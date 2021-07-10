https://ria.ru/20210710/bezos-1740756928.html

Состояние богатейшего человека в мире побило рекорд

Состояние богатейшего человека в мире побило рекорд - РИА Новости, 10.07.2021

Состояние богатейшего человека в мире побило рекорд

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса выросло на 10,6 миллиарда долларов, сейчас оно оценивается в 212,4 миллиарда, следует из данных Forbes. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T20:27

2021-07-10T20:27

2021-07-10T20:35

маккензи скотт

джефф безос

дональд трамп

microsoft corporation

министерство обороны сша

forbes

amazon.com, inc.

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152476/09/1524760956_0:236:4581:2813_1920x0_80_0_0_be7f001e23d2005789175cdbae8062b7.jpg

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса выросло на 10,6 миллиарда долларов, сейчас оно оценивается в 212,4 миллиарда, следует из данных Forbes.При этом бывшая жена предпринимателя Маккензи Скотт разбогатела на 3,5 миллиарда долларов.На этой неделе акции Amazon выросли на 5,9 процента. Безос покинул пост генерального директора компании в начале июля, однако после ухода он остался председателем правления и сохранил пакет акций, превышающий десять процентов.Как отмечает Forbes, рост акций Amazon может быть связан с отказом Минобороны США от проекта Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI). Планировалось, что JEDI будет реализовывать компания Microsoft, это решение не устраивало Amazon. Крупнейший онлайн-ритейлер, будучи фаворитом в гонке за контракт, даже подавал иск в суд. В Amazon отмечали, что Минобороны решило сотрудничать с Microsoft из-за давления экс-президента США Дональда Трампа, который испытывал личную неприязнь к Безосу. Сейчас же предполагается, что проект облачного сервиса для хранения данных Пентагона может быть реализован при помощи Amazon.

https://ria.ru/20210702/kosmos-1739514764.html

https://ria.ru/20210308/uchitel-1600321160.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маккензи скотт, джефф безос, дональд трамп, microsoft corporation, министерство обороны сша, forbes, amazon.com, inc., сша, в мире, экономика