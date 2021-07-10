https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740709228.html

Эксперт опроверг заявления о том, что коронавирус "помолодел"

Эксперт опроверг заявления о том, что коронавирус "помолодел" - РИА Новости, 10.07.2021

Эксперт опроверг заявления о том, что коронавирус "помолодел"

Коронавирус давно дошел до детей, но протекает в основном легко; ощущение, что в третью волну молодые люди болеют более тяжело, - субъективно, а рассуждения,... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T10:15

2021-07-10T10:15

2021-07-10T10:15

распространение коронавируса

сергей нетесов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

российская академия наук

новосибирский государственный университет

общество

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НОВОСИБИРСК, 10 июл – РИА Новости. Коронавирус давно дошел до детей, но протекает в основном легко; ощущение, что в третью волну молодые люди болеют более тяжело, - субъективно, а рассуждения, что вирус "помолодел" - диванные, заявил РИА Новости завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов."До детей на самом деле все давно дошло. Есть множество детей, у которых есть антитела, но которые практически не болели или родители не обратили внимание, что у их детей на один вечер температура поднялась до 37,5 градуса, а уже утром была норма, и они врача не вызывали. Много раз буду повторять: точный диагноз может поставить только лабораторный тест, а не глаз доктора и не глаз родителей", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопросы, действительно ли в среднем "помолодели" больные COVID-19 и может ли в этом контексте дойти очередь до детей.Специалист обратил внимание, что дети являются одним из важнейших факторов распространения новой коронавирусной инфекции, потому что в детсады и школы они ходят без масок и респираторов. "Я знаю десятки случаев, когда именно дети становились источниками заболевания", - сказал Нетесов, отметив, что у здоровых детей оно "по большей части протекает очень легко".По словам ученого, более тяжелое протекание болезни у молодежи в третью волну – очень субъективное мнение, которое сложилось в том числе от основной причины сегодняшней заболеваемости. "Откуда взялась третья волна? Причина этого весенне-летнего подъема заболеваемости – проведение последних звонков и выпускных вечеров без защитных мер, в первую очередь без масок. Ну и кто первым заболел? Естественно, молодежь, и мы видим этот результат. А диванных рассуждений можно напридумывать много – и "5G", и "космическое излучение", и "вирус помолодел", и все что угодно. Давайте хоть немного будем материалистами", - сказал ученый.

https://ria.ru/20210707/deti-1740318314.html

https://ria.ru/20210709/delta-shtamm-1740631252.html

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сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, новосибирский государственный университет, общество