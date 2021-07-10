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Пушков высмеял слова вице-премьера Украины о депортации россиян из Крыма
Пушков высмеял слова вице-премьера Украины о депортации россиян из Крыма - РИА Новости, 10.07.2021
Пушков высмеял слова вице-премьера Украины о депортации россиян из Крыма
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова вице-премьера Украины, министра по вопросам реинтеграции так называемых "оккупированных территорий" Алексея... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T16:29
2021-07-10T20:54
алексей резников
алексей пушков
республика крым
украина
в мире
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова вице-премьера Украины, министра по вопросам реинтеграции так называемых "оккупированных территорий" Алексея Резникова о действиях украинских властей в отношении российских граждан "после возвращения Крыма" в состав страны.Резников ранее заявил, что Киев рассматривает несколько сценариев относительно россиян в Крыму после "возвращения" полуострова под контроль Украины, в том числе и депортацию.В тексте, опубликованном в Telegram-канале, Пушков отметил, что украинские власти не объяснили, как они собираются "вернуть Крым"."Сколько раз в своих мечтах они уже зачищали Донбасс! Присоединяли к Украине Кубань. Вступали в ЕС. И вот теперь готовят план выдворения русских из Крыма", — написал он.Российский политик с иронией добавил, что, по версии Киева, "возвращение Крыма" произойдет "как-то само по себе". По мнению Пушкова, такой расчет украинских политиков превращает их заявления на счет Крыма в бессмысленный фарс и политическую клоунаду.
https://ria.ru/20210627/zemlya-1738828824.html
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алексей резников, алексей пушков, республика крым, украина, в мире
Пушков высмеял слова вице-премьера Украины о депортации россиян из Крыма
16:29 10.07.2021 (обновлено: 20:54 10.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сенатор Пушков назвал планы Киева депортировать 500 тысяч россиян из Крыма клоунадой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова вице-премьера Украины, министра по вопросам реинтеграции так называемых "оккупированных территорий" Алексея Резникова о действиях украинских властей в отношении российских граждан "после возвращения Крыма" в состав страны.
Резников ранее заявил, что Киев рассматривает несколько сценариев относительно россиян в Крыму после "возвращения" полуострова под контроль Украины, в том числе и депортацию.
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В тексте, опубликованном в Telegram-канале, Пушков отметил, что украинские власти не объяснили, как они собираются "вернуть Крым".
"Сколько раз в своих мечтах они уже зачищали Донбасс! Присоединяли к Украине Кубань. Вступали в ЕС. И вот теперь готовят план выдворения русских из Крыма", — написал он.
Российский политик с иронией добавил, что, по версии Киева, "возвращение Крыма" произойдет "как-то само по себе". По мнению Пушкова, такой расчет украинских политиков превращает их заявления на счет Крыма в бессмысленный фарс и политическую клоунаду.
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