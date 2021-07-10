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На Украине испугались новых российских "Северных потоков"
На Украине испугались новых российских "Северных потоков" - РИА Новости, 10.07.2021
На Украине испугались новых российских "Северных потоков"
В Киеве верят в возможность остановить строительство "Северного потока — 2", следует из заявлений заместителя главы офиса президента Украины Игоря Жовквы. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T16:39
2021-07-10T16:44
россия
ситуация на украине
северный поток — 2
москва
киев
украина
в мире
экономика
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Киеве верят в возможность остановить строительство "Северного потока — 2", следует из заявлений заместителя главы офиса президента Украины Игоря Жовквы."Северный поток — 2" все еще имеет шансы быть остановленным. Заявления о том, что он уже почти готов, — преувеличение. Он может быть остановлен на любом этапе", — сказал он в интервью изданию "Телеграф".Жовква также повторил популярный среди украинских политиков тезис: так, по его мнению, "Северный поток — 2" угрожает не только безопасности Украины, но и всем европейским странам, которые якобы станут зависимы от российского газа."Надо воспринимать это серьезнее, не исключено, что за этим проектом ("Северным потоком — 2". — Прим. ред.) последуют и новые проекты", — порассуждал он.Киев постоянно призывает остановить строительство газопровода, так как опасается потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию.Сейчас строительство газопровода близится к окончанию: в начале июня технически завершилась укладка первой нитки, ее готовят к заполнению газом. Вторую могут достроить за полтора-два месяца.В России неоднократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект и его нельзя политизировать, а завершение его строительства будет выгодно европейским странам.
https://ria.ru/20210710/raznoglasiya-1740693310.html
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россия
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украина
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россия, ситуация на украине, северный поток — 2, москва, киев, украина, в мире, экономика
На Украине испугались новых российских "Северных потоков"
16:39 10.07.2021 (обновлено: 16:44 10.07.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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Замглавы офиса Зеленского Жовква усомнился в достройке "Северного потока — 2"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Киеве верят в возможность остановить строительство "Северного потока — 2", следует из заявлений заместителя главы офиса президента Украины Игоря Жовквы.
"Северный поток — 2" все еще имеет шансы быть остановленным. Заявления о том, что он уже почти готов, — преувеличение. Он может быть остановлен на любом этапе", — сказал он в интервью изданию "Телеграф".
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
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Жовква также повторил популярный среди украинских политиков тезис: так, по его мнению, "Северный поток — 2" угрожает не только безопасности Украины, но и всем европейским странам, которые якобы станут зависимы от российского газа.
"Надо воспринимать это серьезнее, не исключено, что за этим проектом ("Северным потоком — 2". — Прим. ред.) последуют и новые проекты", — порассуждал он.
Киев постоянно призывает остановить строительство газопровода, так как опасается потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию.
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В России неоднократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект и его нельзя политизировать, а завершение его строительства будет выгодно европейским странам.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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