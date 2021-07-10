Власти Кубани пригрозили непривитым туристам штрафом в 30 тысяч рублей
05:48 10.07.2021 (обновлено: 06:11 10.07.2021)
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкДезинфекция пляжной зоны отдыха "Приморский" в Сочи
Власти Кубани пригрозили непривитым от COVID-19 туристам штрафом в 30 тысяч рублей
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Туристы, приехавшие на курорты Кубани в августе только с отрицательным ПЦР-тестом, должны самостоятельно обратиться к врачам для вакцинации от COVID-19 в течение трех дней с момента заселения, в противном случае им будет грозить штраф в размере до 30 тысяч рублей, сообщается на сайте администрации Краснодарского края.
"Если человек не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ", - говорится в сообщении.
С 1 августа туристам, предоставляющим только отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем за три дня до заселения, нужно также предоставить добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трех суток после заезда в отель. Обратиться в прививочный пункт необходимо самостоятельно.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев в пятницу сообщил, что с 1 августа на кубанские курорты можно будет приехать с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней после заселения в отель. Ранее он говорил, что для заселения в отели с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будет приниматься только сертификат о вакцинации. В администрации Краснодарского края в пятницу сообщили РИА Новости, что меры к постояльцам отелей, которые будут уклоняться от вакцинации, пока находятся в проработке.