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Аэропорт во Флориде возобновил работу после эвакуации

Аэропорт во Флориде возобновил работу после эвакуации - РИА Новости, 10.07.2021

Аэропорт во Флориде возобновил работу после эвакуации

Международный аэропорт Форт-Лодердейл/Холливуд в американском штате Флорида возвращается к работе после объявления об эвакуации части пассажиров. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T20:53

2021-07-10T20:53

2021-07-10T21:02

флорида

аэропорт

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Международный аэропорт Форт-Лодердейл/Холливуд в американском штате Флорида возвращается к работе после объявления об эвакуации части пассажиров.Ранее офис местного шерифа сообщил, что полицию проинформировали об угрозе взрыва в аэропорте, в связи чем часть пассажиров была эвакуирована, а вход в аэропорт перекрыт."Сотрудники офиса шерифа разрешили аэропорту возобновить работу. Терминалы 2 и 3 были проверены, сейчас их снова открыли. Также был открыт вход в аэропорт. Расследование (которое ведет команда саперов - ред.) продолжается", - сообщает офис шерифа в Twitter.Аэропорт Форт-Лодердейл/Холливуд также подтвердил в своем Twitter, что были открыты две дороги на подъезде к аэропорту и "работа аэропорта возобновляется в нормальном режиме".

флорида

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флорида, аэропорт, в мире