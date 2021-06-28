https://ria.ru/20210628/mayami-1738875823.html

Обрушение жилого дома в Майами

Обрушение жилого дома в Майами - РИА Новости, 28.06.2021

Обрушение жилого дома в Майами

В Майами частично обрушился многоэтажный дом. Спасательные работы продолжаются несколько дней, надежды найти людей живыми тают. Кадры с места происшествия — в... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T12:27

2021-06-28T12:27

2021-06-28T18:56

обрушение

майами

фото

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В Майами частично обрушился многоэтажный дом. Спасательные работы продолжаются несколько дней, надежды найти людей живыми тают. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.

майами

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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