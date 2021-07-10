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В Петербурге катер врезался в набережную, пострадали дети
В Петербурге катер врезался в набережную, пострадали дети - РИА Новости, 10.07.2021
В Петербурге катер врезался в набережную, пострадали дети
Катер с девятью людьми на борту врезался в бетонное ограждение Дудергофского канала в Петербурге, рассказали в управлении МЧС по городу. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T16:04
2021-07-10T16:04
2021-07-10T22:26
финский залив
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Катер с девятью людьми на борту врезался в бетонное ограждение Дудергофского канала в Петербурге, рассказали в управлении МЧС по городу.После столкновения все пассажиры, среди которых были трое детей, оказались в воде. Позднее их госпитализировали.Сам катер не затонул. Возбуждено уголовное дело.По данным следствия, маломерное судно, принадлежащее мужчине 1959 года рождения."При прохождении по акватории Дудергофского канала со стороны Финского залива маломерное судно врезалось в берег набережной Дудергофского канала в месте расположения металлического заграждения, в результате чего все находившиеся на нем люди оказались в воде и получили травмы и переломы различной степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения для оказания квалифицированной медицинской помощи. Один из мужчин в настоящее время находится в состоянии клинической смерти", - говорится в сообщении.По предварительным данным, взрослые находились на судне в состоянии алкогольного опьянения.
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финский залив, санкт-петербург, происшествия
В Петербурге катер врезался в набережную, пострадали дети
16:04 10.07.2021 (обновлено: 22:26 10.07.2021)
Портал "78.ru" сообщил, что в Санкт-Петербурге лодка врезалась в мост, пострадали дети
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Катер с девятью людьми на борту врезался в бетонное ограждение Дудергофского канала в Петербурге, рассказали в управлении МЧС по городу.
После столкновения все пассажиры, среди которых были трое детей, оказались в воде. Позднее их госпитализировали.
Сам катер не затонул. Возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, маломерное судно, принадлежащее мужчине 1959 года рождения.
"При прохождении по акватории Дудергофского канала со стороны Финского залива маломерное судно врезалось в берег набережной Дудергофского канала в месте расположения металлического заграждения, в результате чего все находившиеся на нем люди оказались в воде и получили травмы и переломы различной степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения для оказания квалифицированной медицинской помощи. Один из мужчин в настоящее время находится в состоянии клинической смерти", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, взрослые находились на судне в состоянии алкогольного опьянения.