https://ria.ru/20210710/kuznetsova-1740729872.html

В жилье нуждаются 190 тысяч сирот, заявила детский омбудсмен

В жилье нуждаются 190 тысяч сирот, заявила детский омбудсмен - РИА Новости, 10.07.2021

В жилье нуждаются 190 тысяч сирот, заявила детский омбудсмен

В жилье в России нуждаются 190 тысяч детей-сирот, решением этой проблемы нужно заниматься на федеральном уровне, заявила уполномоченный при президенте РФ по... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T14:31

2021-07-10T14:31

2021-07-10T14:39

россия

сироты

жилье

анна кузнецова

единая россия

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июл – РИА Новости. В жилье в России нуждаются 190 тысяч детей-сирот, решением этой проблемы нужно заниматься на федеральном уровне, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.Кузнецова посетила во время рабочей поездки в Благовещенск пункт временного размещения для эвакуированных из зоны паводка, встретилась с волонтерами, а также с губернатором Амурской области Василием Орловым."Мы (с Орловым) поговорили о тех темах, которые волнуют сегодня все регионы России – это выдача жилья детям-сиротам. 190 тысяч детей нуждаются в этом, это важнейшая проблема. Она должна, во-первых, попасть в те программные документы, которые сегодня разрабатываются "Единой Россией", они должны быть услышаны на федеральном уровне. Не одно поручение президента прошло на эту тему, до сих пор вопрос не решен", - рассказала Кузнецова журналистам.Она вновь выступила за разработку специальной государственной программы по обеспечению детей жильем, добавив, что регионам "нужна помощь, потому что дети оказываются беспомощными в этой ситуации".

https://ria.ru/20210427/siroty-1730128765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сироты, жилье, анна кузнецова, единая россия, общество