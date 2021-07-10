https://ria.ru/20210710/ukraina-1740638559.html

Украина показала, почему у нее получается жить в долг

Украина показала, почему у нее получается жить в долг - РИА Новости, 10.07.2021

Украина показала, почему у нее получается жить в долг

На Украине подвели итоги исполнения государственного бюджета в первом полугодии. Министерство финансов ожидаемо отпраздновало перемогу по поводу перевыполнения... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T08:00

2021-07-10T08:00

2021-07-10T08:00

мвф

владимир зеленский

украина

авторы

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На Украине подвели итоги исполнения государственного бюджета в первом полугодии. Министерство финансов ожидаемо отпраздновало перемогу по поводу перевыполнения на пять процентов плановых показателей доходной части за шесть месяцев, а также дефицита бюджета, который оказался 2,4 раза меньше запланированного.Но на самом деле все совсем не так радужно.Бюджет Украины полностью разбалансирован. Тем не менее украинские власти щедро оплачивают празднование всевозможных юбилейных дат, прожекты наподобие строительства железнодорожной колеи европейского образца или "Большой стройки" и многое другое, включая даже иностранных кураторов, заседающих в наблюдательных советах государственных компаний, а также в разного рода "офисах реформ" при министерствах и ведомствах. Интересно лишь, когда и чем закончится этот аттракцион невиданной щедрости.Один из ключевых сюжетов украинского бюджета, без сомнения, связан с таможней.Стоит напомнить, что 3 апреля Зеленский подписал указ, которым активировал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 2 апреля о введении санкций против лиц, которых он назвал "топ-десяткой украинской контрабанды". С учетом наличия у Украины Таможенного и Уголовного кодексов и прочих законодательных актов, позволяющих бороться с контрабандой цивилизованным путем, а также судебной системы, выбранный подход к борьбе с ней мог бы показаться экстравагантным. Мог бы — если бы до этого украинские власти уже не поставили на поток внесудебный способ преследования и ограничения в правах собственных граждан. Всласть попиарившись на нещадной борьбе с контрабандистами, Зеленский уже через пару недель объявил о новой порции злодеев, против которых вводятся санкции по тому же поводу. Кстати, он тогда объявил, что она будет состоять из 12 человек. В результате их в перечне оказалось 13 — видимо, кто-то загодя договорился о своем невключении в список, но потом не донес в Офис президента благодарность за это и все же был в него внесен.Кроме физических лиц, под санкции подвели еще и свыше 170 компаний.Параллельно объявили еще и об отстранении от работы более 100 таможенников.В общем, удар по контрабанде, судя по заявлениям главы государства, оказался мощнейшим. С учетом того, что даже глава таможни говорит о примерно 200 миллиардах гривен, которые из-за схем серого импорта и контрабанды идут мимо бюджета (на самом деле, имеются сведения и о 300-350 миллиардах сверх тех 420 миллиардов гривен, которые таможня должна собрать по плану), после таких "серьезных" мер следовало ожидать взрывного роста собираемости таможенных доходов.Но это если не иметь в виду, что одна из опор партии Зеленского "Слуга народа" и близкий к нему человек — известный на Украине контрабандист Илья Павлюк. Собственно, очень похоже, что это он и организовал гонения на "коллег по цеху".А потому в результате всей этой бури в стакане не произошло ровным счетом ничего. Налогооблагаемый импорт во втором квартале относительно первого в рамках восстановления мировой (и в том числе украинской) экономики вырос на 9,4%. А вот бюджетные доходы, которые приносит таможня, даже меньше — на 9,3%.Точнее, ничего не изменилось для бюджета. Для Павлюка и Ко наверняка поменялось многое, поскольку через них пошла гораздо большая часть контрабандных потоков.Ко всему вышеперечисленному стоит добавить, что экономика Незалежной продолжает деградировать: производства с хотя бы относительно высокой добавленной стоимостью вымирают.Поэтому денег в бюджете, конечно же, хронически не хватает.Вот и приходится экономить и занимать.В первом полугодии недофинансировано расходов на 45 миллиардов гривен. Причем почти половина по защищенным статьям бюджета — то есть зарплатам и начислениям на них, социальным выплатам и прочим подобным расходам. Кстати, лидер по недофинансированию — Министерство здравоохранения, которому недодали девять миллиардов гривен. А такая статья, как "меры по борьбе с болезнью COVID-19", на которую в бюджете предусмотрено три миллиарда, пока не финансируется вовсе.С долгами тоже интересно.МВФ, как известно, не занимает Украине денег до полной ее капитуляции в вопросах передачи Западу в полное управление судебной системы, также юридического закрепления передачи ему в управление антикоррупционных органов и государственных предприятий. Вроде бы на днях решающий шаг по передаче судебной системы был сделан. Но позже выяснилось, что в последний момент "с голоса" каким-то чудом туда попала правка, создающая коллизию: в законе утверждается, что голос международного эксперта значит больше, чем голос украинского в вопросе определения конкурсной комиссии для отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей, и одновременно — что эти голоса равны. В итоге Зеленский закон ветировал. Из-за этого в подвешенном состоянии теперь вопрос не только с кредитом МВФ, но и с визитом Зеленского в Вашингтон — без солидных "подарков" его там не хотят видеть.Внешних заимствований Киеву пока удалось привлечь немного: лишь на 46,4 миллиарда гривен в эквиваленте — при планах на год в 180 миллиардов. Плюс довольно дорого — основная сумма была взята под 6,9%.Так что не в первый раз пришлось делать ставку на заимствования внутренние, для чего поднимать по ним ставки, чтобы привлечь международных финансовых спекулянтов. Но и тут сумма заимствований за полгода составила в эквиваленте 211,4 миллиарда гривен при плане на год в 517,3 миллиарда. И опять-таки недешево — 11,3% годовых при стабильной гривне, которую Киев вынужден удерживать от падения, чтобы спекулянты не начали бежать с внутреннего рынка заимствований.Но фишка в том, что даже при недоборе заимствований их общая сумма составила 258 миллиардов гривен. Это, мягко говоря, немало при общей сумме доходов украинского бюджета за полгода в 506 миллиардов гривен. Причем возврат ранее взятых долгов стоил государству 231 миллиард, а обслуживание (то есть выплата процентов) — еще 74 миллиарда. Выходит, что суммарно возврат и обслуживание имеющегося долга уже обходятся в 60,3% от всех собранных доходов. А долги при этом продолжают только расти. Другими словами, Украина остается несостоятельным государством, живущим в долг, причем без каких-либо перспектив изменения ситуации. И вопрос, что делать с этим чемоданом без ручки, рано или поздно встанет на повестке дня.

https://ria.ru/20210624/ukraina-1738318068.html

https://ria.ru/20210514/medvedchuk-1732305462.html

https://ria.ru/20210520/klichko-1733131887.html

https://ria.ru/20210618/ukraina-1737443314.html

https://ria.ru/20210705/zelenskiy-1739816172.html

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Валерий Михайлов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

мвф, владимир зеленский, украина, авторы