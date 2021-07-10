https://ria.ru/20210710/kovivak-1740712135.html
В Москве появилась вакцина "КовиВак" в 14 павильонах
В Москве появилась вакцина "КовиВак" в 14 павильонах - РИА Новости, 10.07.2021
В Москве появилась вакцина "КовиВак" в 14 павильонах
Вакцина "КовиВак" появилась в Москве, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T10:45
2021-07-10T10:45
2021-07-10T17:08
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
вакцинация россиян от covid-19
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740721514_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_fd3c933973cb7935a2c7f2dda5555a3b.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вакцина "КовиВак" появилась в Москве, сообщается на сайте мэра столицы.Ею уже можно привиться без предварительной записи. Однако количество вакцины в каждом пункте ограничено — не более 850 доз. Четырнадцать павильонов "Здоровая Москва", в которых можно сделать прививку, расположены в: Появление этой прививки вызвало ажиотаж у москвичей. Несмотря на 30-градусную жару, у павильонов выстраиваются длинные очереди. Для контроля соблюдения противокоронавирусных мер привлекли дополнительных сотрудников центров "Мои Документы".Вакцина "КовиВак", созданная в Центре Чумакова, – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что он лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие прививки содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке. Промышленное производство "КовиВака" официально началось 25 марта.За все время пандемии в России COVID-19 заболели 5 758 300 человек, умерли — 142 253, 5 182 837 пациентов вылечились.
https://ria.ru/20210705/kovivak-1739624519.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Очередь за вакциной "Ковивак" в павильон "Здоровая Москва"
Вакцина "КовиВак" появилась в Москве, привиться ею можно с 10 июля в 14 павильонах "Здоровая Москва". Сделать прививку можно бесплатно без записи.
2021-07-10T10:45
true
PT0M16S
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740721514_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_a331c7f875435f5a527cdee25be7c40a.jpg
Очереди на прививку в жаркой Москве
Несмотря на 30-градусную жару, москвичи выстраиваются в очереди на прививку.
2021-07-10T10:45
true
PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "ковивак", вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, москва, общество
В Москве появилась вакцина "КовиВак" в 14 павильонах
10:45 10.07.2021 (обновлено: 17:08 10.07.2021)
Вакцина "КовиВак" появилась в 14 павильонах "Здоровая Москва"
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
Вакцина "КовиВак" появилась в Москве, сообщается на сайте
мэра столицы.
Ею уже можно привиться без предварительной записи. Однако количество вакцины в каждом пункте ограничено — не более 850 доз.
Четырнадцать павильонов "Здоровая Москва", в которых можно сделать прививку, расположены в:
—Фестивальном парке;
—Парке Горького;
—сквере у префектуры САО;
—музее-заповеднике "Царицыно";
—парке Олимпийской деревни;
—сквере на улице Дружбы;
—парке "Перовский";
—ландшафтном заказнике "Теплый Стан";
—сквере у культурного центра "Вдохновение";
—парке 50-летия Октября;
—парке имени 850-летия Москвы;
—Дюссельдорфском парке;
—парке "Северное Тушино";
—Гончаровском парке.
Появление этой прививки вызвало ажиотаж у москвичей. Несмотря на 30-градусную жару, у павильонов выстраиваются длинные очереди. Для контроля соблюдения противокоронавирусных мер привлекли дополнительных сотрудников центров "Мои Документы".
Вакцина "КовиВак", созданная в Центре Чумакова, – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что он лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.
Такие прививки содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке. Промышленное производство "КовиВака" официально началось 25 марта.
За все время пандемии в России COVID-19 заболели 5 758 300 человек, умерли — 142 253, 5 182 837 пациентов вылечились.