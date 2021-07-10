https://ria.ru/20210710/bagram-1740596390.html

Талибы близко. Что творится на авиабазе Баграм после ухода американцев

Талибы близко. Что творится на авиабазе Баграм после ухода американцев - РИА Новости, 10.07.2021

Талибы близко. Что творится на авиабазе Баграм после ухода американцев

На столе — чей-то недоеденный ужин в ланчбоксе из пенопласта, под ногами гремят пустые банки. В корзине измельчителя — "лапша" из документов. Авиабазу Баграм... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T08:00

2021-07-10T08:00

2021-07-10T08:02

ввс сша

министерство обороны сша

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афганистан

таджикистан

талибан

кабул (город)

в мире

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КАБУЛ, 10 июл — РИА Новости, Филипп Прокудин. На столе — чей-то недоеденный ужин в ланчбоксе из пенопласта, под ногами гремят пустые банки. В корзине измельчителя — "лапша" из документов. Авиабазу Баграм американские военные оставили ночью. Афганским союзникам о времени ухода не сообщили. В результате их опередили мародеры. Пока в Кабуле думают, что делать с огромным аэродромом, "Талибан"*, с которым Соединенные Штаты воевали 20 лет, продолжает натиск. Что сейчас творится в Баграме и как афганцы восприняли отступление американцев — в репортаже РИА Новости. Заповедная зона Кажется, последний улетавший из аэропорта базы Военно-воздушных сил США, как в анекдоте, потушил свет, и все замерло. Как будто пассажиры одновременно вышли на посадку, бросив посуду, бумаги, еду. В полумраке бродят приглашенные Министерством обороны страны афганские журналисты. На стене — одинокий указатель: "Координатор реагирования на сексуальное принуждение". Наверное, проблема для Пентагона острая, потому что на боксе для огнетушителя (сам огнетушитель уже кто-то уволок) — такой стикер: "Хочешь поговорить? Если вы подверглись сексуальному принуждению, вам доступна анонимная помощь". Наклейка там, где, наверное, ее должен прочесть потенциальный адресат — у раздевалки. В самой раздевалке — груды вещей, но афганцы туда заглядывают только на секунду, там темно, и слабые фонарики мобильных телефонов практически не помогают. Света нет почти во всех зданиях, не работают лифты, каждый проходящий проверяет кнопку — вдруг кто наладил. Никакого отклика. "Мусора-то сколько!" — похоже, афганцев это поражает больше всего, хотя улицы Кабула чистотой тоже не блещут. Видимо, от закрытого мира за огромными бетонными блоками и мотками колючей проволоки они ожидали чего-то другого. Перед тем как ворота базы открылись, чтобы впустить кавалькаду машин, кто-то заметил: "А раньше афганцам сюда было нельзя, это была американская территория". На самом деле среди обслуживающего персонала в Баграме были местные. По дороге к летному полю бросается в глаза огромная вывеска: "Ресторан "Азиза". Здесь кормили тех, кого некоторые называли оккупантами. У взлетной полосы — ряды брошенных грузовиков, автоцистерн, погрузчиков. Транспортировать их через океан очень дорого, а в логистике американские военные, успевшие повоевать по всему земному шару, знают толк. Самолетов, разумеется, никаких нет. Поодаль трое крепких мужчин в полувоенной форме непонятной ведомственной принадлежности высаживают окна в жилых блоках-контейнерах. Приходится вламываться — бывшие хозяева не сообщили шифр кодовых замков. Суровое предупреждение "Несанкционированный доступ запрещен! Департамент обороны США" уже не действует. Все шкафы настежь. Обходящие с "проверкой" добровольцы косятся по сторонам, но ничего не говорят. Лишних вопросов тут не задают. Все формальности исчезли вместе с последним самолетом ВВС США. На сетке, огораживающей жилые блоки, — предупреждение: No hat — no salute area, то есть тут нельзя отдавать честь без головного убора. У бетонного забора на матрасах безмятежно греются часовые афганской армии. Понятно, что они тут больше для проформы: бедная, воюющая страна пока не знает, что делать с огромным "подарком". У госпиталя — фургоны скорой, внутри — стеллажи с расходными материалами: противошоковыми препаратами, средствами от гипертермии, наборами экстренной помощи в полевых условиях. Под потолком — пакеты-контейнеры для инфузий, разбросаны незаполненные карточки. То же ощущение, что и в аэропорту: словно врачи, медсестры и больные просто встали и вышли. Афганский медперсонал в тени лениво потягивает брошенные напитки, кто-то из докторов листает наставление по клинической анестезиологии на английском."Смотри, автобус! Смотри, броневик!" — афганцы в Баграме не перестают удивляться расточительности американцев. Какую-то технику даже не потрудились отогнать на стоянку, бросив на полпути. Хроники боевНекоторый шок от того, что крупнейшая авиабаза, рядом со столицей, внезапно осталась бесхозной, испытывают и военные, которым Баграм достался. "Афганские силы изучают возможности использования аэродрома", — информирует англоязычная Afghanistan. Американцы выводят войска опережающими темпами, центральное командование Вооруженных сил США сообщает, что из страны уже вывезли 90 процентов личного состава. На этом фоне талибы стремительно врываются в столицу провинции Бадгис — Кала-е-Нау (дословно — "новый город"). Их приветствуют местные. Это крупный успех. "Студенты" (Талибан* в переводе с пушту значит "ученики"), как сообщают СМИ, захватывают оставленное американцами оружие. В Кабуле хронику боев смотрят по телевизору и на мобильных телефонах: правительственные войска отбили несколько районов, Талибан* захватил базу в Герате, тысяча афганских военных дезертировали, сбежав в Таджикистан. Командующий армией ручается, что обеспечит безопасность больших городов и магистралей.Обещание генерала переворачивают наизнанку: следовательно, армия уже не контролирует сельские районы. Положение плохое или отличное: смотря кто за кого болеет. Эмоций вслух не выражают — не футбол. Неизвестно, кто завтра будет победителем, кто кому и что припомнит. Живой отклик у тех, кто вникает в "сложное международное положение", вызывает один вопрос — придут на смену американцам русские или китайцы? Некоторые жители Кабула демонстрируют фатализм без проблесков оптимизма. Например, на жизнерадостное замечание "Какой же блестящий в буквальном смысле слова у вас дворец бракосочетания отгрохали, значит, жизнь продолжается" ответили: "Жизнь всегда продолжается, даже во время войны и оккупации, но что это за жизнь?"В стране мало кто знает, как это — без иностранных войск, обстрела городов, гражданской войны. "Хорошо было в 1970-х, но это только старики помнят, что такое мирная жизнь", — говорят горожане. Они уже ни во что не верят. На избитое упоминание, что когда-то Кабул был городом роз, приветливо реагируют лишь продавцы цветов. Приглашающим жестом указывают на свой товар: не все еще потеряно. Остальные к преданиям старины равнодушны: это незапамятные времена, до штурма дворца Амина, казни талибами изуродованного пытками Наджибуллы, операции "Несокрушимая свобода" — всей новейшей истории Афганистана. Теперь в нее вписали и внезапное исчезновение американцев с базы Баграм.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210702/afganistan-1739472063.html

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кабул (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ввс сша, министерство обороны сша, джо байден, афганистан, таджикистан, талибан, кабул (город), в мире