https://ria.ru/20210710/regiony-1740704864.html

Эксперт назвал самые богатые и бедные регионы России

Эксперт назвал самые богатые и бедные регионы России - РИА Новости, 10.07.2021

Эксперт назвал самые богатые и бедные регионы России

Самыми богатыми российскими регионами с точки зрения доходной части бюджетов в текущем году являются Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская и... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T09:15

2021-07-10T09:15

2021-07-10T16:00

общество

россия

александр бурков

москва

еврейская автономная область

республика адыгея

экономика

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Самыми богатыми российскими регионами с точки зрения доходной части бюджетов в текущем году являются Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская и Свердловская области, рассказал РИА Новости эксперт направления "Пространственное развитие" ЦСР Александр Бурков.При этом в антилидерах — республики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, а также Еврейская автономная область.В свою очередь, к регионам, которые имеют небольшой объем доходной части бюджета, можно отнести Адыгею (26,792 миллиарда рублей), Республику Алтай (26,6 миллиарда), Калмыкию (19,8 миллиарда), Карачаево-Черкесию (30,582 миллиарда рублей) и Еврейскую автономную область (16,96 миллиарда рублей). "Совокупные доходы бюджетов данных регионов составляют до трех процентов от суммы доходов бюджетов регионов-лидеров", — отметил Бурков.Одной из мер поддержки со стороны федерального центра являются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. "Все регионы из последней пятерки имеют соответствующую поддержку, обозначенные регионы-лидеры, напротив, ее не получают. В частности, Республика Алтай относится к субъектам, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних лет превышала 40 процентов от объема собственных доходов", — подчеркнул эксперт."Важным условием для возможностей наполнения регионального бюджета является сбалансированная налоговая политика. Сейчас мы видим, что одним из важнейших факторов "богатства" ряда регионов в подавляющем большинстве является наличие в них крупных компаний, преимущественно связанных с добычей и переработкой природных ресурсов, товары которых котируются на мировых рынках, а также предприятий, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью", — рассказал собеседник агентства.Он добавил, что в регионах с небольшим уровнем доходов, не имеющих резерва "компаний-доноров", доминируют небольшие обрабатывающие предприятия, сфера торговли и оказания услуг, а также сельское хозяйство. "Наряду с этим низкий уровень занятости населения способствует снижению покупательной способности и сокращению стимулов к развитию микро- и малого предпринимательства, а также дополнительной социальной напряженности", — отметил эксперт.По его словам, резкого изменения ситуации в регионах с небольшими доходами в ближайшей перспективе ожидать не стоит. "Все будет зависеть от возможностей властей регионов в координации с федеральными органами власти провести ревизию возможностей и найти новые перспективные ниши, которые позволят обеспечить прирост доходов регионального бюджета. Здесь может идти речь как о стимулирующих мерах для микро-, малого и среднего бизнеса, так и упорядочивании, а также систематизации объектов налогообложения", — заключил Бурков.

https://ria.ru/20210610/sakhalin-1736471322.html

https://ria.ru/20210704/zarplaty-1739785403.html

россия

москва

еврейская автономная область

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, александр бурков, москва, еврейская автономная область, республика адыгея, экономика