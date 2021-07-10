https://ria.ru/20210710/proekty-1740741965.html

На Украине испугались новых российских "Северных потоков"

На Украине испугались новых российских "Северных потоков" - РИА Новости, 10.07.2021

На Украине испугались новых российских "Северных потоков"

В Киеве верят в возможность остановить строительство "Северного потока — 2", следует из заявлений заместителя главы офиса президента Украины Игоря Жовквы. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T16:39

2021-07-10T16:39

2021-07-10T16:44

россия

ситуация на украине

северный поток — 2

москва

киев

украина

в мире

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603757312_256:781:2508:2048_1920x0_80_0_0_4816cdfa989e1ec5e34b411959905728.jpg

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Киеве верят в возможность остановить строительство "Северного потока — 2", следует из заявлений заместителя главы офиса президента Украины Игоря Жовквы."Северный поток — 2" все еще имеет шансы быть остановленным. Заявления о том, что он уже почти готов, — преувеличение. Он может быть остановлен на любом этапе", — сказал он в интервью изданию "Телеграф".Жовква также повторил популярный среди украинских политиков тезис: так, по его мнению, "Северный поток — 2" угрожает не только безопасности Украины, но и всем европейским странам, которые якобы станут зависимы от российского газа."Надо воспринимать это серьезнее, не исключено, что за этим проектом ("Северным потоком — 2". — Прим. ред.) последуют и новые проекты", — порассуждал он.Киев постоянно призывает остановить строительство газопровода, так как опасается потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию.Сейчас строительство газопровода близится к окончанию: в начале июня технически завершилась укладка первой нитки, ее готовят к заполнению газом. Вторую могут достроить за полтора-два месяца.В России неоднократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект и его нельзя политизировать, а завершение его строительства будет выгодно европейским странам.

https://ria.ru/20210710/raznoglasiya-1740693310.html

https://ria.ru/20210709/argumenty-1740682128.html

россия

москва

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация на украине, северный поток — 2, москва, киев, украина, в мире, экономика