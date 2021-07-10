https://ria.ru/20210710/chp-1740761872.html
Один из девяти пострадавших при ЧП с катером в Петербурге скончался
Один из девяти пострадавших при ЧП с катером в Петербурге скончался - РИА Новости, 11.07.2021
Один из девяти пострадавших при ЧП с катером в Петербурге скончался
Умер один из пассажиров катера, столкнувшегося с ограждением в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-10T21:55
2021-07-10T21:55
2021-07-11T01:29
финский залив
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740738860_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_1adac43c031d1ae2a705be6d4d142129.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Умер один из пассажиров катера, столкнувшегося с ограждением в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.В ведомстве уточнили, что после аварии пострадавший находился в состоянии клинической смерти.По данным следствия, катер, принадлежащий мужчине 1959 года рождения, вышел днем из яхт-клуба "Балтиец". При прохождении Дудергофского канала со стороны Финского залива судно врезалось в металлические заграждения на берегу. В результате ЧП все находившиеся на борту девять человек, включая троих детей, оказались в воде, получив переломы и травмы. По предварительным данным, взрослые на судне были пьяны.Уголовное дело открыто по статье о "Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".
финский залив
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740738860_97:0:1633:1152_1920x0_80_0_0_baae06e359b3c40e0133c26c50285c2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финский залив, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия
Один из девяти пострадавших при ЧП с катером в Петербурге скончался
21:55 10.07.2021 (обновлено: 01:29 11.07.2021)
Умер один из пассажиров катера, столкнувшегося с мостом в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл — РИА Новости.
Умер один из пассажиров катера, столкнувшегося с ограждением в Петербурге
, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК
.
В ведомстве уточнили, что после аварии пострадавший находился в состоянии клинической смерти.
По данным следствия, катер, принадлежащий мужчине 1959 года рождения, вышел днем из яхт-клуба "Балтиец". При прохождении Дудергофского канала со стороны Финского залива
судно врезалось в металлические заграждения на берегу.
В результате ЧП все находившиеся на борту девять человек, включая троих детей, оказались в воде, получив переломы и травмы.
По предварительным данным, взрослые на судне были пьяны.
Уголовное дело открыто по статье о "Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".