https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740698011.html

Ученый рассказал, как много раз большинство пациентов болеют COVID-19

Ученый рассказал, как много раз большинство пациентов болеют COVID-19 - РИА Новости, 10.07.2021

Ученый рассказал, как много раз большинство пациентов болеют COVID-19

Утверждения о том, что многие пациенты перенесли COVID-19 несколько раз, не имеют оснований, подавляющее большинство заражались коронавирусом только один раз,... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T04:04

2021-07-10T04:04

2021-07-10T05:57

распространение коронавируса

сергей нетесов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

российская академия наук

новосибирский государственный университет

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НОВОСИБИРСК, 10 июл – РИА Новости. Утверждения о том, что многие пациенты перенесли COVID-19 несколько раз, не имеют оснований, подавляющее большинство заражались коронавирусом только один раз, заявил РИА Новости доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.По его словам, есть минимум четыре инфекции, симптоматика которых схожа с COVID-19, а именно - потеря запаха и вкуса. Поэтому только на основании этих признаков без лабораторных анализов нельзя утверждать, что человек перенес коронавирус, подчеркнул Нетесов."Когда эти люди в конце концов идут и начинают проверять антитела, то антител нет. Тогда говорят: "У меня плохой иммунитет". Да не болел ты, голубчик, нынешним коронавирусом, если это не подтверждено лабораторным анализом. Ты болел другим ОРВИ. ... Подавляющее большинство людей болело один раз", - отметил специалист.Нетесов добавил, что очень редко пациенты действительно болеют дважды в том случае, когда первый раз заразились одним штаммом коронавируса, а второй раз - другим, по его словам, это один случай на 100-200 тысяч человек."Поэтому давайте все-таки здраво рассуждать, и не будем доверять только симптоматике. Дело в том, что сейчас не 17-й, не 18-й и даже не 19-й век, когда было две инфекционных болезни - чахотка и дизентерия", - добавил он.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" заявила, что повторно заболевают COVID-19 не более одного процента пациентов.По статистике среди привитых двое из 300 человек заражаются SARS-CoV-2. Как указала Попова, Минздрав ведет лицевой персональный учет каждого заболевшего и вакцинированного. По данным ведомства, после полного курса вакцинации люди заболевают в 0,7% случаев.

https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740635482.html

https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738026263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российская академия наук, новосибирский государственный университет