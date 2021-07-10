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Москвичи выстроились в очереди за вакциной "КовиВак"
Москвичи выстроились в очереди за вакциной "КовиВак" - РИА Новости, 10.07.2021
Москвичи выстроились в очереди за вакциной "КовиВак"
В Москве выстроились очереди из желающих привиться вакциной "КовиВак", следует из кадров, опубликованных очевидцами. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T15:10
2021-07-10T15:10
2021-07-10T17:06
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Москве выстроились очереди из желающих привиться вакциной "КовиВак", следует из кадров, опубликованных очевидцами.Препарат появился в четырнадцати павильонах "Здоровая Москва". Вакцинация проходит без предварительной записи, однако количество "КовиВака" в каждом пункте ограничено — не более 850 доз.Соблюдение противокоронавирусных мер в павильонах контролируют сотрудники центров "Мои Документы" — некоторых из них дополнительно привлекли к работе из-за ажиотажа.Вакцину "КовиВак" создали в Центре имени Чумакова. Это цельновирионная вакцина, в ее основе используется вирус SARS-CoV-2, лишенный инфекционных свойств, но способный вызывать иммунную реакцию.Такие прививки содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке. Промышленное производство "КовиВака" официально началось 25 марта.
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Очереди на прививку в жаркой Москве
Несмотря на 30-градусную жару, москвичи выстраиваются в очереди на прививку.
2021-07-10T15:10
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Очередь на прививку от COVID-19 в районе Северное Тушино
В Москве выстроились очереди из желающих привиться вакциной "КовиВак". Препарат появился в четырнадцати павильонах "Здоровая Москва". Вакцинация проходит без предварительной записи, однако количество "КовиВака" в каждом пункте ограничено – не более 850 доз.
2021-07-10T15:10
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Москвичи выстроились в очереди за вакциной "КовиВак"
15:10 10.07.2021 (обновлено: 17:06 10.07.2021)
В Москве около 14 павильонов выстроились очереди за вакциной "КовиВак"