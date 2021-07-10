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В Петербурге катер врезался в набережную, пострадали дети

В Петербурге катер врезался в набережную, пострадали дети - РИА Новости, 10.07.2021

В Петербурге катер врезался в набережную, пострадали дети

Катер с девятью людьми на борту врезался в бетонное ограждение Дудергофского канала в Петербурге, рассказали в управлении МЧС по городу. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T16:04

2021-07-10T16:04

2021-07-10T22:26

финский залив

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Катер с девятью людьми на борту врезался в бетонное ограждение Дудергофского канала в Петербурге, рассказали в управлении МЧС по городу.После столкновения все пассажиры, среди которых были трое детей, оказались в воде. Позднее их госпитализировали.Сам катер не затонул. Возбуждено уголовное дело.По данным следствия, маломерное судно, принадлежащее мужчине 1959 года рождения."При прохождении по акватории Дудергофского канала со стороны Финского залива маломерное судно врезалось в берег набережной Дудергофского канала в месте расположения металлического заграждения, в результате чего все находившиеся на нем люди оказались в воде и получили травмы и переломы различной степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения для оказания квалифицированной медицинской помощи. Один из мужчин в настоящее время находится в состоянии клинической смерти", - говорится в сообщении.По предварительным данным, взрослые находились на судне в состоянии алкогольного опьянения.

финский залив

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

финский залив, санкт-петербург, происшествия