https://ria.ru/20210710/bezos-1740756928.html
Состояние богатейшего человека в мире побило рекорд
Состояние богатейшего человека в мире побило рекорд - РИА Новости, 10.07.2021
Состояние богатейшего человека в мире побило рекорд
Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса выросло на 10,6 миллиарда долларов, сейчас оно оценивается в 212,4 миллиарда, следует из данных Forbes. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T20:27
2021-07-10T20:27
2021-07-10T20:35
маккензи скотт
джефф безос
дональд трамп
microsoft corporation
министерство обороны сша
forbes
amazon.com, inc.
сша
в мире
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса выросло на 10,6 миллиарда долларов, сейчас оно оценивается в 212,4 миллиарда, следует из данных Forbes.При этом бывшая жена предпринимателя Маккензи Скотт разбогатела на 3,5 миллиарда долларов.На этой неделе акции Amazon выросли на 5,9 процента. Безос покинул пост генерального директора компании в начале июля, однако после ухода он остался председателем правления и сохранил пакет акций, превышающий десять процентов.Как отмечает Forbes, рост акций Amazon может быть связан с отказом Минобороны США от проекта Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI). Планировалось, что JEDI будет реализовывать компания Microsoft, это решение не устраивало Amazon. Крупнейший онлайн-ритейлер, будучи фаворитом в гонке за контракт, даже подавал иск в суд. В Amazon отмечали, что Минобороны решило сотрудничать с Microsoft из-за давления экс-президента США Дональда Трампа, который испытывал личную неприязнь к Безосу. Сейчас же предполагается, что проект облачного сервиса для хранения данных Пентагона может быть реализован при помощи Amazon.
https://ria.ru/20210702/kosmos-1739514764.html
https://ria.ru/20210308/uchitel-1600321160.html
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маккензи скотт, джефф безос, дональд трамп, microsoft corporation, министерство обороны сша, forbes, amazon.com, inc., сша, в мире, экономика
Состояние богатейшего человека в мире побило рекорд
20:27 10.07.2021 (обновлено: 20:35 10.07.2021)
Состояние основателя Amazon Безоса выросло более чем на десять миллиардов долларов