоты 50 миль - это 80 километров. По их определению, да, такой полет является космическим. Согласно определению международной федерации аэронавтики, космическое пространство начинается с высоты 100 километров. То есть, по международному определению, такой полет отнести к космическому нельзя", - сказал Железняков.По его словам, к по-настоящему космическому полету нельзя отнести ни полеты космопланов Virgin Galactic, ни старты ракет Blue Origin Джеффа Бэзоса. "Я бы их назвал условно космическими. Не полноценным", - сказал эксперт.Участников таких полетов вместо "космонавтов" и "астронавтов" стоит называть "мезонавтами", поскольку они поднимаются в мезосферу, полагает Железняков.

https://ria.ru/20210317/kosmos-1601592934.html

земля

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, virgin galactic, blue origin, ввс сша, александр железняков, космос - риа наука, ричард брэнсон, сша