https://ria.ru/20210710/kovivak-1740732885.html

Москвичи выстроились в очереди за вакциной "КовиВак"

Москвичи выстроились в очереди за вакциной "КовиВак" - РИА Новости, 10.07.2021

Москвичи выстроились в очереди за вакциной "КовиВак"

В Москве выстроились очереди из желающих привиться вакциной "КовиВак", следует из кадров, опубликованных очевидцами. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T15:10

2021-07-10T15:10

2021-07-10T17:06

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центр им. м. п. чумакова

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Москве выстроились очереди из желающих привиться вакциной "КовиВак", следует из кадров, опубликованных очевидцами.Препарат появился в четырнадцати павильонах "Здоровая Москва". Вакцинация проходит без предварительной записи, однако количество "КовиВака" в каждом пункте ограничено — не более 850 доз.Соблюдение противокоронавирусных мер в павильонах контролируют сотрудники центров "Мои Документы" — некоторых из них дополнительно привлекли к работе из-за ажиотажа.Вакцину "КовиВак" создали в Центре имени Чумакова. Это цельновирионная вакцина, в ее основе используется вирус SARS-CoV-2, лишенный инфекционных свойств, но способный вызывать иммунную реакцию.Такие прививки содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке. Промышленное производство "КовиВака" официально началось 25 марта.

https://ria.ru/20210705/kovivak-1739624519.html

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2021

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Очереди на прививку в жаркой Москве Несмотря на 30-градусную жару, москвичи выстраиваются в очереди на прививку. 2021-07-10T15:10 true PT0M14S

Очередь на прививку от COVID-19 в районе Северное Тушино В Москве выстроились очереди из желающих привиться вакциной "КовиВак". Препарат появился в четырнадцати павильонах "Здоровая Москва". Вакцинация проходит без предварительной записи, однако количество "КовиВака" в каждом пункте ограничено – не более 850 доз. 2021-07-10T15:10 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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