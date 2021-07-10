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Один из девяти пострадавших при ЧП с катером в Петербурге скончался

Один из девяти пострадавших при ЧП с катером в Петербурге скончался - РИА Новости, 11.07.2021

Один из девяти пострадавших при ЧП с катером в Петербурге скончался

Умер один из пассажиров катера, столкнувшегося с ограждением в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-10T21:55

2021-07-10T21:55

2021-07-11T01:29

финский залив

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Умер один из пассажиров катера, столкнувшегося с ограждением в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.В ведомстве уточнили, что после аварии пострадавший находился в состоянии клинической смерти.По данным следствия, катер, принадлежащий мужчине 1959 года рождения, вышел днем из яхт-клуба "Балтиец". При прохождении Дудергофского канала со стороны Финского залива судно врезалось в металлические заграждения на берегу. В результате ЧП все находившиеся на борту девять человек, включая троих детей, оказались в воде, получив переломы и травмы. По предварительным данным, взрослые на судне были пьяны.Уголовное дело открыто по статье о "Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

финский залив

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

финский залив, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия