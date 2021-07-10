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Состояние богатейшего человека в мире побило рекорд
Состояние богатейшего человека в мире побило рекорд - РИА Новости, 10.07.2021
Состояние богатейшего человека в мире побило рекорд
Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса выросло на 10,6 миллиарда долларов, сейчас оно оценивается в 212,4 миллиарда, следует из данных Forbes. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T20:27
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса выросло на 10,6 миллиарда долларов, сейчас оно оценивается в 212,4 миллиарда, следует из данных Forbes.При этом бывшая жена предпринимателя Маккензи Скотт разбогатела на 3,5 миллиарда долларов.На этой неделе акции Amazon выросли на 5,9 процента. Безос покинул пост генерального директора компании в начале июля, однако после ухода он остался председателем правления и сохранил пакет акций, превышающий десять процентов.Как отмечает Forbes, рост акций Amazon может быть связан с отказом Минобороны США от проекта Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI). Планировалось, что JEDI будет реализовывать компания Microsoft, это решение не устраивало Amazon. Крупнейший онлайн-ритейлер, будучи фаворитом в гонке за контракт, даже подавал иск в суд. В Amazon отмечали, что Минобороны решило сотрудничать с Microsoft из-за давления экс-президента США Дональда Трампа, который испытывал личную неприязнь к Безосу. Сейчас же предполагается, что проект облачного сервиса для хранения данных Пентагона может быть реализован при помощи Amazon.
https://ria.ru/20210702/kosmos-1739514764.html
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маккензи скотт, джефф безос, дональд трамп, microsoft corporation, министерство обороны сша, forbes, amazon.com, inc., сша, в мире, экономика
Состояние богатейшего человека в мире побило рекорд
20:27 10.07.2021 (обновлено: 20:35 10.07.2021)
 
© AP Photo / Amy Harris/InvisionГенеральный директор Amazon Джефф Безос в Лос-Анджелесе
Генеральный директор Amazon Джефф Безос в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© AP Photo / Amy Harris/Invision

Состояние основателя Amazon Безоса выросло более чем на десять миллиардов долларов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса выросло на 10,6 миллиарда долларов, сейчас оно оценивается в 212,4 миллиарда, следует из данных Forbes.
При этом бывшая жена предпринимателя Маккензи Скотт разбогатела на 3,5 миллиарда долларов.
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На этой неделе акции Amazon выросли на 5,9 процента. Безос покинул пост генерального директора компании в начале июля, однако после ухода он остался председателем правления и сохранил пакет акций, превышающий десять процентов.
Как отмечает Forbes, рост акций Amazon может быть связан с отказом Минобороны США от проекта Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI). Планировалось, что JEDI будет реализовывать компания Microsoft, это решение не устраивало Amazon. Крупнейший онлайн-ритейлер, будучи фаворитом в гонке за контракт, даже подавал иск в суд. В Amazon отмечали, что Минобороны решило сотрудничать с Microsoft из-за давления экс-президента США Дональда Трампа, который испытывал личную неприязнь к Безосу. Сейчас же предполагается, что проект облачного сервиса для хранения данных Пентагона может быть реализован при помощи Amazon.
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Маккензи СкоттДжефф БезосДональд ТрампMicrosoft CorporationМинистерство обороны СШАForbesAmazon.com, Inc.СШАВ миреЭкономика
 
 
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