Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740709228.html
Эксперт опроверг заявления о том, что коронавирус "помолодел"
Эксперт опроверг заявления о том, что коронавирус "помолодел" - РИА Новости, 10.07.2021
Эксперт опроверг заявления о том, что коронавирус "помолодел"
Коронавирус давно дошел до детей, но протекает в основном легко; ощущение, что в третью волну молодые люди болеют более тяжело, - субъективно, а рассуждения,... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T10:15
2021-07-10T10:15
распространение коронавируса
сергей нетесов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
российская академия наук
новосибирский государственный университет
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736856872_0:444:2850:2047_1920x0_80_0_0_4485e3e25617cf1a347358ec0989c183.jpg
НОВОСИБИРСК, 10 июл – РИА Новости. Коронавирус давно дошел до детей, но протекает в основном легко; ощущение, что в третью волну молодые люди болеют более тяжело, - субъективно, а рассуждения, что вирус "помолодел" - диванные, заявил РИА Новости завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов."До детей на самом деле все давно дошло. Есть множество детей, у которых есть антитела, но которые практически не болели или родители не обратили внимание, что у их детей на один вечер температура поднялась до 37,5 градуса, а уже утром была норма, и они врача не вызывали. Много раз буду повторять: точный диагноз может поставить только лабораторный тест, а не глаз доктора и не глаз родителей", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопросы, действительно ли в среднем "помолодели" больные COVID-19 и может ли в этом контексте дойти очередь до детей.Специалист обратил внимание, что дети являются одним из важнейших факторов распространения новой коронавирусной инфекции, потому что в детсады и школы они ходят без масок и респираторов. "Я знаю десятки случаев, когда именно дети становились источниками заболевания", - сказал Нетесов, отметив, что у здоровых детей оно "по большей части протекает очень легко".По словам ученого, более тяжелое протекание болезни у молодежи в третью волну – очень субъективное мнение, которое сложилось в том числе от основной причины сегодняшней заболеваемости. "Откуда взялась третья волна? Причина этого весенне-летнего подъема заболеваемости – проведение последних звонков и выпускных вечеров без защитных мер, в первую очередь без масок. Ну и кто первым заболел? Естественно, молодежь, и мы видим этот результат. А диванных рассуждений можно напридумывать много – и "5G", и "космическое излучение", и "вирус помолодел", и все что угодно. Давайте хоть немного будем материалистами", - сказал ученый.
https://ria.ru/20210707/deti-1740318314.html
https://ria.ru/20210709/delta-shtamm-1740631252.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736856872_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_2e5ffe78cb78169e0e9283592a61bff9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, новосибирский государственный университет, общество
Эксперт опроверг заявления о том, что коронавирус "помолодел"
10:15 10.07.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАттракционы в Парке Горького в Москве, закрытые из-за коронавирусных ограничений
Аттракционы в Парке Горького в Москве, закрытые из-за коронавирусных ограничений - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

Биолог Сергей Нетесов назвал диванными рассуждения о том, что коронавирус "помолодел"

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 10 июл – РИА Новости. Коронавирус давно дошел до детей, но протекает в основном легко; ощущение, что в третью волну молодые люди болеют более тяжело, - субъективно, а рассуждения, что вирус "помолодел" - диванные, заявил РИА Новости завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
"До детей на самом деле все давно дошло. Есть множество детей, у которых есть антитела, но которые практически не болели или родители не обратили внимание, что у их детей на один вечер температура поднялась до 37,5 градуса, а уже утром была норма, и они врача не вызывали. Много раз буду повторять: точный диагноз может поставить только лабораторный тест, а не глаз доктора и не глаз родителей", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопросы, действительно ли в среднем "помолодели" больные COVID-19 и может ли в этом контексте дойти очередь до детей.
Медик с юным пациентом ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 18:04Распространение коронавируса
Педиатр назвал особенности коронавируса у детей
Специалист обратил внимание, что дети являются одним из важнейших факторов распространения новой коронавирусной инфекции, потому что в детсады и школы они ходят без масок и респираторов. "Я знаю десятки случаев, когда именно дети становились источниками заболевания", - сказал Нетесов, отметив, что у здоровых детей оно "по большей части протекает очень легко".
По словам ученого, более тяжелое протекание болезни у молодежи в третью волну – очень субъективное мнение, которое сложилось в том числе от основной причины сегодняшней заболеваемости. "Откуда взялась третья волна? Причина этого весенне-летнего подъема заболеваемости – проведение последних звонков и выпускных вечеров без защитных мер, в первую очередь без масок. Ну и кто первым заболел? Естественно, молодежь, и мы видим этот результат. А диванных рассуждений можно напридумывать много – и "5G", и "космическое излучение", и "вирус помолодел", и все что угодно. Давайте хоть немного будем материалистами", - сказал ученый.
Медики дежурят у палаты в госпитале для лечения больных Covid-19 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 15:57Распространение коронавируса
Эпидемиолог рассказал, кто наиболее уязвим к дельта-штамму
 
Распространение коронавирусаСергей НетесовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРоссийская академия наукНовосибирский государственный университетОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:54В Крыму назвали чудовищным цинизмом сценарий Киева по депортации
07:21Ученый назвал причину бессимптомного течения COVID-19
07:15Эксперт назвал оптимальный размер платежа по ипотеке
07:04В Молдавии стартовали досрочные парламентские выборы
06:19Ученый объяснил, от чего зависит количество волн COVID-19
05:25"Очищение от русских": в Раде назвали Украину колыбелью фашизма в Европе
05:17В Бельгии женщина умерла, заразившись сразу двумя штаммами коронавируса
05:11Ученый РАН обратился к россиянам по поводу "чипирования" из-за COVID-19
04:15Нарколог объяснил, почему не стоит пить перед телевизором
04:13Ученый оценил эффективность "Спутника V" против дельта-штамма COVID-19
03:36Кинолог рассказал, как продлить жизнь собаке
03:15В США подтвердили данные об атаке на американских военных в Сирии
03:15Эксперт дал совет, как стать незаметным для мошенников
02:53Боррель призвал Евросоюз реагировать на "вакцинную дипломатию" России
02:48В Сирии заявили о взрыве на военной базе США
02:29Врач назвала признак рака, встречающийся у мужчин
02:15Названы причины отказа в материнском капитале
02:15Врач рассказал, как обнулить "российский" штамм коронавируса
02:08Американские войска попали под обстрел на востоке Сирии
01:42Минтруд назвал условие начисления еще одного пособия беременным
Лента новостейМолния