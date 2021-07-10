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Эксперт назвал самые богатые и бедные регионы России
Эксперт назвал самые богатые и бедные регионы России - РИА Новости, 10.07.2021
Эксперт назвал самые богатые и бедные регионы России
Самыми богатыми российскими регионами с точки зрения доходной части бюджетов в текущем году являются Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская и... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T09:15
2021-07-10T09:15
2021-07-10T16:00
общество
россия
александр бурков
москва
еврейская автономная область
республика адыгея
экономика
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Самыми богатыми российскими регионами с точки зрения доходной части бюджетов в текущем году являются Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская и Свердловская области, рассказал РИА Новости эксперт направления "Пространственное развитие" ЦСР Александр Бурков.При этом в антилидерах — республики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, а также Еврейская автономная область.В свою очередь, к регионам, которые имеют небольшой объем доходной части бюджета, можно отнести Адыгею (26,792 миллиарда рублей), Республику Алтай (26,6 миллиарда), Калмыкию (19,8 миллиарда), Карачаево-Черкесию (30,582 миллиарда рублей) и Еврейскую автономную область (16,96 миллиарда рублей). "Совокупные доходы бюджетов данных регионов составляют до трех процентов от суммы доходов бюджетов регионов-лидеров", — отметил Бурков.Одной из мер поддержки со стороны федерального центра являются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. "Все регионы из последней пятерки имеют соответствующую поддержку, обозначенные регионы-лидеры, напротив, ее не получают. В частности, Республика Алтай относится к субъектам, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних лет превышала 40 процентов от объема собственных доходов", — подчеркнул эксперт."Важным условием для возможностей наполнения регионального бюджета является сбалансированная налоговая политика. Сейчас мы видим, что одним из важнейших факторов "богатства" ряда регионов в подавляющем большинстве является наличие в них крупных компаний, преимущественно связанных с добычей и переработкой природных ресурсов, товары которых котируются на мировых рынках, а также предприятий, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью", — рассказал собеседник агентства.Он добавил, что в регионах с небольшим уровнем доходов, не имеющих резерва "компаний-доноров", доминируют небольшие обрабатывающие предприятия, сфера торговли и оказания услуг, а также сельское хозяйство. "Наряду с этим низкий уровень занятости населения способствует снижению покупательной способности и сокращению стимулов к развитию микро- и малого предпринимательства, а также дополнительной социальной напряженности", — отметил эксперт.По его словам, резкого изменения ситуации в регионах с небольшими доходами в ближайшей перспективе ожидать не стоит. "Все будет зависеть от возможностей властей регионов в координации с федеральными органами власти провести ревизию возможностей и найти новые перспективные ниши, которые позволят обеспечить прирост доходов регионального бюджета. Здесь может идти речь как о стимулирующих мерах для микро-, малого и среднего бизнеса, так и упорядочивании, а также систематизации объектов налогообложения", — заключил Бурков.
https://ria.ru/20210610/sakhalin-1736471322.html
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общество, россия, александр бурков, москва, еврейская автономная область, республика адыгея, экономика
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.
Самыми богатыми российскими регионами с точки зрения доходной части бюджетов в текущем году являются Москва
, Санкт-Петербург
, Татарстан, Московская и Свердловская области
, рассказал РИА Новости эксперт направления "Пространственное развитие" ЦСР Александр Бурков
.
При этом в антилидерах — республики Адыгея
, Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, а также Еврейская автономная область
.
"Если оценивать регионы с точки зрения наполняемости их бюджетов (доходной части), то согласно утвержденным законам о бюджетах на 2021 год шорт-лист регионов-лидеров может быть представлен следующими субъектами Российской Федерации: Москва (общий объем доходов бюджета 2 834 024 862,5 тысячи рублей), Санкт-Петербург (651 687 023,3 тысячи рублей), Республика Татарстан (274 636 726,5 тысячи рублей), Московская область (662 671 411,0 тысячи рублей), Свердловская область (294 466 347,9 тысячи рублей)", — сказал эксперт.
В свою очередь, к регионам, которые имеют небольшой объем доходной части бюджета, можно отнести Адыгею (26,792 миллиарда рублей), Республику Алтай
(26,6 миллиарда), Калмыкию (19,8 миллиарда), Карачаево-Черкесию (30,582 миллиарда рублей) и Еврейскую автономную область (16,96 миллиарда рублей). "Совокупные доходы бюджетов данных регионов составляют до трех процентов от суммы доходов бюджетов регионов-лидеров", — отметил Бурков.
Одной из мер поддержки со стороны федерального центра являются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. "Все регионы из последней пятерки имеют соответствующую поддержку, обозначенные регионы-лидеры, напротив, ее не получают. В частности, Республика Алтай относится к субъектам, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних лет превышала 40 процентов от объема собственных доходов", — подчеркнул эксперт.
"Важным условием для возможностей наполнения регионального бюджета является сбалансированная налоговая политика. Сейчас мы видим, что одним из важнейших факторов "богатства" ряда регионов в подавляющем большинстве является наличие в них крупных компаний, преимущественно связанных с добычей и переработкой природных ресурсов, товары которых котируются на мировых рынках, а также предприятий, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что в регионах с небольшим уровнем доходов, не имеющих резерва "компаний-доноров", доминируют небольшие обрабатывающие предприятия, сфера торговли и оказания услуг, а также сельское хозяйство. "Наряду с этим низкий уровень занятости населения способствует снижению покупательной способности и сокращению стимулов к развитию микро- и малого предпринимательства, а также дополнительной социальной напряженности", — отметил эксперт.
По его словам, резкого изменения ситуации в регионах с небольшими доходами в ближайшей перспективе ожидать не стоит. "Все будет зависеть от возможностей властей регионов в координации с федеральными органами власти провести ревизию возможностей и найти новые перспективные ниши, которые позволят обеспечить прирост доходов регионального бюджета. Здесь может идти речь как о стимулирующих мерах для микро-, малого и среднего бизнеса, так и упорядочивании, а также систематизации объектов налогообложения", — заключил Бурков.