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Число погибших при обрушении дома во Флориде достигло 86 человек

Число погибших при обрушении дома во Флориде достигло 86 человек - РИА Новости, 10.07.2021

Число погибших при обрушении дома во Флориде достигло 86 человек

Число погибших при обрушении жилого дома в американском штате Флорида достигло 86 после того, как спасатели извлекли еще 14 тел, сообщила мэр округа Майами-Дейд РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T17:27

2021-07-10T17:27

2021-07-10T17:27

флорида

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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Число погибших при обрушении жилого дома в американском штате Флорида достигло 86 после того, как спасатели извлекли еще 14 тел, сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава."Спасатели смогли достать еще несколько жертв (из-под завалов)... Таким образом, общее число подтвержденных смертей составляет 86", - сказала Кава на пресс-конференции.По ее словам, были установлены личности 62 жертв.Жилой дом в городке Серфсайд, который входит в агломерацию Майами, частично обрушился в ночь на 24 июня.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

флорида, майами, сша, происшествия, в мире