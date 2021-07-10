Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210710/kuban-1740699236.html
Власти Кубани пригрозили непривитым туристам штрафом в 30 тысяч рублей
Власти Кубани пригрозили непривитым туристам штрафом в 30 тысяч рублей - РИА Новости, 10.07.2021
Власти Кубани пригрозили непривитым туристам штрафом в 30 тысяч рублей
Туристы, приехавшие на курорты Кубани в августе только с отрицательным ПЦР-тестом, должны самостоятельно обратиться к врачам для вакцинации от COVID-19 в... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T05:48
2021-07-10T06:11
туризм
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вениамин кондратьев
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738044088_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_71fc8f3c0c83b02d45d082b9c6a49dc6.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Туристы, приехавшие на курорты Кубани в августе только с отрицательным ПЦР-тестом, должны самостоятельно обратиться к врачам для вакцинации от COVID-19 в течение трех дней с момента заселения, в противном случае им будет грозить штраф в размере до 30 тысяч рублей, сообщается на сайте администрации Краснодарского края.С 1 августа туристам, предоставляющим только отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем за три дня до заселения, нужно также предоставить добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трех суток после заезда в отель. Обратиться в прививочный пункт необходимо самостоятельно.Губернатор региона Вениамин Кондратьев в пятницу сообщил, что с 1 августа на кубанские курорты можно будет приехать с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней после заселения в отель. Ранее он говорил, что для заселения в отели с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будет приниматься только сертификат о вакцинации. В администрации Краснодарского края в пятницу сообщили РИА Новости, что меры к постояльцам отелей, которые будут уклоняться от вакцинации, пока находятся в проработке.
https://ria.ru/20210707/turisty-1740267774.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738044088_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_cb5d84b8fed8d51afe9b398d4eb0b36f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вениамин кондратьев, краснодарский край
Власти Кубани пригрозили непривитым туристам штрафом в 30 тысяч рублей
05:48 10.07.2021 (обновлено: 06:11 10.07.2021)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкДезинфекция пляжной зоны отдыха "Приморский" в Сочи
Дезинфекция пляжной зоны отдыха Приморский в Сочи - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк

Власти Кубани пригрозили непривитым от COVID-19 туристам штрафом в 30 тысяч рублей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Туристы, приехавшие на курорты Кубани в августе только с отрицательным ПЦР-тестом, должны самостоятельно обратиться к врачам для вакцинации от COVID-19 в течение трех дней с момента заселения, в противном случае им будет грозить штраф в размере до 30 тысяч рублей, сообщается на сайте администрации Краснодарского края.
"Если человек не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ", - говорится в сообщении.
С 1 августа туристам, предоставляющим только отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем за три дня до заселения, нужно также предоставить добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трех суток после заезда в отель. Обратиться в прививочный пункт необходимо самостоятельно.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев в пятницу сообщил, что с 1 августа на кубанские курорты можно будет приехать с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней после заселения в отель. Ранее он говорил, что для заселения в отели с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будет приниматься только сертификат о вакцинации. В администрации Краснодарского края в пятницу сообщили РИА Новости, что меры к постояльцам отелей, которые будут уклоняться от вакцинации, пока находятся в проработке.
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 14:42Туризм
Ростуризм попросил смягчить ограничения для туристов в Краснодарском крае
 
ТуризмВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вениамин КондратьевКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:54В ЕС заявили о риске воспаления сердца после вакцинации Pfizer и Moderna
07:46Спасатели обследовали побережье в районе крушения Ан-26 на Камчатке
07:33Ученый объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге
07:30В Афганистане четверо полицейских погибли в столкновениях с талибами*
07:14В Киеве заявили о внезапном отказе британцев оснастить украинские катера
07:10Эксперт подсчитал "честный" курс рубля без валютных операций Минфина
06:53Художники рассказывают о прошлом Тамани на выставке "De Profundis"
06:32СМИ: российская подлодка следила за авианосной группой ВМС Британии
06:00Далай-лама ответил на вопрос о вакцинах от COVID-19
05:48Власти Кубани пригрозили непривитым туристам штрафом в 30 тысяч рублей
04:55В Нигерии в результате нападения погибли не менее 42 человек
04:31В ООН изучают письмо от Гаити с просьбой направить войска
04:09Россиянам объяснили, что будет, если купаться в запрещенных местах
04:04Ученый рассказал, как много раз большинство пациентов болеют COVID-19
03:59На Украине пожаловались на "зерновое проклятие"
03:40В Афганистане сообщили о содержащихся в тюрьмах россиянах
03:18Эксперт объяснил, что говорит о вас чек из магазина
03:07"Роскосмос" предложил создать на Марсе АЭС
03:05Шеф-повар рассказал, что Мишустин ел в Екатеринбурге
03:00Власти Гаити попросили ООН направить в страну войска
Лента новостейМолния