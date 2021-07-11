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Корабль с миллиардером Брэнсоном благополучно вернулся на Землю
Корабль с миллиардером Брэнсоном благополучно вернулся на Землю - РИА Новости, 11.07.2021
Корабль с миллиардером Брэнсоном благополучно вернулся на Землю
Корабль Unity компании Virgin Galactic с ее владельцем британским миллиардером Ричардом Брэнсоном и другими членами экипажа благополучно вернулся на Землю,... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T18:44
2021-07-11T18:54
земля
virgin galactic
космос - риа наука
наса
индия
ричард брэнсон
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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Корабль Unity компании Virgin Galactic с ее владельцем британским миллиардером Ричардом Брэнсоном и другими членами экипажа благополучно вернулся на Землю, трансляция этого события велась в Twitter-аккаунте компании.Ранее после отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту около 100 километров, достигнув границы космоса, где экипаж на несколько минут смог ощутить невесомость. После этого аппарат приступил к снижению и вскоре совершил посадку на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико.В полете с бизнесменом находились трое астронавтов Virgin Galactic: бывшая сотрудница НАСА Бет Мозес, 33-летняя уроженка Индии Сырыша Бандла и инженер Колин Беннет.Это стало первым испытательным тестовым суборбитальным полетом корабля Unity при полной загрузке. Таким образом семидесятилетний основатель компании намеревался протестировать аппарат и продемонстрировать миру, что его сервис может безопасно доставлять людей на орбиту.
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земля, virgin galactic, космос - риа наука, наса, индия, ричард брэнсон
Корабль с миллиардером Брэнсоном благополучно вернулся на Землю
18:44 11.07.2021 (обновлено: 18:54 11.07.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОснователь корпорации Virgin Group Сэр Ричард Брэнсон во время выступления на форуме "Synergy Global Forum" в Олимпийском. 27 ноября 2017
Основатель корпорации Virgin Group Сэр Ричард Брэнсон во время выступления на форуме Synergy Global Forum в Олимпийском. 27 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Корабль Unity с британским миллиардером Брэнсоном благополучно вернулся на Землю

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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Корабль Unity компании Virgin Galactic с ее владельцем британским миллиардером Ричардом Брэнсоном и другими членами экипажа благополучно вернулся на Землю, трансляция этого события велась в Twitter-аккаунте компании.
Ранее после отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту около 100 километров, достигнув границы космоса, где экипаж на несколько минут смог ощутить невесомость. После этого аппарат приступил к снижению и вскоре совершил посадку на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико.
В полете с бизнесменом находились трое астронавтов Virgin Galactic: бывшая сотрудница НАСА Бет Мозес, 33-летняя уроженка Индии Сырыша Бандла и инженер Колин Беннет.
Это стало первым испытательным тестовым суборбитальным полетом корабля Unity при полной загрузке. Таким образом семидесятилетний основатель компании намеревался протестировать аппарат и продемонстрировать миру, что его сервис может безопасно доставлять людей на орбиту.
 
ЗемляVirgin GalacticКосмос - РИА НаукаНАСАИндияРичард Брэнсон
 
 
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