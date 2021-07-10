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Один из девяти пострадавших при ЧП с катером в Петербурге скончался
Один из девяти пострадавших при ЧП с катером в Петербурге скончался - РИА Новости, 11.07.2021
Один из девяти пострадавших при ЧП с катером в Петербурге скончался
Умер один из пассажиров катера, столкнувшегося с ограждением в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-10T21:55
2021-07-11T01:29
финский залив
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Умер один из пассажиров катера, столкнувшегося с ограждением в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.В ведомстве уточнили, что после аварии пострадавший находился в состоянии клинической смерти.По данным следствия, катер, принадлежащий мужчине 1959 года рождения, вышел днем из яхт-клуба "Балтиец". При прохождении Дудергофского канала со стороны Финского залива судно врезалось в металлические заграждения на берегу. В результате ЧП все находившиеся на борту девять человек, включая троих детей, оказались в воде, получив переломы и травмы. По предварительным данным, взрослые на судне были пьяны.Уголовное дело открыто по статье о "Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".
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финский залив, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия
Один из девяти пострадавших при ЧП с катером в Петербурге скончался
21:55 10.07.2021 (обновлено: 01:29 11.07.2021)
 
© Фото : Сообщество Vkontakte "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"В конце Дудерговского канала в Санкт-Петербурге лодка не справилась с управлением на большой скорости и влетела в стенку канала
В конце Дудерговского канала в Санкт-Петербурге лодка не справилась с управлением на большой скорости и влетела в стенку канала - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© Фото : Сообщество Vkontakte "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Умер один из пассажиров катера, столкнувшегося с мостом в Петербурге

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Умер один из пассажиров катера, столкнувшегося с ограждением в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.
В ведомстве уточнили, что после аварии пострадавший находился в состоянии клинической смерти.
По данным следствия, катер, принадлежащий мужчине 1959 года рождения, вышел днем из яхт-клуба "Балтиец". При прохождении Дудергофского канала со стороны Финского залива судно врезалось в металлические заграждения на берегу.
В результате ЧП все находившиеся на борту девять человек, включая троих детей, оказались в воде, получив переломы и травмы.
По предварительным данным, взрослые на судне были пьяны.
Уголовное дело открыто по статье о "Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".
 
Финский заливСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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