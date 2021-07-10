https://ria.ru/20210710/dieta-1740648986.html

Диета и настроение: ученый рассказал, как взаимосвязаны еда и эмоции

Диета и настроение: ученый рассказал, как взаимосвязаны еда и эмоции - РИА Новости, 10.07.2021

Диета и настроение: ученый рассказал, как взаимосвязаны еда и эмоции

Если верить известной пословице "сытый голодному не товарищ", то еда имеет значительное влияние на наше настроение. Современная наука пытается подтвердить или... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T03:00

2021-07-10T03:00

2021-07-10T03:00

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Если верить известной пословице "сытый голодному не товарищ", то еда имеет значительное влияние на наше настроение. Современная наука пытается подтвердить или опровергнуть это утверждение. Например, ученые Бингемтонского университета (штат Нью-Йорк, США) выяснили, что психическое состояние женщин связано с диетическими факторами. Действительно ли наше настроение зависит от диеты? Существуют ли "продукты для счастья и радости"? Об этом РИА Новости рассказал профессор, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой эндокринологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Валентин Фадеев.Хорошо, когда поешьЧеловек — это целостная биологическая система, и в ней все взаимосвязано. По словам эксперта, кишечник и головной мозг не исключение.Кишечник вырабатывает много разных гормонов. Среди них биогенные амины, включая серотонин, часто называемый "гормоном счастья". Именно от него и ему подобных частично зависит настроение человека. Но вкусная и любимая еда занимает далеко не последнее место в этом вопросе."Не только человек, но и собака, и даже низшие животные чувствуют себя лучше и добрее, когда они сыты. С научной точки зрения — биологическая система получила то, для чего создана. Она получила пищу, в ответ на это выделились факторы "удовольствия" и, таким образом, организм поблагодарил и поощрил головной мозг за то, что он "добыл пищу". Даже машина, которую вы только что заправили, по ощущениям едет куда веселей", — отметил Фадеев.После еды организм "благодарит" человека, а точнее его весьма "эгоистичный мозг" за проделанную работу. Биологическая система получила то, что поддерживает ее существование, для нее пища жизненно необходима. Поэтому в каком-то смысле сытый человек, у которого закрыта одна из базовых потребностей, действительно "добрее" голодного. "В соответствии с русской народной сказкой, мужика нужно сначала "накормить, напоить и спать уложить", а потом уже с ним "слово молвить". Согласно другой популярной пословице, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Но этот путь через желудок лежит не к любому сердцу. Например, к моему — точно нет", — поделился Валентин Фадеев. Универсальных "продуктов для радости", как и одного пути к мужскому сердцу, тоже нет. И даже роль шоколада в массовом сознании слегка преувеличена. Любую калорийную, особенно сладкую пищу, здоровый организм примет "с благодарностью". Клетки головного мозга "очень любят" глюкозу, для них это основной источник энергии. При этом, если относительно сытый человек может выбирать себе разные удовольствия, долго копаться в меню, то для хронически голодающего и котелок недоваренной гречки может стать настоящим удовольствием.Ешь, люби, но не переборщиБольшинство людей в современном мире может радовать свой головной мозг пищей по много раз в день. Базовые пищевые продукты доступны круглосуточно.Поэтому человек все еще получает удовольствие от еды, даже в ситуации, когда организм не испытывает энергетического дефицита. Для кого-то, в силу социальных и личностных проблем, эта форма получения удовольствия в жизни оказывается основной, а порой и единственной. В результате развивается ожирение, обусловленное нарушением пищевого поведения. "Если контроль над центром удовольствия утерян, потребление продуктов питания происходит вне реальной энергетической потребности. Головной мозг продолжает "получать удовольствие" и требовать этого даже в ситуации тяжелых форм ожирения. Такое "поведение" головного мозга можно назвать "эгоистичным" — он будет требовать удовольствия несмотря на разрушение других органов и систем, например, печени сосудов, почек, суставов, кишечника. В этом плане чревоугодие очень похоже на такие зависимости, как алкоголизм и наркомания", — отметил Фадеев.И переедание, и голодание — две нежелательные крайности для организма. При этом воздержание от еды у человека с нормальной психикой едва ли начнет приносить удовольствие. "Тем не менее, у человека в этом плане есть преимущество: он может выстроить некую психологическую защиту путем самоограничения, вопреки настойчивым требованиям головного мозга поглощать пищу до тех пор, пока она есть в холодильнике и "влезает в желудок". Такая "война" с самим собой – очень сложна и чаще всего человек ее проигрывает. Иногда самоограничениям придается религиозный смысл самобичевания: вспомните аскетов, которые добровольно обрекали себя на голод и изнуряющие посты", — рассказал Фадеев.По словам ученого, это очень сложно, а для человека современного общества потребления — почти невозможно и ограничено отдельными случаями. Так, попытки наложить постоянные диетические ограничения на пациента с ожирением оказываются эффективными от силы в одном из 100 случаев. То есть только у одного человека из 100 с выраженными проблемами с весом можно ожидать значимого снижения и, самое главное, стойкого удержания результата. Ведь наш мозг "эгоистичен", всегда будет стремиться получить удовольствие и борьба с ним зачастую напоминает "бой с тенью".

https://rsport.ria.ru/20210701/pitanie-1739283905.html

https://ria.ru/20200722/1574650399.html

https://ria.ru/20200923/vegetarianstvo-1577599384.html

https://rsport.ria.ru/20210430/khleb-1730690922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

первый мгму имени сеченова, университетская наука, навигатор абитуриента, здоровье, общество