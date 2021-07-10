https://ria.ru/20210710/kovivak-1740712135.html

В Москве появилась вакцина "КовиВак" в 14 павильонах

В Москве появилась вакцина "КовиВак" в 14 павильонах - РИА Новости, 10.07.2021

В Москве появилась вакцина "КовиВак" в 14 павильонах

Вакцина "КовиВак" появилась в Москве, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T10:45

2021-07-10T10:45

2021-07-10T17:08

распространение коронавируса

вакцина "ковивак"

вакцинация россиян от covid-19

здоровье - общество

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740721514_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_fd3c933973cb7935a2c7f2dda5555a3b.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вакцина "КовиВак" появилась в Москве, сообщается на сайте мэра столицы.Ею уже можно привиться без предварительной записи. Однако количество вакцины в каждом пункте ограничено — не более 850 доз. Четырнадцать павильонов "Здоровая Москва", в которых можно сделать прививку, расположены в: Появление этой прививки вызвало ажиотаж у москвичей. Несмотря на 30-градусную жару, у павильонов выстраиваются длинные очереди. Для контроля соблюдения противокоронавирусных мер привлекли дополнительных сотрудников центров "Мои Документы".Вакцина "КовиВак", созданная в Центре Чумакова, – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что он лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие прививки содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке. Промышленное производство "КовиВака" официально началось 25 марта.За все время пандемии в России COVID-19 заболели 5 758 300 человек, умерли — 142 253, 5 182 837 пациентов вылечились.

https://ria.ru/20210705/kovivak-1739624519.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Очередь за вакциной "Ковивак" в павильон "Здоровая Москва" Вакцина "КовиВак" появилась в Москве, привиться ею можно с 10 июля в 14 павильонах "Здоровая Москва". Сделать прививку можно бесплатно без записи. 2021-07-10T10:45 true PT0M16S

Очереди на прививку в жаркой Москве Несмотря на 30-градусную жару, москвичи выстраиваются в очереди на прививку. 2021-07-10T10:45 true PT0M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "ковивак", вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, москва, общество