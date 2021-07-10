https://ria.ru/20210710/kuban-1740699236.html

Власти Кубани пригрозили непривитым туристам штрафом в 30 тысяч рублей

Власти Кубани пригрозили непривитым туристам штрафом в 30 тысяч рублей - РИА Новости, 10.07.2021

Власти Кубани пригрозили непривитым туристам штрафом в 30 тысяч рублей

Туристы, приехавшие на курорты Кубани в августе только с отрицательным ПЦР-тестом, должны самостоятельно обратиться к врачам для вакцинации от COVID-19 в... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T05:48

2021-07-10T05:48

2021-07-10T06:11

туризм

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

вениамин кондратьев

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738044088_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_71fc8f3c0c83b02d45d082b9c6a49dc6.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Туристы, приехавшие на курорты Кубани в августе только с отрицательным ПЦР-тестом, должны самостоятельно обратиться к врачам для вакцинации от COVID-19 в течение трех дней с момента заселения, в противном случае им будет грозить штраф в размере до 30 тысяч рублей, сообщается на сайте администрации Краснодарского края.С 1 августа туристам, предоставляющим только отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем за три дня до заселения, нужно также предоставить добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трех суток после заезда в отель. Обратиться в прививочный пункт необходимо самостоятельно.Губернатор региона Вениамин Кондратьев в пятницу сообщил, что с 1 августа на кубанские курорты можно будет приехать с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней после заселения в отель. Ранее он говорил, что для заселения в отели с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будет приниматься только сертификат о вакцинации. В администрации Краснодарского края в пятницу сообщили РИА Новости, что меры к постояльцам отелей, которые будут уклоняться от вакцинации, пока находятся в проработке.

https://ria.ru/20210707/turisty-1740267774.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вениамин кондратьев, краснодарский край