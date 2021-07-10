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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210710/kovivak-1740732885.html
Москвичи выстроились в очереди за вакциной "КовиВак"
Москвичи выстроились в очереди за вакциной "КовиВак" - РИА Новости, 10.07.2021
Москвичи выстроились в очереди за вакциной "КовиВак"
В Москве выстроились очереди из желающих привиться вакциной "КовиВак", следует из кадров, опубликованных очевидцами. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T15:10
2021-07-10T17:06
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
центр им. м. п. чумакова
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вакцины
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москва
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Москве выстроились очереди из желающих привиться вакциной "КовиВак", следует из кадров, опубликованных очевидцами.Препарат появился в четырнадцати павильонах "Здоровая Москва". Вакцинация проходит без предварительной записи, однако количество "КовиВака" в каждом пункте ограничено — не более 850 доз.Соблюдение противокоронавирусных мер в павильонах контролируют сотрудники центров "Мои Документы" — некоторых из них дополнительно привлекли к работе из-за ажиотажа.Вакцину "КовиВак" создали в Центре имени Чумакова. Это цельновирионная вакцина, в ее основе используется вирус SARS-CoV-2, лишенный инфекционных свойств, но способный вызывать иммунную реакцию.Такие прививки содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке. Промышленное производство "КовиВака" официально началось 25 марта.
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Очереди на прививку в жаркой Москве
Несмотря на 30-градусную жару, москвичи выстраиваются в очереди на прививку.
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Очередь на прививку от COVID-19 в районе Северное Тушино
В Москве выстроились очереди из желающих привиться вакциной "КовиВак". Препарат появился в четырнадцати павильонах "Здоровая Москва". Вакцинация проходит без предварительной записи, однако количество "КовиВака" в каждом пункте ограничено – не более 850 доз.
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вакцина "ковивак", центр им. м. п. чумакова, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, москва, общество
Москвичи выстроились в очереди за вакциной "КовиВак"
15:10 10.07.2021 (обновлено: 17:06 10.07.2021)
 

В Москве около 14 павильонов выстроились очереди за вакциной "КовиВак"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Москве выстроились очереди из желающих привиться вакциной "КовиВак", следует из кадров, опубликованных очевидцами.
Препарат появился в четырнадцати павильонах "Здоровая Москва". Вакцинация проходит без предварительной записи, однако количество "КовиВака" в каждом пункте ограничено — не более 850 доз.
Соблюдение противокоронавирусных мер в павильонах контролируют сотрудники центров "Мои Документы" — некоторых из них дополнительно привлекли к работе из-за ажиотажа.
Вакцину "КовиВак" создали в Центре имени Чумакова. Это цельновирионная вакцина, в ее основе используется вирус SARS-CoV-2, лишенный инфекционных свойств, но способный вызывать иммунную реакцию.
Такие прививки содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке. Промышленное производство "КовиВака" официально началось 25 марта.
Сотрудники лаборатории Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова во время получения и испытания компонентов для последующего производства вакцины от коронавируса Ковивак - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 08:00Наука
"КовиВак": особенности "классической" вакцины от COVID-19 Центра Чумакова
 
Распространение коронавирусаВакцина "КовиВак"Центр им. М. П. ЧумаковаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВакциныКоронавирусыМоскваОбщество
 
 
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