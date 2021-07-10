https://ria.ru/20210710/pozhary-1740723335.html

Челябинский губернатор доложил Путину о ситуации с природными пожарами

Челябинский губернатор доложил Путину о ситуации с природными пожарами - РИА Новости, 10.07.2021

Челябинский губернатор доложил Путину о ситуации с природными пожарами

Владимир Путин по телефону выслушал доклад губернатора Челябинской области Алексея Текслера о ситуации с природными пожарами в регионе, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T12:58

2021-07-10T12:58

2021-07-10T15:49

природные пожары в россии

алексей текслер

дмитрий песков

владимир путин

челябинская область

происшествия

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Владимир Путин по телефону выслушал доклад губернатора Челябинской области Алексея Текслера о ситуации с природными пожарами в регионе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Губернатор проинформировал президента о проведенной из-за угрозы возгорания эвакуации более 100 детей из оздоровительного лагеря и интерната", — сказал представитель Кремля."Путин поручил Текслеру сформулировать предложения по восстановлению жилья граждан, утраченного в результате природных пожаров", — сообщил Песков."Кроме того, глава государства поручил правительству РФ, администрации президента и управлению делами Кремля принять меры по обеспечению продолжения летнего отдыха детей из пострадавшего района на Черноморском побережье", — добавил пресс-секретарь.

https://ria.ru/20210710/pozhary-1740710972.html

челябинская область

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природные пожары в россии, алексей текслер, дмитрий песков, владимир путин, челябинская область, происшествия