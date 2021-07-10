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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740698011.html
Ученый рассказал, как много раз большинство пациентов болеют COVID-19
Ученый рассказал, как много раз большинство пациентов болеют COVID-19 - РИА Новости, 10.07.2021
Ученый рассказал, как много раз большинство пациентов болеют COVID-19
Утверждения о том, что многие пациенты перенесли COVID-19 несколько раз, не имеют оснований, подавляющее большинство заражались коронавирусом только один раз,... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T04:04
2021-07-10T05:57
распространение коронавируса
сергей нетесов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российская академия наук
новосибирский государственный университет
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НОВОСИБИРСК, 10 июл – РИА Новости. Утверждения о том, что многие пациенты перенесли COVID-19 несколько раз, не имеют оснований, подавляющее большинство заражались коронавирусом только один раз, заявил РИА Новости доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.По его словам, есть минимум четыре инфекции, симптоматика которых схожа с COVID-19, а именно - потеря запаха и вкуса. Поэтому только на основании этих признаков без лабораторных анализов нельзя утверждать, что человек перенес коронавирус, подчеркнул Нетесов."Когда эти люди в конце концов идут и начинают проверять антитела, то антител нет. Тогда говорят: "У меня плохой иммунитет". Да не болел ты, голубчик, нынешним коронавирусом, если это не подтверждено лабораторным анализом. Ты болел другим ОРВИ. ... Подавляющее большинство людей болело один раз", - отметил специалист.Нетесов добавил, что очень редко пациенты действительно болеют дважды в том случае, когда первый раз заразились одним штаммом коронавируса, а второй раз - другим, по его словам, это один случай на 100-200 тысяч человек."Поэтому давайте все-таки здраво рассуждать, и не будем доверять только симптоматике. Дело в том, что сейчас не 17-й, не 18-й и даже не 19-й век, когда было две инфекционных болезни - чахотка и дизентерия", - добавил он.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" заявила, что повторно заболевают COVID-19 не более одного процента пациентов.По статистике среди привитых двое из 300 человек заражаются SARS-CoV-2. Как указала Попова, Минздрав ведет лицевой персональный учет каждого заболевшего и вакцинированного. По данным ведомства, после полного курса вакцинации люди заболевают в 0,7% случаев.
https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740635482.html
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сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российская академия наук, новосибирский государственный университет
Ученый рассказал, как много раз большинство пациентов болеют COVID-19
04:04 10.07.2021 (обновлено: 05:57 10.07.2021)
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкВрач и пациент в реанимации госпиталя для лечения больных Covid-19 в Краснодаре
Врач и пациент в реанимации госпиталя для лечения больных Covid-19 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Ученый назвал минимальным число переболевших COVID-19 более одного раза

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 10 июл – РИА Новости. Утверждения о том, что многие пациенты перенесли COVID-19 несколько раз, не имеют оснований, подавляющее большинство заражались коронавирусом только один раз, заявил РИА Новости доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

"Те, кто переболели несколько раз, они переболели по своему собственному мнению. Я знаю несколько таких людей. Они пишут, что "у меня были симптомы, значит, я переболел". Дорогие мои, дело в том, что как минимум 15 вирусных инфекций вызывают острые респираторные заболевания, и какой конкретно инфекцией вы переболели, можно узнать, только пройдя полную лабораторную диагностику", - объяснил ученый.

По его словам, есть минимум четыре инфекции, симптоматика которых схожа с COVID-19, а именно - потеря запаха и вкуса. Поэтому только на основании этих признаков без лабораторных анализов нельзя утверждать, что человек перенес коронавирус, подчеркнул Нетесов.
"Когда эти люди в конце концов идут и начинают проверять антитела, то антител нет. Тогда говорят: "У меня плохой иммунитет". Да не болел ты, голубчик, нынешним коронавирусом, если это не подтверждено лабораторным анализом. Ты болел другим ОРВИ. ... Подавляющее большинство людей болело один раз", - отметил специалист.
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Нетесов добавил, что очень редко пациенты действительно болеют дважды в том случае, когда первый раз заразились одним штаммом коронавируса, а второй раз - другим, по его словам, это один случай на 100-200 тысяч человек.
"Поэтому давайте все-таки здраво рассуждать, и не будем доверять только симптоматике. Дело в том, что сейчас не 17-й, не 18-й и даже не 19-й век, когда было две инфекционных болезни - чахотка и дизентерия", - добавил он.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" заявила, что повторно заболевают COVID-19 не более одного процента пациентов.
По статистике среди привитых двое из 300 человек заражаются SARS-CoV-2. Как указала Попова, Минздрав ведет лицевой персональный учет каждого заболевшего и вакцинированного. По данным ведомства, после полного курса вакцинации люди заболевают в 0,7% случаев.
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Распространение коронавирусаСергей НетесовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийская академия наукНовосибирский государственный университет
 
 
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