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Челябинский губернатор доложил Путину о ситуации с природными пожарами
Челябинский губернатор доложил Путину о ситуации с природными пожарами - РИА Новости, 10.07.2021
Челябинский губернатор доложил Путину о ситуации с природными пожарами
Владимир Путин по телефону выслушал доклад губернатора Челябинской области Алексея Текслера о ситуации с природными пожарами в регионе, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T12:58
2021-07-10T12:58
2021-07-10T15:49
природные пожары в россии
алексей текслер
дмитрий песков
владимир путин
челябинская область
происшествия
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Владимир Путин по телефону выслушал доклад губернатора Челябинской области Алексея Текслера о ситуации с природными пожарами в регионе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Губернатор проинформировал президента о проведенной из-за угрозы возгорания эвакуации более 100 детей из оздоровительного лагеря и интерната", — сказал представитель Кремля."Путин поручил Текслеру сформулировать предложения по восстановлению жилья граждан, утраченного в результате природных пожаров", — сообщил Песков."Кроме того, глава государства поручил правительству РФ, администрации президента и управлению делами Кремля принять меры по обеспечению продолжения летнего отдыха детей из пострадавшего района на Черноморском побережье", — добавил пресс-секретарь.
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челябинская область
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природные пожары в россии, алексей текслер, дмитрий песков, владимир путин, челябинская область, происшествия
Челябинский губернатор доложил Путину о ситуации с природными пожарами
12:58 10.07.2021 (обновлено: 15:49 10.07.2021)
Путин поручил отправить на Черное море эвакуированных из-за пожаров в Челябинской области детей