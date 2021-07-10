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В жилье нуждаются 190 тысяч сирот, заявила детский омбудсмен
В жилье нуждаются 190 тысяч сирот, заявила детский омбудсмен - РИА Новости, 10.07.2021
В жилье нуждаются 190 тысяч сирот, заявила детский омбудсмен
В жилье в России нуждаются 190 тысяч детей-сирот, решением этой проблемы нужно заниматься на федеральном уровне, заявила уполномоченный при президенте РФ по... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T14:31
2021-07-10T14:39
россия
сироты
жилье
анна кузнецова
единая россия
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июл – РИА Новости. В жилье в России нуждаются 190 тысяч детей-сирот, решением этой проблемы нужно заниматься на федеральном уровне, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.Кузнецова посетила во время рабочей поездки в Благовещенск пункт временного размещения для эвакуированных из зоны паводка, встретилась с волонтерами, а также с губернатором Амурской области Василием Орловым."Мы (с Орловым) поговорили о тех темах, которые волнуют сегодня все регионы России – это выдача жилья детям-сиротам. 190 тысяч детей нуждаются в этом, это важнейшая проблема. Она должна, во-первых, попасть в те программные документы, которые сегодня разрабатываются "Единой Россией", они должны быть услышаны на федеральном уровне. Не одно поручение президента прошло на эту тему, до сих пор вопрос не решен", - рассказала Кузнецова журналистам.Она вновь выступила за разработку специальной государственной программы по обеспечению детей жильем, добавив, что регионам "нужна помощь, потому что дети оказываются беспомощными в этой ситуации".
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россия, сироты, жилье, анна кузнецова, единая россия, общество
В жилье нуждаются 190 тысяч сирот, заявила детский омбудсмен
14:31 10.07.2021 (обновлено: 14:39 10.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкУполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в МИА "Россия сегодня"
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Анна Кузнецова заявила, что в жилье в России нуждаются 190 тысяч детей-сирот

Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июл – РИА Новости. В жилье в России нуждаются 190 тысяч детей-сирот, решением этой проблемы нужно заниматься на федеральном уровне, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Кузнецова посетила во время рабочей поездки в Благовещенск пункт временного размещения для эвакуированных из зоны паводка, встретилась с волонтерами, а также с губернатором Амурской области Василием Орловым.
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"Мы (с Орловым) поговорили о тех темах, которые волнуют сегодня все регионы России – это выдача жилья детям-сиротам. 190 тысяч детей нуждаются в этом, это важнейшая проблема. Она должна, во-первых, попасть в те программные документы, которые сегодня разрабатываются "Единой Россией", они должны быть услышаны на федеральном уровне. Не одно поручение президента прошло на эту тему, до сих пор вопрос не решен", - рассказала Кузнецова журналистам.
Она вновь выступила за разработку специальной государственной программы по обеспечению детей жильем, добавив, что регионам "нужна помощь, потому что дети оказываются беспомощными в этой ситуации".
 
РоссияСиротыЖильеАнна КузнецоваЕдиная РоссияОбщество
 
 
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